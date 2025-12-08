Fontos dologra kéri az Országos Mentőszolgálat azokat, akik rendszeresen szednek gyógyszert

Az év végi munkarend alapján a betegek december 23-án délutántól december 29-én reggelig, illetve december 31-én délutántól január 5-én reggelig – kétszer ötnapos időszakban – háziorvosi szintű ellátást csak sürgős esetben, az ügyeletekben kaphatnak – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. Hangsúlyozzák,
a háziorvosi rendelés a munkaszüneti napokon nem lesz elérhető.
Emiatt felhívják a figyelmet arra, hogy az ügyelet elsősorban a hirtelen jelentkező, a következő háziorvosi rendelésig nem halasztható egészségügyi problémák megoldását szolgálja, életveszély gyanúja esetén pedig a 112-t kell tárcsázni.
Arra kérnek továbbá, hogy a betegek előre, megfelelő időben írassák fel a rendszeresen szedett vagy várhatóan szükségessé váló gyógyszereiket háziorvosukkal, kezelőorvosukkal. „Enyhébb panaszok esetén az ügyeleti ellátás helyett a gyógyszertár felkeresése is megoldást jelenthet, ahol a magas szintű gyógyszerészi tanácsadás, illetve a vény nélkül kapható gyógyszerek is orvosolhatják a problémát” – fűzték hozzá.
