Fontos dologra kéri az Országos Mentőszolgálat azokat, akik rendszeresen szednek gyógyszert

Részletek a cikkben.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 08. 14:46
mentőszolgálat, mentőautó
illusztráció Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat
Az év végi munkarend alapján a betegek december 23-án délutántól december 29-én reggelig, illetve december 31-én délutántól január 5-én reggelig – kétszer ötnapos időszakban – háziorvosi szintű ellátást csak sürgős esetben, az ügyeletekben kaphatnak – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. Hangsúlyozzák, 

a háziorvosi rendelés a munkaszüneti napokon nem lesz elérhető.

Emiatt felhívják a figyelmet arra, hogy az ügyelet elsősorban a hirtelen jelentkező, a következő háziorvosi rendelésig nem halasztható egészségügyi problémák megoldását szolgálja, életveszély gyanúja esetén pedig a 112-t kell tárcsázni. 

Arra kérnek továbbá, hogy a betegek előre, megfelelő időben írassák fel a rendszeresen szedett vagy várhatóan szükségessé váló gyógyszereiket háziorvosukkal, kezelőorvosukkal. „Enyhébb panaszok esetén az ügyeleti ellátás helyett a gyógyszertár felkeresése is megoldást jelenthet, ahol a magas szintű gyógyszerészi tanácsadás, illetve a vény nélkül kapható gyógyszerek is orvosolhatják a problémát” – fűzték hozzá. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

