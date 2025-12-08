Fontos dologra kéri az Országos Mentőszolgálat azokat, akik rendszeresen szednek gyógyszert

a háziorvosi rendelés a munkaszüneti napokon nem lesz elérhető.

Emiatt felhívják a figyelmet arra, hogy az ügyelet elsősorban a hirtelen jelentkező, a következő háziorvosi rendelésig nem halasztható egészségügyi problémák megoldását szolgálja, életveszély gyanúja esetén pedig a 112-t kell tárcsázni.

Arra kérnek továbbá, hogy a betegek előre, megfelelő időben írassák fel a rendszeresen szedett vagy várhatóan szükségessé váló gyógyszereiket háziorvosukkal, kezelőorvosukkal. „Enyhébb panaszok esetén az ügyeleti ellátás helyett a gyógyszertár felkeresése is megoldást jelenthet, ahol a magas szintű gyógyszerészi tanácsadás, illetve a vény nélkül kapható gyógyszerek is orvosolhatják a problémát” – fűzték hozzá.