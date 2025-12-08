Ha karácsonyi mintás hálóingben és mamuszban lát egy fiatal lányt az utcán lődörögni, most segíthet

Leila 167 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú.

Az eltűnésekor fekete melegítőnadrág, karácsonyi mintás pizsama felső, fehér alapon rózsaszín mintás köntös, és szobamamusz volt rajta.

Fotó: Police

A rendőrség azt kéri, hogy aki a képen látható Horváth Leilát felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.