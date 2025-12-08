Eltűnés miatt keresi a 17 éves Horváth Leila törökszentmiklósi lakost a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság – írja a rendőrségi portál. A fiatal december 8-án tartózkodási helyéről ismeretlen helyre ment és azóta nem tudni, hol van.
Ha karácsonyi mintás hálóingben és mamuszban lát egy fiatal lányt az utcán lődörögni, most segíthet
Fotó a cikkben.
Leila 167 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú.
Az eltűnésekor fekete melegítőnadrág, karácsonyi mintás pizsama felső, fehér alapon rózsaszín mintás köntös, és szobamamusz volt rajta.
A rendőrség azt kéri, hogy aki a képen látható Horváth Leilát felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
