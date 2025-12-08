mamuszbanHorváth Leilaeltűntrendőrségi

Ha karácsonyi mintás hálóingben és mamuszban lát egy fiatal lányt az utcán lődörögni, most segíthet

Fotó a cikkben.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 12. 08. 17:08
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Eltűnés miatt keresi a 17 éves Horváth Leila törökszentmiklósi lakost a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság – írja a rendőrségi portál. A fiatal december 8-án tartózkodási helyéről ismeretlen helyre ment és azóta nem tudni, hol van. 

Leila 167 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú.

Az eltűnésekor fekete melegítőnadrág, karácsonyi mintás pizsama felső, fehér alapon rózsaszín mintás köntös, és szobamamusz volt rajta. 

Fotó: Police

A rendőrség azt kéri, hogy aki a képen látható Horváth Leilát felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Azt már tudjuk…

Bayer Zsolt avatarja

…hogy libsi körökben ma kifejezetten sikk, sőt, elvárás antiszemitának lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

