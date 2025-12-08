Tömegkarambol az M1-es kritikus szakaszán, megbénult a sztráda

Három személyautó ütközött össze hétfő délután az M1-es autópályán, Biatorbágynál, a Hegyeshalom felé vezető oldalon – közölte az Útinform a honlapján. Ezen a szakaszon a pálya bővítése miatt eleve 30 kilométer hosszan terelést építettek ki, így gyakoriak a dugók. A mostani baleset miatt a forgalom csak egy sávon halad Budapestről kifelé, a 17-es km-nél a torlódás meghaladta a 12 km-t, és az M0-s autóútra is visszatorlódik a kocsisor.

Az útinform tájékoztatásából kiderült, hogy nem messze a tömegkaramboltól két autó ütközött az 1-es főúton is, Budaörs belterületén. A 8-as km-nél a forgalom váltakozó irányban félpályán halad.

Továbbá a felsővezeték leszakadása miatt a hatóságok lezárták a 47-es főutat a 152-es km-nél Csorvás térségében. Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt lezárták a Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).