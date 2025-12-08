Orbán Viktor nem akármilyen megtiszteltetésben részesült Törökországban

Nem akármilyen fogadtatásban részesült Orbán Viktor miniszterelnök Törökországban – számolt be róla közösségi oldalán Bohár Dániel.

Recep Tayyip Erdogan török elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt Isztambulban 2025. december 8-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Recep Tayyip Erdogan török elnök az isztambuli Dolmabahce palotában látta vendégül a magyar kormányfőt. Az épület nem csupán gyönyörű, de a XIX. század második felében ez volt az Oszmán Birodalom adminisztratív központja – emlékeztetett Bohár Dániel.

Az, hogy ezen a nívós helyen fogadja Erdogan Orbán Viktort, sokat elárul a magyar–török kapcsolatokról

– hangsúlyozta.

Ennyire elszigetelt Orbán Viktor

A törökországi fogadtatás sokat elmond a magyar miniszterelnök állítólagos elszigetelődéséről is. Bohár Dániel videóján látható, hogy Orbán Viktort a teljes török média várta a sajtótájékoztató előtt.

Folytatódik az elszigetelődés. Szeretném nektek megmutatni, hogy mekkora az érdeklődés arra a sajtótájékoztatóra, amit majd hamarosan Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Erdogan török elnök fog tartani. Itt van a teljes török média

– írta a videóhoz.

A magyar–török megállapodások bejelentését pedig tapsvihar fogadta a teremben.