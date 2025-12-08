Orbán Viktor nem akármilyen megtiszteltetésben részesült Törökországban

Nem akármilyen fogadtatásban részesült Orbán Viktor miniszterelnök Törökországban – számolt be róla közösségi oldalán Bohár Dániel.
Recep Tayyip Erdogan török elnök az isztambuli Dolmabahce palotában látta vendégül a magyar kormányfőt. Az épület nem csupán gyönyörű, de a XIX. század második felében ez volt az Oszmán Birodalom adminisztratív központja – emlékeztetett Bohár Dániel.
Az, hogy ezen a nívós helyen fogadja Erdogan Orbán Viktort, sokat elárul a magyar–török kapcsolatokról
– hangsúlyozta.
Ennyire elszigetelt Orbán Viktor
A törökországi fogadtatás sokat elmond a magyar miniszterelnök állítólagos elszigetelődéséről is. Bohár Dániel videóján látható, hogy Orbán Viktort a teljes török média várta a sajtótájékoztató előtt.
Folytatódik az elszigetelődés. Szeretném nektek megmutatni, hogy mekkora az érdeklődés arra a sajtótájékoztatóra, amit majd hamarosan Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Erdogan török elnök fog tartani. Itt van a teljes török média
– írta a videóhoz.
A magyar–török megállapodások bejelentését pedig tapsvihar fogadta a teremben.
