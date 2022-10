Hiába ez az évtized üzlete, a főváros hagyja elúszni a rekordolcsó villamosokat

Jóllehet a főváros mélyen az aktuális piaci ár alatt juthatna hozzá 51 új villamoshoz, a városháza csak húsz darabot vásárolna meg ezekből – ezt a nem túl kedvező döntést is megszavazhatják ma a 12 órakor kezdődő fővárosi közgyűlésen.

Pedig Budapest egy valóban párját ritkító megállapodásnak köszönhetően tényleg olcsón juthatna hozzá a járművekhez: a városvezetés saját becslése szerint is 50–70 százalékos lehet az árelőny. A gyakran hangoztatott „szűkös költségvetési mozgástér” azonban ezt az üzletet is bedöntheti: a vonatkozó előterjesztés csak a húsz darab rövid (34 méteres) kivitelű villamos beszerzésével kalkulál. Pedig lenne lehetőség további 26 rövid, valamint öt hosszú (56 méteres) kivitelű jármű megrendelésére is.

Ha nem parkoltatták volna a projektet, kevésbé lenne zsebbe nyúlós

Tény, hogy a Cafok megvásárlása nem filléres tétel. Jelen állás szerint a húsz rövid Cafért mintegy nettó negyvenmillió eurót fizethet a főváros, ami 420 forintos árfolyammal számítva csaknem 17 milliárd forint.

Igaz, ez részben azért ennyi, mert a városvezetés másfél éves csúszásban van.

Eredetileg ugyanis még 2021. május 18-ig kellett volna dönteni a villamosok lehívásáról. Ezt viszont elszalasztotta, de sikerült elérnie a spanyol járműgyártó óriásnál, hogy egy év haladékot kapjon. Azonban a 2022. május 18. is úgy telt el, hogy Budapest egyetlen villamost sem rendelt meg. Az 51 darabos opció mégsem veszett oda, mert a Caf belement még egy féléves hosszabbításba. A végső dátum tehát november 17-e.