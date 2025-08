Hároméves csúcsra futott a lakáspiaci kereslet

„Sok eladó most, az Otthon start program szeptemberi indulásával lát reális esélyt a továbbköltözésre. Ha az elsőlakás-vásárlók megveszik az otthonukat, ők maguk is könnyebben tudnak továbblépni. Az adásvételi láncolatokkal így azok is jól járhatnak, akik beragadtak a meglévő otthonukba, tervezték a továbbköltözést, de az idei év közepére kifulladó kereslet miatt eddig nem találtak vevőt az otthonukra megfelelő áron” – tette hozzá az ingatlan.com szakértője.

Az Otthon start program bejelentése közvetett módon az albérletpiacról kiindulva is élénkítette az eladó lakások iránti keresletet. Míg a vidéki egyetemvárosokban – például Szegeden, Pécsett vagy Debrecenben – a kiadó lakások iránti kereslet 25–30 százalékkal nőtt a ponthatárok kihirdetését követően, addig Budapesten gyakorlatilag elmaradt a szezonra jellemző kiugrás. Ennek oka, hogy a fővárosban sok szülő a program nyújtotta lehetőség miatt a bérlés helyett inkább a vásárlást veszi fontolóra, mivel a legnagyobb egyetemvárosokban a havi hiteltörlesztő akár olcsóbbá is válhat a fizetendő bérleti díjaknál.