Felcsuti PéterTisza PártMagyar Péter

Felcsuti Péter összevissza beszél a balos megszorítócsomagról, Menczer Tamásnak üzenget

Korábban nem volt elégedett azzal, hogy Magyar Péterék „bátortalanul” nyúlnának az adókhoz.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 19:54
Felcsuti Péter szerint a többkulcsos adó lenne a megfelelő Forrás: ATV/YouTube
Felcsuti Péter, a Tisza Párt egyik közgazdásza, aki mások mellett a tiszás megszólító csomagot is jegyzi megszólította Menczer Tamás. Magyar Péter embere azt próbálja bizonygatni, hogy neki semmi köze a megszorítócsomaghoz és nem is tud róla semmit – mondta el a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában. Menczer Tamás Felcsuti Péter korábbi kijelentéseire is emlékeztetett.

Bátonyterenye, 2025. november 26. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt Bátonyterenyén 2025. november 26-án. MTI/Komka Péter
Fotó: MTI/Komka Péter

– Láttuk, hogy a Tisza Párt nagyon bátortalanul, egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, terjesztett elő – vélekedett Felcsuti Péter. Magyar Péter embere azonban azt hozzátette, hogy az előterjesztés nem is  jó megfogalmazás, mivel „abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, vagy valahogy kitudódott, abban a pillanatban a Tisza Párt már vissza is vonta”.

Tehát volt egy nagyon vágyott, nagyon halovány elképzelés, hogy kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar jövedelemadó rendszerben

– fogalmazott a baloldali párt közgazdásza.

Emlékezetes, hogy Felcsuti Péter nem először próbálja letagadni, hogy köze lenne a Tisza Pártnak tulajdonított, 1300 milliárd forintos megszorítócsomaghoz azután, hogy pár napja maga ismerte be: valódi volt a Tisza-adóterv, és nagy kár, hogy Magyar Péterék visszatáncoltak belőle.


Borítókép: Felcsuti Péter (Fotó: ATV/YouTube)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

