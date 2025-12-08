Felcsuti Péter összevissza beszél a balos megszorítócsomagról, Menczer Tamásnak üzenget

Felcsuti Péter, a Tisza Párt egyik közgazdásza, aki mások mellett a tiszás megszólító csomagot is jegyzi megszólította Menczer Tamás. Magyar Péter embere azt próbálja bizonygatni, hogy neki semmi köze a megszorítócsomaghoz és nem is tud róla semmit – mondta el a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában. Menczer Tamás Felcsuti Péter korábbi kijelentéseire is emlékeztetett.

Fotó: MTI/Komka Péter

– Láttuk, hogy a Tisza Párt nagyon bátortalanul, egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, terjesztett elő – vélekedett Felcsuti Péter. Magyar Péter embere azonban azt hozzátette, hogy az előterjesztés nem is jó megfogalmazás, mivel „abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, vagy valahogy kitudódott, abban a pillanatban a Tisza Párt már vissza is vonta”.

Tehát volt egy nagyon vágyott, nagyon halovány elképzelés, hogy kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar jövedelemadó rendszerben

– fogalmazott a baloldali párt közgazdásza.

Emlékezetes, hogy Felcsuti Péter nem először próbálja letagadni, hogy köze lenne a Tisza Pártnak tulajdonított, 1300 milliárd forintos megszorítócsomaghoz azután, hogy pár napja maga ismerte be: valódi volt a Tisza-adóterv, és nagy kár, hogy Magyar Péterék visszatáncoltak belőle.