Kisiklott és nem jár Budapest egyik legforgalmasabb villamosa

A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Erős Hunor
2025. 12. 08. 18:47
Fotó: MTVA/Róka László
Baleset miatt nem közlekedik az 1-es villamos a Budafoki út/Dombóvári út és Kelenföld vasútállomás között – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A kimaradt szakaszon az utasok pótlóbusszal utazhatnak, valamint az 58-as és a 213-as autóbusz használatát javasolják. A balesettel kapcsolatban a Magyar Nemzet megkereste a BKK-t.

Fotó: MTVA/Jászai Csaba
Fotó: MTVA/Jászai Csaba

A BKK azt közölte, hogy az 1-es villamos hétfőn 15 óra körül siklott ki, azonban a sínpárt elhagyó jármű más balesetet nem okozott. A kisiklás pillanatában a járművön „átlagos” mennyiségű ember utazott, ami a csúcsidő előtti időpontból adódóan azt jelentheti, hogy a villamoson nem volt nagy tömeg.

A BKK információi szerint a járművön egyetlen utas sem sérült meg.

A jelenleg is tartó buszos pótlásban volt, hogy egyszerre 15 autóbusz járt a szakaszon.

A történtek körülményeit, a hiba okát a BKV szakemberei vizsgálják.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
