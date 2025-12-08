Kisiklott és nem jár Budapest egyik legforgalmasabb villamosa

Baleset miatt nem közlekedik az 1-es villamos a Budafoki út/Dombóvári út és Kelenföld vasútállomás között – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A kimaradt szakaszon az utasok pótlóbusszal utazhatnak, valamint az 58-as és a 213-as autóbusz használatát javasolják. A balesettel kapcsolatban a Magyar Nemzet megkereste a BKK-t.

Fotó: MTVA/Jászai Csaba

A BKK azt közölte, hogy az 1-es villamos hétfőn 15 óra körül siklott ki, azonban a sínpárt elhagyó jármű más balesetet nem okozott. A kisiklás pillanatában a járművön „átlagos” mennyiségű ember utazott, ami a csúcsidő előtti időpontból adódóan azt jelentheti, hogy a villamoson nem volt nagy tömeg.

A BKK információi szerint a járművön egyetlen utas sem sérült meg.

A jelenleg is tartó buszos pótlásban volt, hogy egyszerre 15 autóbusz járt a szakaszon.

A történtek körülményeit, a hiba okát a BKV szakemberei vizsgálják.