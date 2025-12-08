betonmixergázoláshalálbaleset

Betonmixer alá zuhant egy nő Egerben

Halálos gázolás rázta meg Eger belvárosát hétfő délelőtt. Egy nő egy betonmixer alá került, és nem sikerült megmenteni az életét.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 12:53
Egy betonmixert vezető sofőr eddig tisztázatlan körülmények között elgázolt egy gyalogost Egerben, aki a jármű alá került, és a helyszínen életét vesztette – írja a Heol.

Halálos baleset történt hétfő délelőtt Egerben (Fotó: Heol/Huszár Márk)

A halálos baleset hétfő délelőtt történt Egerben, a Ráckapu tér és a Malom utca kereszteződésében. A rendelkezésre álló információk szerint a betonmixer már túlhaladt a gyalogátkelőn, és

elsőbbséget adott egy érkező busznak, amikor a gyalogos nő a jármű alá kerülhetett.

A rendőrség lezárta az érintett útszakaszt, a forgalmat irányítják, torlódás azonban nem alakult ki. 

A portál riportere a helyszínen járt, ahol egy szolgálaton kívüli polgárőr számolt be arról, mit tapasztalt a drámai percekben – a részleteket ide kattintva olvashatja.

Borítókép: Betonmixer gázolt halálra egy gyalogost Egerben (Forrás: Heol/Huszár Márk)

               
       
       
       

