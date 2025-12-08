Betonmixer alá zuhant egy nő Egerben

Egy betonmixert vezető sofőr eddig tisztázatlan körülmények között elgázolt egy gyalogost Egerben, aki a jármű alá került, és a helyszínen életét vesztette – írja a Heol.
A halálos baleset hétfő délelőtt történt Egerben, a Ráckapu tér és a Malom utca kereszteződésében. A rendelkezésre álló információk szerint a betonmixer már túlhaladt a gyalogátkelőn, és
elsőbbséget adott egy érkező busznak, amikor a gyalogos nő a jármű alá kerülhetett.
A rendőrség lezárta az érintett útszakaszt, a forgalmat irányítják, torlódás azonban nem alakult ki.
A portál riportere a helyszínen járt, ahol egy szolgálaton kívüli polgárőr számolt be arról, mit tapasztalt a drámai percekben – a részleteket ide kattintva olvashatja.
Borítókép: Betonmixer gázolt halálra egy gyalogost Egerben (Forrás: Heol/Huszár Márk)
