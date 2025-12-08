Betonmixer alá zuhant egy nő Egerben

Egy betonmixert vezető sofőr eddig tisztázatlan körülmények között elgázolt egy gyalogost Egerben, aki a jármű alá került, és a helyszínen életét vesztette – írja a Heol.

Halálos baleset történt hétfő délelőtt Egerben (Fotó: Heol/Huszár Márk)

A halálos baleset hétfő délelőtt történt Egerben, a Ráckapu tér és a Malom utca kereszteződésében. A rendelkezésre álló információk szerint a betonmixer már túlhaladt a gyalogátkelőn, és

elsőbbséget adott egy érkező busznak, amikor a gyalogos nő a jármű alá kerülhetett.

A rendőrség lezárta az érintett útszakaszt, a forgalmat irányítják, torlódás azonban nem alakult ki.

A portál riportere a helyszínen járt, ahol egy szolgálaton kívüli polgárőr számolt be arról, mit tapasztalt a drámai percekben – a részleteket ide kattintva olvashatja.

Borítókép: Betonmixer gázolt halálra egy gyalogost Egerben (Forrás: Heol/Huszár Márk)