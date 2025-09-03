Karácsony Gergely nem érti, hogy a budapestieknek rossz, amikor őket bünteti a saját felelőtlensége miatt

Karácsony Gergely a saját csődjét megint a budapestieken verné le, ezúttal 10 napra állítaná le a BKV-t – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz frakcióvezetője azt a jelenetet is bemutatta a szerda esti ATV Egyenes Beszédből, amelyben a főpolgármester ezt elmondja majd látványosan nem érti, hogy ezzel a budapestieket bünteti.

Karácsony Gergely bukott politikusok útján jár Fotó: MTI/Lakatos Péter

Ez politikai terrorizmus

– mutatott rá a frakcióvezető Karácsony Gergely tervével kapcsolatban.

Ha valaki nem képes ellátni a kötelező feladatait, amivel megbízták, akkor álljon félre, ne több millió embert terrorizáljon, fenyegessen és veszélyeztessen – szögezte le Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: az nincs rendben, hogy bármennyi pénzt elherdálnak, bármilyen felelőtlen döntést hoznak, bármekkora lyukat ütnek Budapest költségvetésén, annak az a vége, hogy a budapestiek mindennapjainak, munkába és iskolába járásának megbénításával zsarolják az embereken keresztül a kormányt.

Karácsony Gergely ezt nem teheti. Sok mindent elnéznek a budapestiek nekik, de azt, hogy őket büntesse, azt nem – jelezte a frakcióvezető. Majd kiemelte:

Felszólítjuk a főpolgármestert, hogy azonnal tisztázza szavait és garantálja, hogy nem állítja le többé önkényesen a tömegközlekedést!

Karácsony Gergely azzal próbálkozik ami miatt már Fekete-Győr Andrást is kinevették

Politikailag talán nem a legjobb ötlet többszörösen bukott politikusokat másolni, különösképpen, ha a másolt ötlet bizonyítottan nem érte el a kívánt eredményt. Karácsony Gergely most mégis ezzel próbálkozott az ATV stúdiójában. A főpolgármester az Egyenes Beszédben azt állította, hogy „kormányzati megfejtők” megkeresték és azt remélik tőle, hogy elindul a választásokon és egy új progresszív párttal megbontja az ellenzéki egységet.

Erre a kijelentésre a műsort vezető Rónai Egon emlékeztette Karácsony Gergelyt, hogy neki már van egy pártja, a Párbeszéd. De a főpolgármester szerint nem erre gondoltak.

Feltehetően maga Karácsony Gergely sem erre a pártra gondolt, hiszen a Párbeszédnek soha nem volt valódi támogatottsága,

egy közvélemény-kutatás sem mért soha a pártnak akkora támogatottságot, hogy önállóan bejussanak a parlamentbe, valódi eredményeket.