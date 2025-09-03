Karácsony GergelyBudapestbüntetésBKV

Karácsony Gergely nem érti, hogy a budapestieknek rossz, amikor őket bünteti a saját felelőtlensége miatt

A főpolgármester csődbe vitte Budapestet és mindezért ismét a fővárosiakat büntetné, hogy ezzel zsarolja a kormányt. Mindeközben Karácsony Gergely is megpróbálta a besározni a Fideszt a Fekete-Győr Andrástól eltanult módszerrel. Azt azonban nem vette figyelembe Budapest első embere, hogy a Momentum bukott politikusa ezzel csak a közröhej tárgyává tette magát.

Erős Hunor
2025. 09. 03. 22:52
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Karácsony Gergely a saját csődjét megint a budapestieken verné le, ezúttal 10 napra állítaná le a BKV-t – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz frakcióvezetője azt a jelenetet is bemutatta a szerda esti ATV Egyenes Beszédből, amelyben a főpolgármester ezt elmondja majd látványosan nem érti, hogy ezzel a budapestieket bünteti.

Budapest, 2025. június 27. Hadja Lahbib esélyegyenlőségért felelős uniós biztos és Karácsony Gergely főpolgármester a Budapest Büszkeség másnapi önkormányzati rendezvényről tartott sajtótájékoztatón a Városháza dísztermében 2025. június 27-én. MTI/Lakatos Péter
Karácsony Gergely bukott politikusok útján jár Fotó: MTI/Lakatos Péter

Ez politikai terrorizmus

– mutatott rá a frakcióvezető Karácsony Gergely tervével kapcsolatban.

Ha valaki nem képes ellátni a kötelező feladatait, amivel megbízták, akkor álljon félre, ne több millió embert terrorizáljon, fenyegessen és veszélyeztessen – szögezte le Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: az nincs rendben, hogy bármennyi pénzt elherdálnak, bármilyen felelőtlen döntést hoznak, bármekkora lyukat ütnek Budapest költségvetésén, annak az a vége, hogy a budapestiek mindennapjainak, munkába és iskolába járásának megbénításával zsarolják az embereken keresztül a kormányt.

Karácsony Gergely ezt nem teheti. Sok mindent elnéznek a budapestiek nekik, de azt, hogy őket büntesse, azt nem – jelezte a frakcióvezető. Majd kiemelte:

Felszólítjuk a főpolgármestert, hogy azonnal tisztázza szavait és garantálja, hogy nem állítja le többé önkényesen a tömegközlekedést!

 

Karácsony Gergely azzal próbálkozik ami miatt már Fekete-Győr Andrást is kinevették

Politikailag talán nem a legjobb ötlet többszörösen bukott politikusokat másolni, különösképpen, ha a másolt ötlet bizonyítottan nem érte el a kívánt eredményt. Karácsony Gergely most mégis ezzel próbálkozott az ATV stúdiójában. A főpolgármester az Egyenes Beszédben azt állította, hogy „kormányzati megfejtők” megkeresték és azt remélik tőle, hogy elindul a választásokon és egy új progresszív párttal megbontja az ellenzéki egységet.

Erre a kijelentésre a műsort vezető Rónai Egon emlékeztette Karácsony Gergelyt, hogy neki már van egy pártja, a Párbeszéd. De a főpolgármester szerint nem erre gondoltak. 

Feltehetően maga Karácsony Gergely sem erre a pártra gondolt, hiszen a Párbeszédnek soha nem volt valódi támogatottsága,

egy közvélemény-kutatás sem mért soha a pártnak akkora támogatottságot, hogy önállóan bejussanak a parlamentbe, valódi eredményeket.

Karácsony Gergely azonban sietve leszögezte, hogy ő ezúttal nem fog indulni a választásokon, mert „egy főpolgármesternek nem az a dolga”. 

Ez különösen érdekes annak a Karácsony Gergelynek a szájából hallani, aki már bebizonyította, hogy a főpolgármesterséget csak egy ugródeszkának tekinti a miniszterelnöki székhez vezető úton.

Emlékezetes, hogy Budapest immár 6 éve regnáló főpolgármestere kétszer is miniszterelnök akart lenni. Először még 1018-ban, – szinte közvetlenül a főpolgármestersége előtt – az MSZP–Párbeszéd színeiben próbálkozott sikertelenül. Később ő is részt vett miniszterelnök-jelölt-jelöltként az előválasztásnak álcázott baloldali adatgyűjtő kampányban 2021-ben. Ekkor már bőven főpolgármester volt, azonban ekkor még figyelmen kívül hagyta, hogy „egy főpolgármesternek nem az a dolga”. Karácsony Gergely odáig ment, – amikor már csak ő és Márki-Zay Péter maradt a két esélyes –, hogy nem lép vissza, csak ha elüti a villamos, szerencsére ez nem történt meg, a főpolgármester azonban mégis visszalépett, így végül a hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter lett Orbán Viktor kihívója. A próbálkozás azonban kudarcba fulladt és történelmi vereséget szenvedett a baloldali összefogás a Fidesszel szemben 2022-ben.

Bár a főpolgármester megkapta a kérdést, hogy kik azok akik ilyen típusú dogokkal keresték meg, azonban Karácsony Gergely csak mosolygott és kitért a válaszadás elől.

Karácsony Gergely bár a végén igyekezte finomítani a kijelentéseit, próbálta úgy beállítani, hogy csak finom utalásokat kapott arra, hogy indulnia kéne, valamint, hogy nem voltak részletek az állítólagos megkeresésekben. Azonban a kijelentéseinek tartalma és a tény, hogy kitért a megkereséseket intézők megnevezése alól kísérteties párhuzamba állítja a főpolgármestert Fekete-Győr Andrással, aki azt állította, hogy a Fidesz pénzel akarta rávenni a Momentumot, hogy mégis induljon a választásokon.

A Momentum bukott politikusának próbálkozása olyan erőtlenre sikerült, hogy szinte senki nem vette komolyan az állításait és mindez csak még gyengébbnek mutatta a már így is teljesen eltűnt baloldali pártot. Az, hogy nem ült fel senki Fekete-Győr András sokadik Fideszt lejárató próbálkozásának nem véletlen, hiszen konkrétumokkal ő sem szolgált, csak vádaskodott.

Bár Karácsony Gergely egy jóval kifinomultabb és továbbfejlesztett szinten alkalmazta Fekete-Győr András módszerét az eredmény végül ugyanaz lett.


Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

