Ez gyors volt: máris inkasszáltak 4,5 milliárdot Budapest számlájáról

Alig érkezett meg az azonnali jogvédelem törléséről szóló döntés, már le is emelték a 4,5 milliárd forintot a főváros számlájáról – adott hírt róla a Népszava. Hozzáfűzték: a Magyar Államkincstárat nem befolyásolta, hogy Budapest már hónapok óta megemelt összegű folyószámlahitelből működik. Előtte az Index írta meg, hogy másodfokon eltörölte a Budapestnek megadott azonnali jogvédelmet a bíróság, így a Magyar Államkincstár bármikor leemelheti a főváros számlájáról visszamenőlegesen a tavalyi szolidaritási hozzájárulás utolsó részletét.

Budapesten nyáron a buszok gyulladtak ki, most még a szolidaritási hozzájárulást is be kellett fizetniük. Fotó: Facebook

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott a döntés nyomán: „Megmondtuk előre, senki sem állhat a törvények és a jogszabályok felett, a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek meg kell fizetnie!”

Szerinte bebizonyosodott, hogy Karácsony Gergely főpolgármester és a főváros részéről csak politikai hangulatkeltés és időhúzás zajlott. Ennek most, a bíróság döntése értelmében vége. Annak kapcsán, hogy a Magyar Államkincstár már kézhez vette a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú jogerős döntését, a tárcavezető kifejtette: az Ítélőtábla a fővárosi önkormányzat azonnali jogvédelem iránti kérelmét elutasította és megállapította, hogy azonnali jogvédelem vizsgálata során az állított sérelemnek ténylegesen fenn kell állnia, az nem lehet hipotetikus.

A törvényen alapuló fizetési kötelezettség teljesítése, a törvények betartása közérdek. Vagyis megállapította, hogy az azonnali jogvédelem elrendelése megalapozatlan volt, ezért a fővárosi önkormányzat kérelmét elutasította. Kiemelte: nem győzik hangsúlyozni, hogy a vidék felzárkóztatása mindannyiunk közös érdeke. Ebből pedig a legfejlettebb településeknek, így Budapestnek – az ország leggazdagabb önkormányzatának – is ki kell vennie a részét. Hangsúlyozta:

a gazdagabb települések által fizetett szolidaritási hozzájárulás nagy segítséget jelent a szegényebb önkormányzatok számára.

Ez így igazságos, hiszen a gazdagabb települések az elmúlt években több száz milliárd forintnyi támogatást kaptak beruházásaikhoz, fejlesztéseikhez. Nagy Márton végezetül leszögezte: a jogszabályokat mindenkinek be kell tartania – Budapestnek is!