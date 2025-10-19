Nem akárhonnan kapott maga mellé kommunikációval is foglalkozó asszisztenst Tarr Zoltán

Rendkívüli

Bezárt a Louvre, rablás történt a világhírű múzeumban + videó

A kommunikációért is felel az az új személyi asszisztens, aki nemrégiben csatlakozott Tarr Zoltán európai parlamenti csapatához – a lépés bizonyosan nem véletlen, a Tisza alelnöke az utóbbi időben rengeteg információt mondott el a pártról. Az is árulkodó, kit választottak a posztra: Cmarits Milán korábban a 444 gyakornoka volt, Facebook-oldalán pedig egyebek mellett O1G-s profilképpel hirdeti kormányellenes nézeteit. A Tarr és a Tisza-delegáció mellett dolgozó asszisztensek közül egyébként legalább négyet fűznek szoros szála a balliberális világhoz, köztük a Soros-hálózathoz. Ez ugyanakkor szintén nem szokatlan, Tarr körül már korábban is a globális progresszív hálózatok olyan embereinek neve bukkan fel, mint Bajnai Gordoné és Korányi Dávidé.

2025. 10. 19. 11:56
Az elmúlt hetekben csak úgy záporoztak a nyilvánosságra Tarr Zoltán hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb állításai. A Tisza Párt alelnöke egyszer azt vallotta be, hogy ő instruálja az uniós parlamenti frakciókat, hogyan lépjenek fel a magyar kormány ellen. 

Máskor a párton belüli kontraszelekcióról beszélt, aztán meg arról, hogy a Tisza hézagmentesen belesimul a Brüsszel és az Európai Néppárt megszorítás- és háborúpárti irányvonalába. De ezek eltörpülnek az elhíresült etyeki fórumon elhangzottak mellett: amikor a párt gazdasági emberével, Dálnoki Áronnal a többkulcsos adót szorgalmazták, Tarr elmondta őszödi beszédeként aposztrofált mondatait. Vagyis, hogy egyedül a választás megnyerése fontos Magyar Péterék számára, utána már bármit meg lehet csinálni.

Ezek fényében érdekes megnézni, hogy kit is vett fel maga mellé személyi asszisztensnek Tarr Zoltán a Tisza európai parlamenti képviselőjeként. A két új csapattag egyike Cmarits Milán, aki a LinkedIn-oldala szerint most októberben kapta meg az akkreditált asszisztensi állást Tarr mellett.

O1G és 444

Cmarits 2021-ben a Soros György blogjaként is emlegetett 444-nél volt gyakornok nagyjából fél évig, Tarr mellett pedig egyebek mellett kommunikációs feladatokat lát el. A bemutatkozó szövegében az „az európai ügyek és a demokratikus kormányzás” iránti szenvedélyéről is ír. Cmarits a Facebook-oldalán a markánsan balliberális és kormányellenes véleményét sem rejtette véka alá: a profilképei között több O1G ás Free SZFE logóval ellátott fotó is található.

A másik új igazolás Balogh Dániel, aki szeptemberben szegődött Tarr mellé a nagyjából fél évig tartó EP-gyakornokságát követően. Az ő LinkedIn-oldala kevésbé árulkodik a személyes ideológiai beállítódásáról, a Facebookon pedig nem lelhető fel. A szakmai profilján olyan technikai információkra szorítkozik, mint hogy korábban az Amszterdami Egyetemen tanult, valamint hogy 2021 és 2022 között a Nike-nél dolgozott értékesítési asszisztensként. Érdekesség, hogy a LinkedIn-oldalukon egyikük sem tünteti fel, hogy a Tisza Párt kötelékeiben dolgoznak, ez az információ csak Tarr Zoltán hivatalos EP-s profiljából derül ki.

Sorosista veterán

Tarr Zoltán harmadik – már korábban is meglévő – személyi asszisztense Makkai-Kovács Anikó, aki szintén ízig-vérig balliberális kötődésű. Egy korábbi tényfeltáró cikkünkben részletesen bemutattuk Tarr hátterét és előéletét, valamint a Tisza Pártban bejárt mozgását, s számos szereplő mellett Makkai-Kovácsról is írtunk, aki az Artemisszió Alapítványnál volt gyakornok. Erről a szervezetről most elég annyi, hogy rajta van Soros György fizetési listáján.

Hasonló beállítódású az a két másik asszisztens, aki a Tisza delegációja mellett lát el különböző feladatokat. Hajdú Márton egy igazi brüsszelita, kilenc éve dolgozik az Európai Parlamentnek, az elmúlt években a Manfred Weber-féle Európai Néppártnak, de előtte az Európai Bizottságnál is megfordult. Hajdú feladata, hogy segítse a képviselőket integrálni a brüsszeli folyamatokba. Greff Dóra pedig korábban emberi jogi önkéntes volt az Amnesty Internationalnél.

A befolyás ára

A hálózat emberei

Az asszisztensek csak a jéghegy csúcsát jelentik, Tarr Zoltán körül jóval korábban is felbukkantak a globális progresszív hálózatokhoz kapcsolódó szereplők. Így történt ez példul, amikor – távozva a református egyháztól – a multivilágban próbálta megtalálni a számítását. A telekommunikációban működő Invitel-Invitech képviseletében például a 2017-es pozsonyi ITAPA nevű nemzetközi informatikai konferenciára, ahol ugyanazon a pódiumbeszélgetésen vett részt, amelyen Madarász Csaba is. Madarászt a hazai Soros-világ egyik fontos háttérembereként tartják számon. Az ő szervezete az e-Demokrácia Műhely Egyesület, amely részt vesz a Tisza propagandájának terjesztésében, és 2022-ben részesült a guruló dollárokból.

További érdekes egybeesés, hogy a pozsonyi ITAPA konferencián a Globsec is jelen volt, egy prágai Globsec-rendezvényen pedig Tarr is felszólalt. A Globsec önmeghatározása szerint egy pozsonyi székhelyű atlantista agytröszt, nem kormányzati szervezet (NGO), vezetőségében pedig ott ül Bajnai Gordon és Varga Zoltán, a Centrál Média tulajdonosa, miközben az Action for Democracyból ismert Korányi Dávid a tanácsadó. Évente rendezik meg a Globsec Bratislava Global Security Forumot, ami mára a világ öt legfontosabb biztonságpolitikai konferenciájának egyikévé nőtte ki magát. A szerteágazó tevékenységi körrel rendelkező agytröszt elsősorban manipulatív kutatásaival, elemzéseivel és tanulmányaival próbált meg belenyúlni a magyar belpolitikába a 2022-es választást megelőzően.

Mindemellett idén áprilisban Tarr Zoltán Brüsszelben részt vett egy megbeszélésen a magyar külpolitikáról: az Atlantic Council képviselőjével tárgyalt. A szervezet több szálon, anyagilag is kötődik a Soros családhoz és fegyvergyártókhoz. Bajnai embere, Korányi itt is felbukkan: energiadiplomáciáért felelős külsős főmunkatársként foglalkoztatják a szervezetben.

Borítókép: Magyar Péter (b) és Tarr Zoltán, a Tisza Párt politikusai (Fotó: MTI)

