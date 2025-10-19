Nem akárhonnan kapott maga mellé kommunikációval is foglalkozó asszisztenst Tarr Zoltán

Az elmúlt hetekben csak úgy záporoztak a nyilvánosságra Tarr Zoltán hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb állításai. A Tisza Párt alelnöke egyszer azt vallotta be, hogy ő instruálja az uniós parlamenti frakciókat, hogyan lépjenek fel a magyar kormány ellen.

Magyar Péter és Tarr Zoltán (Forrás: MTI/Purger Tamás)

Máskor a párton belüli kontraszelekcióról beszélt, aztán meg arról, hogy a Tisza hézagmentesen belesimul a Brüsszel és az Európai Néppárt megszorítás- és háborúpárti irányvonalába. De ezek eltörpülnek az elhíresült etyeki fórumon elhangzottak mellett: amikor a párt gazdasági emberével, Dálnoki Áronnal a többkulcsos adót szorgalmazták, Tarr elmondta őszödi beszédeként aposztrofált mondatait. Vagyis, hogy egyedül a választás megnyerése fontos Magyar Péterék számára, utána már bármit meg lehet csinálni.

Ezek fényében érdekes megnézni, hogy kit is vett fel maga mellé személyi asszisztensnek Tarr Zoltán a Tisza európai parlamenti képviselőjeként. A két új csapattag egyike Cmarits Milán, aki a LinkedIn-oldala szerint most októberben kapta meg az akkreditált asszisztensi állást Tarr mellett.

O1G és 444

Cmarits 2021-ben a Soros György blogjaként is emlegetett 444-nél volt gyakornok nagyjából fél évig, Tarr mellett pedig egyebek mellett kommunikációs feladatokat lát el. A bemutatkozó szövegében az „az európai ügyek és a demokratikus kormányzás” iránti szenvedélyéről is ír. Cmarits a Facebook-oldalán a markánsan balliberális és kormányellenes véleményét sem rejtette véka alá: a profilképei között több O1G ás Free SZFE logóval ellátott fotó is található.

A másik új igazolás Balogh Dániel, aki szeptemberben szegődött Tarr mellé a nagyjából fél évig tartó EP-gyakornokságát követően. Az ő LinkedIn-oldala kevésbé árulkodik a személyes ideológiai beállítódásáról, a Facebookon pedig nem lelhető fel. A szakmai profilján olyan technikai információkra szorítkozik, mint hogy korábban az Amszterdami Egyetemen tanult, valamint hogy 2021 és 2022 között a Nike-nél dolgozott értékesítési asszisztensként. Érdekesség, hogy a LinkedIn-oldalukon egyikük sem tünteti fel, hogy a Tisza Párt kötelékeiben dolgoznak, ez az információ csak Tarr Zoltán hivatalos EP-s profiljából derül ki.