Soros-pénzekből finanszírozott propagandalappal együtt terjesztik a Tisza helyi kiadványát

A Soros-szervezetek által finanszírozott és a 2022-es választások előtt már megismert baloldali propagandakiadvánnyal együtt terjesztik a Tisza helyi lapját – derült ki egy aktivista Facebook-bejegyzésből. A Nyomtass Te is, illetve Magyar Péterék Sziget Hang című újságja egyszerre kerül a postaládákba, méghozzá vélhetően ugyanannak az aktivistacsoportnak a közreműködésével, amely már tavaly is segítette a Tisza kampányát.

Munkatársunktól
2025. 09. 02. 9:00
Ismét bizonyítást nyert, hogy Magyar Péter hátországában olyan baloldali csoportok is aktívan közreműködnek, amelyek a 2022-es választások előtt az ellenzéki kampányt segítették. Ezúttal egy aktivista bejegyzése leplezte le az összefonódást, ugyanis Laczó Norbert a Talpra, magyarok! Tisza Közössége elnevezésű Facebook-oldalon posztolt egy fotót, amin két újságot tart a kezében. „Harc a propaganda ellen Balatonlellén is! 140 db Sziget Hang és Nyomtass Te Is lett kiszórva, a Szövetség utca környékén…” írta az aktivista a bejegyzéshez. 

Hungarian-born US investor and philanthropist George Soros addresses the assembly on the sidelines of the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on May 24, 2022. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Soros György jól bevált hálózata segíthetett (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

Egyértelmű tehát, hogy a Tisza Párt kiadványát azzal az újsággal együtt terjesztik, amelyet már évekkel ezelőtt Soros György szervezetei támogattak.

Amerikai pénzek a kiadvány mögött

A Nyomtass Te is című kiadvány 2017-ben jött létre, jellemzően baloldali aktivisták osztogatják, dobálják be a postaládákba országszerte. 

A cikkekben és a témaválasztásban egyértelműen tetten érhető a készítők elfogultsága, a kormány és a jobboldal kapcsán pozitív hírek sosem kerülnek be a lapba, hazugság viszont annál több. 

A Nyomtass Te Is! példányait egy weboldalról lehet letölteni, azokat a terjesztők nyomtatják ki a saját költségükön és szabadidejükben szórják szét.

A lap 2022-ben felkeltette a hazai baloldal kampányát dollármilliókkal támogató, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett Action for Democracy (A4D) figyelmét is. Korányi Dávid szervezete ekkor 55 ezer dollárral, a Nemzeti Információs Központ (NIK) nemzetbiztonsági bizottság számára készült második részjelentése alapján 18,09 millió forinttal segítette a nyomtatványt kiadó eDemokrácia Műhely Egyesületet.

Tízezer aktivistát kaphatott „kölcsön” a Tisza a tavalyi kampányban

De nem csupán a régi baloldal kampányeszközeként működött a 2022-es választások előtt a Nyomtass Te Is, hiszen tavaly ősszel a Magyar Nemzet hírt adott arról, hogy az újság kiadója hetente megjelenő tematikus különszámot hozott létre a Tisza Párt számára és a Tisza Párt szimpatizánsai kezdték terjeszteni.

Az sem véletlen, hogy most szintén egy aktivista kör együtt terjeszti a Sziget hangot és a Nyomtass Te Is kiadványt. Tavaly áprilisban – a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választások kampányában – maga Magyar Péter beszélt arról egy fórumon, hogy „egy civil szervezet ajánlott nekünk segítséget, akik eddig is már jelen voltak a szavazásokon, és nekik van 11-12 ezer emberük. Emellé kell nekünk még 10 ezret szereznünk.” (A videón 55:22-től.)

Bajnaiék hálózata koordinált

Néhány nappal később a Mandineren megjelent információból egyértelművé vált, amit már addig is sejteni lehetett, hogy a szervezet azonos a Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök által gründolt 20K22-vel, amely 20 ezer aktivistát toborzott szavazatszámlálónak a 2022-es választásra, ugyanis Magyar Péter szűkebb környezetéből megerősítették a feltételezést. 

Amellett, hogy Magyar Discord-csoportjában többen is azt írták, hogy már dolgoztak a 20K22-nek a 2022-es választáskor, az egyik hozzászóló a 2024 tavaszi együttműködésről is osztott meg információt. 

„Valószínűleg a 20k vagy a Számoljunk Együtt szervezetekkel együttműködve lesz. Én 20k-val voltam 2022 választáson. Van felkészítő anyag és ők koordinálják a beosztásokat is”– ez volt olvasható a Mandiner birtokába került képernyőfotón.

Mivel a Magyar Nemzet telefonos megkeresésére akkor a Számoljunk Együtt Mozgalom azt a tájékoztatást adta, hogy a június 9-i választásokra egyáltalán nem toboroznak aktivistákat, kizárásos alapon a Bajnai-féle 20K22 biztosíthatta Magyaréknak az említett 11-12 ezer főt. A Mandiner tavalyi cikke szerint ez azért is volt bizonyos, mert a 20K22 újra aktív lett az online médiában, és a honlapján hirdette, hogy készül a június 9-i választásokra.

A mostani közös lapterjesztés azt jelzi, hogy ismét a Tisza Párt rendelkezésére áll a Bajnai-kör által gründolt 2022-es aktivista hálózat, vagy annak egy része és a látszatra sem ügyelnek, egy kézből kínálják Magyar Péterék lapját a Sorosék által finanszírozott kiadvánnyal.

               
       
       
       


