Soros-pénzekből finanszírozott propagandalappal együtt terjesztik a Tisza helyi kiadványát

Ismét bizonyítást nyert, hogy Magyar Péter hátországában olyan baloldali csoportok is aktívan közreműködnek, amelyek a 2022-es választások előtt az ellenzéki kampányt segítették. Ezúttal egy aktivista bejegyzése leplezte le az összefonódást, ugyanis Laczó Norbert a Talpra, magyarok! Tisza Közössége elnevezésű Facebook-oldalon posztolt egy fotót, amin két újságot tart a kezében. „Harc a propaganda ellen Balatonlellén is! 140 db Sziget Hang és Nyomtass Te Is lett kiszórva, a Szövetség utca környékén…” írta az aktivista a bejegyzéshez.

Soros György jól bevált hálózata segíthetett (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

Egyértelmű tehát, hogy a Tisza Párt kiadványát azzal az újsággal együtt terjesztik, amelyet már évekkel ezelőtt Soros György szervezetei támogattak.

Amerikai pénzek a kiadvány mögött

A Nyomtass Te is című kiadvány 2017-ben jött létre, jellemzően baloldali aktivisták osztogatják, dobálják be a postaládákba országszerte.

A cikkekben és a témaválasztásban egyértelműen tetten érhető a készítők elfogultsága, a kormány és a jobboldal kapcsán pozitív hírek sosem kerülnek be a lapba, hazugság viszont annál több.

A Nyomtass Te Is! példányait egy weboldalról lehet letölteni, azokat a terjesztők nyomtatják ki a saját költségükön és szabadidejükben szórják szét.

A lap 2022-ben felkeltette a hazai baloldal kampányát dollármilliókkal támogató, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett Action for Democracy (A4D) figyelmét is. Korányi Dávid szervezete ekkor 55 ezer dollárral, a Nemzeti Információs Központ (NIK) nemzetbiztonsági bizottság számára készült második részjelentése alapján 18,09 millió forinttal segítette a nyomtatványt kiadó eDemokrácia Műhely Egyesületet.

Tízezer aktivistát kaphatott „kölcsön” a Tisza a tavalyi kampányban

De nem csupán a régi baloldal kampányeszközeként működött a 2022-es választások előtt a Nyomtass Te Is, hiszen tavaly ősszel a Magyar Nemzet hírt adott arról, hogy az újság kiadója hetente megjelenő tematikus különszámot hozott létre a Tisza Párt számára és a Tisza Párt szimpatizánsai kezdték terjeszteni.

Az sem véletlen, hogy most szintén egy aktivista kör együtt terjeszti a Sziget hangot és a Nyomtass Te Is kiadványt. Tavaly áprilisban – a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választások kampányában – maga Magyar Péter beszélt arról egy fórumon, hogy „egy civil szervezet ajánlott nekünk segítséget, akik eddig is már jelen voltak a szavazásokon, és nekik van 11-12 ezer emberük. Emellé kell nekünk még 10 ezret szereznünk.” (A videón 55:22-től.)