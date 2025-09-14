Újabb hajmeresztő Tarr Zoltán-nyilatkozat szivárgott ki, többé nem titok, mi Magyar Péterék terve

Magyarországnak fel kell adnia a szuverenitása bizonyos részeit az Európai Unióban és ezt örömmel tesszük – hangoztatta Magyar Péter alelnöke a Tisza Párt egyik budapesti fórumán, amelyről a napokban már több részletet közölt a Magyar Nemzet.

A szerkesztőségünkhöz eljutott újabb hangfelvételen Tarr Zoltán az uniós tagságunkat egy házassághoz hasonlította és ezzel a párhuzammal indokolta, miért is kell önként korlátoznunk az önrendelkezésünket.

Mindent megígérve a másiknak

A Tisza Párt európai parlamenti képviselője szó szerint ezt mondta: „Rengeteg előnye van a számunkra az Európai Uniónak, sorolni lehet. Én azt a képet hadd használjam, hogy nyilván olyan ez, mint egy házasság, egy jó házasság – ilyen is van ugye –, amikor nyilván, amikor belép két ember egy házasságba, akkor bizonyos részeit a saját szuverenitásának feladja, és ezt a legtöbb esetben nem, hogy is mondjam, zokogva és a haját tépve teszi meg, hanem ugye óriási fesztivál, lagzi keretében, elképesztő örömmel és mindent megígérve a másiknak. Magyarország az Európai Unió része, nyilván bizonyos dolgokban lemondott bizonyos dolgokról, de cserébe valami olyat kapott, amit semmilyen más módon nem tudott volna megkapni. (...) Nekünk az Európai Unió és egy erős Európa a lényeg és a fontos és a szempont – már nem Magyarország előtt –, de hogy egy erős Európában gondolkodunk.

Nekünk, magyaroknak úgy van esélye, hogyha egy erős Európában vagyunk. Erős Európa az azt jelenti, hogy szuverén államok működnek együtt és ahol az együttműködés az előnyt jelent, ott ebbe az együttműködésbe sok mindent beletesznek.

Hogyha valamit ketten, hárman, tízen, huszonheten jobban tudunk csinálni, mint egyedül, akkor érdemes így csinálni, mert nagyobb erőt és hatékonyságot lehet elérni.”

A hosszas fejtegetésben vázolt helyzet egyébként nem tükrözi a valóságot, hiszen az Európai Unió távol van attól, amikor még erősnek nevezhettük, évek óta a válságát éli, másrészt a brüsszeli intézmények egyre inkább birodalmi központként működnek, szemben a Tarr által idealizált, szuverén tagállamok kölcsönös érdekeken alapuló együttműködésével.