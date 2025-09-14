Tarr ZoltánTisza PártEurópai Unió

Újabb hajmeresztő Tarr Zoltán-nyilatkozat szivárgott ki, többé nem titok, mi Magyar Péterék terve

– Egy jó házasságban is lemondunk a szuverenitásunk bizonyos részeiről és ezt nem zokogva, haját tépve teszi meg az ember, hanem óriási fesztivál, lagzi keretében – így érvelt egy pártrendezvényen Tarr Zoltán amellett, hogy Magyarországnak fel kell adnia az önrendelkezés egy részét az Európai Unióban. A Tisza Párt alelnökének szavai megerősítik azt, amiről korábban Magyar Péter is beszélt a szuverenitásunk egy részének feladásáról. Ez a gyakorlatban már eddig is az Európai Néppárt álláspontjának kötelezettségszerű átvételét jelentette.

Munkatársunktól
2025. 09. 14. 6:35
Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
Magyarországnak fel kell adnia a szuverenitása bizonyos részeit az Európai Unióban és ezt örömmel tesszük – hangoztatta Magyar Péter alelnöke a Tisza Párt egyik budapesti fórumán, amelyről a napokban már több részletet közölt a Magyar Nemzet. 

A szerkesztőségünkhöz eljutott újabb hangfelvételen Tarr Zoltán az uniós tagságunkat egy házassághoz hasonlította és ezzel a párhuzammal indokolta, miért is kell önként korlátoznunk az önrendelkezésünket.

Mindent megígérve a másiknak

A Tisza Párt európai parlamenti képviselője szó szerint ezt mondta: „Rengeteg előnye van a számunkra az Európai Uniónak, sorolni lehet. Én azt a képet hadd használjam, hogy nyilván olyan ez, mint egy házasság, egy jó házasság – ilyen is van ugye –, amikor nyilván, amikor belép két ember egy házasságba, akkor bizonyos részeit a saját szuverenitásának feladja, és ezt a legtöbb esetben nem, hogy is mondjam, zokogva és a haját tépve teszi meg, hanem ugye óriási fesztivál, lagzi keretében, elképesztő örömmel és mindent megígérve a másiknak. Magyarország az Európai Unió része, nyilván bizonyos dolgokban lemondott bizonyos dolgokról, de cserébe valami olyat kapott, amit semmilyen más módon nem tudott volna megkapni. (...) Nekünk az Európai Unió és egy erős Európa a lényeg és a fontos és a szempont – már nem Magyarország előtt –, de hogy egy erős Európában gondolkodunk. 

Nekünk, magyaroknak úgy van esélye, hogyha egy erős Európában vagyunk. Erős Európa az azt jelenti, hogy szuverén államok működnek együtt és ahol az együttműködés az előnyt jelent, ott ebbe az együttműködésbe sok mindent beletesznek. 

Hogyha valamit ketten, hárman, tízen, huszonheten jobban tudunk csinálni, mint egyedül, akkor érdemes így csinálni, mert nagyobb erőt és hatékonyságot lehet elérni.”

A hosszas fejtegetésben vázolt helyzet egyébként nem tükrözi a valóságot, hiszen az Európai Unió távol van attól, amikor még erősnek nevezhettük, évek óta a válságát éli, másrészt a brüsszeli intézmények egyre inkább birodalmi központként működnek, szemben a Tarr által idealizált, szuverén tagállamok kölcsönös érdekeken alapuló együttműködésével.

Kötelezettség a néppárti álláspont képviselete

A Tisza Párt azonban a kezdetektől a feltétlen behódolás politikáját folytatja, erről árulkodnak éppen az alelnök korábbi nyilatkozatai.

Emlékezetes, hogy Magyar Péter bizalmi embere a Republikon Intézetnek adott interjúban elismerte: „nagyon nem minden kérdést illetően van határozott saját kidolgozott álláspontom, minthogy egyébként a belpolitikát illetően sem, és ez nem titok…” Majd azt mondta: „Ezért sok szempontból valóban a néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség is, és ez megint abból fakad, hogy ha valaminek a tagjai vagyunk, akkor ne kérdőjelezzük meg folyamatosan azt, hogy a tagságunkból fakadó és vállalt kötelezettségeket, álláspontokat hogyan és milyen módon képviseljük.”

Akár egy szerelmi kapcsolat

Ugyanebben a 2024. őszi interjúban adta elő azt a már-már zavarba ejtő elméletét is, amely kísértetiesen emlékeztet a most megismert felvételen hallható, házasságot emlegető hasonlatához. „Az első perctől fogva óriási szeretettel és támogatással fogadtak és fogadnak, és olyasmi érzés volt, mint egy olyan családba elmenni, ahol az ember már régen volt, mert hosszú ideig vándorolt a világban, vagy új belépőként egy szerelmi kapcsolat révén megismerkedik egy családdal, és az a család az a sajátjává válik” – fogalmazott az EP-képviselő az Európai Néppárthoz fűződő kapcsolatukról.

Óvodai beszoktatás

Nem sokkal később, 2025 januárjában a Tisza Párt alelnöke a Gulyáságyú Médiának adott interjút, amelyben arról kérdezték, milyen eredményeket tudnak felmutatni az elmúlt néhány hónapos brüsszeli tevékenységükből. Azzal kezdte a válaszát: „az első dolog az lenne, hogy hogy mindenféleképpen azt gondolom, hogy sikerült jól beilleszkednünk nemcsak a néppárti közegbe, közösségbe…” Ekkor a műsorvezető közbevetette, „tehát mint az óvodai beszoktatás”, mire Tarr Zoltán helyeselt és hozzáfűzte, hogy „nem is volt annyi sírás és annyi veszekedés, mint egy óvodai beszoktatásnál”.

Magyar Péter lemondana az önrendelkezés egy részéről

De nem csak Tarr Zoltán gondolja örömtelinek, ha Magyarország lemond a szuverenitásáról, ugyanis korábban maga a Tisza Párt elnöke is beszélt erről.

Magyar Péter hazánk uniós ügyészséghez való esetleges csatlakozásáról fejtette ki álláspontját egy videós műsorban, ahol így fogalmazott: „Valóban, egy pici részéről a nemzeti szuverenitásnak le kell mondania annak a tagállamnak, amelyik (...) csatlakozni akar (...) az Európai Ügyészséghez. De ennek a szuverenitásnak jóval nagyobb részéről mondtunk mi le, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, vagy amikor beléptünk a schengeni övezetbe és tulajdonképpen rengeteg jogalkotásnál még mondunk le egy pici részéről a szuverenitásnak.”

