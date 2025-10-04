  • Magyar Nemzet
Megtörtek az etyeki tiszások, törölték YouTube-csatornájukól a hírhedt felvételt Tarr Zoltánról

Ez alkalomból Kocsis Máté hagyott egy üzenetet Tarr Zoltánnak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 12:23
„Mára nem csak Tarr Zoltánt törölték a Tiszában, hanem az elhíresült videót is” – jegyezte meg közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, hogy az etyeki Tisza-sziget törölte YouTube-csatornájáról a felvételt, amelyben a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy

  • „számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni,”.
  • „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.
  • „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

„A méltán híres videó, ami először nem is létezett, aztán hamisítvány meg MI volt a forrófejű pojáca szerint, majd a libsi sajtó elől se tudták elrejteni, mert még ők is tágra nyílt szemekkel nézték végig, úgy tűnik, az enyészeté lett. Ahogy csendben Tarr Zoltánt lefokozták és lassan már csak az etyeki diófa őrzi a tiszás klubdélután emlékeit” – írta Kocsis Máté, majd azt üzente: „Kedves Zoltán! Szerencsére nálunk megvan egyben, szívesen elküldjük VHS-en, DVD-n, pendrive-on, bármin. Az adóemelési terveik pedig mennek oda, ahová önök 190 nap múlva.”

 

Borítókép: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alenöke az etyeki fórumon (Forrás: YouTube)


