Szánthó Miklós: Magyarország a béke szigete, Budapest a béke fővárosa lesz

Szánthó úgy fogalmazott:

Brüsszel csak a háborút tüzeli. Ukrajna kapcsán militáns pszichózisban uszít, pénzt, fegyvert és terveik szerint katonákat is küld a háborúba. Izrael esetében pedig antiszemita narratívák szemtanúi vagyunk a brüsszeli elit részéről, ahol a »humanitárius segélyekből« végül rakétákat vásárolnak és terroralagutakat építenek.

Rámutatott, hogy Brüsszel egyoldalú és ügyefogyott terrorpárti politikájával a destabilizáció malmára hajtotta a vizet Izrael kapcsán, és most ugyanezzel a logikával igyekszik szabotálni a békefolyamatot Ukrajnában is. Hozzátette: „Trumpnak is, Izraelnek is valójában csak egy megbízható szövetségese van az EU-ban, és ez Magyarország. Ezért vált hazánk a béke szigetévé, és Budapest hamarosan a béke fővárosa lesz, ahol Kelet és Nyugat végre tárgyalóasztalhoz ülhet.” Szánthó hangsúlyozta, hogy a béke és a rend csak erkölcsi erőből fakadhat. Beszéde végén Ézsaiás próféta szavait idézte:

…békességem szövetsége meg nem rendül!

Korábban arról is írtunk, hogy Szánthó Miklós üzent Gulyás Mártonnak: Nem szép dolog füllenteni, pláne hazudni.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: Alapjogokért Központ)