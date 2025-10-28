Rendkívüli

békeSzánthó MiklósAlapjogokért KözpontIzraelMagyarország

Szánthó Miklós: Magyarország a béke szigete, Budapest a béke fővárosa lesz

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a III. International Pro-Israel Summit budapesti konferenciáján szólalt fel. Brüsszelben szerinte destabilizálni próbálják Magyarországot és Izraelt. A magyar jobboldalt ért politikai és jogi támadásokat a külföldi érdekek szolgálatának nevezte, majd hangsúlyozta, hogy Brüsszel Kelet-Európában eszkalációt, a Közel-Keleten pedig „önmérsékletet” prédikál, miközben antiszemita narratívákat terjeszt. Szánthó szerint Magyarország a béke szigetévé válhat, Budapest pedig hamarosan a béke fővárosa lesz.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 12:13
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Forrás: Alapjogokért Központ
Brüsszelnek is megvannak az idetelepített, háborúpárti, káoszban és anarchiában érdekelt ügynökei, és csak egy rossz választás kell ahhoz, hogy Magyarország is a béke- és Izrael-ellenes brüsszeli gyűlöletkoalíció részévé váljon – mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a központ által szervezett III. International Pro-Israel Summit budapesti konferencián.

Szánthó Miklós a III. International Pro-Israel Summit budapesti konferencián
 Szánthó Miklós a III. International Pro-Israel Summit budapesti konferencián
Fotó: Alapjogokért Központ

Hangsúlyozta: 

A magyar jobboldal elleni valamennyi politikai és jogi eljárás, boszorkányüldözés, lawfare és fake-news rágalomhadjárat ezt a célt szolgálja. Innen üzenjük: nem fog sikerülni!

A főigazgató szerint ugyanazok az erők, amelyek tüzelik és elhúzzák az ukrajnai háborút, mentegetik az Izrael elleni embertelen terrortámadásokat is. Kelet-Európában eszkalációt követelnek, míg a Közel-Keleten „önmérsékletet” prédikálnak. 

Szánthó úgy fogalmazott: 

Brüsszel csak a háborút tüzeli. Ukrajna kapcsán militáns pszichózisban uszít, pénzt, fegyvert és terveik szerint katonákat is küld a háborúba. Izrael esetében pedig antiszemita narratívák szemtanúi vagyunk a brüsszeli elit részéről, ahol a »humanitárius segélyekből« végül rakétákat vásárolnak és terroralagutakat építenek.

Rámutatott, hogy Brüsszel egyoldalú és ügyefogyott terrorpárti politikájával a destabilizáció malmára hajtotta a vizet Izrael kapcsán, és most ugyanezzel a logikával igyekszik szabotálni a békefolyamatot Ukrajnában is. Hozzátette: „Trumpnak is, Izraelnek is valójában csak egy megbízható szövetségese van az EU-ban, és ez Magyarország. Ezért vált hazánk a béke szigetévé, és Budapest hamarosan a béke fővárosa lesz, ahol Kelet és Nyugat végre tárgyalóasztalhoz ülhet.” Szánthó hangsúlyozta, hogy a béke és a rend csak erkölcsi erőből fakadhat. Beszéde végén Ézsaiás próféta szavait idézte: 

…békességem szövetsége meg nem rendül!

Korábban arról is írtunk, hogy Szánthó Miklós üzent Gulyás Mártonnak: Nem szép dolog füllenteni, pláne hazudni.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: Alapjogokért Központ)

