Szánthó Miklós: Orbán Viktor kijelölte a jövő évi választások tétjét

Meg kell akadályozni, hogy Magyarország a háborús szövetség része legyen, le kell leplezni Brüsszel és hazai megbízottjaik elképzeléseit – közölte az Alapjogokért Központ főigazgatója Orbán Viktor október 23-i beszéde után.

2025. 10. 23.
A miniszterelnök kijelölte a jövő évi választások tétjét az eddigi legnagyobb és legsikeresebb Békemeneten: szabadság és békepárti jobboldal vagy a brüsszeli háborús logikát átvevő Tisza. Orbán Viktor új dimenzióba helyezte Magyar Péterék adóemelési és nyugdíjcsökkentési terveit is: Brüsszel ugyanis mostanra kifogyott a pénzből, mégis háborúzni akar. Ehhez a bevételi forrás pedig az adóemelés, ebből fakadnak a tiszás politikusok „elszólásai” is.

Budapest, 2025. október 23. Ünnepi műsor az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Ünnepi megemlékezés a Kossuth Lajos téren (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Szintén az európai létfeltételeket veszélyeztető brüsszeli terv része Ukrajna EU-felvételének erőltetése, mellyel valójában a háborút importálnák az unióba, s az újjáépítéshez az uniós és magyar polgárok pénzére is szükség lenne. Mindezzel szemben a magyar jobboldal üzenete világos: „nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért!” Stratégiai kiállás ez a béke mellett.

Politikailag pedig egyfajta cselekvési terv is: meg kell akadályozni, hogy Magyarország a háborús szövetség része legyen, le kell leplezni Brüsszel és hazai megbízottjaik elképzeléseit. Orbán Viktor beszédével kifejezetten megerősítette a jobboldal nyitott, néppárti jellegét, mikor hangsúlyozta, hogy az elkövetkező hónapokban azokhoz is szólni kell, akiket a Tisza megtéveszt – hiszen „minden magyar felelős minden magyarért”.

Borítókép: (Fotó: Kurucz Árpád)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

