A Tiszánál futószalagon készítenek valótlan tartalmú lejárató videókat a mesterséges intelligenciával, most mégis Magyar Péter fenyegetőzik feljelentéssel

Miközben Magyar Péter elhallgattatná azokat, akik a valós terveit a széles nyilvánosság elé tárják és a becsület csorbításáról beszél, a Tisza aktivistái sorozatban gyártanak valótlan tartalmú, lejárató videókat a mesterséges intelligencia segítségével, amiket a saját oldalaikon terjesztenek.

A Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)

A szentendrei Tisza sziget TikTok csatornáján látható egyik ilyen kampányanyagban Orbán Viktort előbb török szultánként ábrázolják, „Viktorkának” szólítják és a Magyar Péter beszédeiben rendszeresen visszatérő fordulatot idézve arról beszélnek, hogy a mesében a kiskakas győzött, a török szultán hoppon maradt. A rövid videó végén rabruhában a börtönben mutatták a kormányfőt, arra emlékeztetve, hogy már csak 219 nap van, ami a választásokig akkor hátralévő időt jelölte. Ezzel Magyar Péter másik rendszeres retorikai fogását kívánták erősíteni, amivel a politikus a jelenlegi kormány tagjait és a Fidesz holdudvarát fenyegeti börtönnel.

A Tisza-sziget TikTok-csatornáján egy másik videóban két sakkozó férfi nyilvánvalóan Orbán Viktorra utalva, de a neve említése nélkül arról beszélget, hogy „ő küldte ki az oroszokat az országból, most meg visszahívta”. A videó tartalma természetesen teljes képtelenség, hiszen Magyarországon nincs egyetlen orosz katona sem, miközben a NATO tagjai vagyunk, mégis tényként emlegetik az oroszok „behívását”, ami alkalmas lehet az emberek megtévesztésére.

Ugyanezen a csatornán gúnyolódnak egy mémben azon az eseten, amikor egy uniós nemzetközi sajtótájékoztatón elakadt egy-két másodpercre a kormányfő beszéde. Később egy interjúban az erre vonatkozó kérdésre a miniszterelnök választ is adott, mondván, hogy mostanában gondjai akadnak a hangszálaival.

Gyártottak olyan videót is , amiben oroszlánjelmezben látható Orbán Viktor, felidézve, hogy a nyaralása idején a miniszterelnök megosztott egy fotót a közösségi oldalán, ahol a szűk kampánystáb tagjaival ül egy asztalnál, az elkészült győzelmi tervet pedig egy nemzeti színekkel ábrázolt oroszlánnal illusztrálták.

Jól látható tehát hogy a Tisza Párt aktivistái egy éve már tudatosan és rendszeresen vetnek be kampányeszközként mesterséges intelligenciával gyártott valótlan tartalmú és nyilvánvalóan lejárató célzatú videókat, képeket Orbán Viktorral és a Fidesszel szemben.

Magyar Péter viszont nehezen viseli, ha szembesítik saját korábbi tetteivel vagy pártja jövőbeli – esetenként titkolni szándékozott – kormányzati terveivel, amelyekről egyes kollégái, szakértői beszéltek az utóbbi hetekben, hónapokban. Magyar Péter szerdán a Facebook-oldalán közölte, hogy feljelentést tesz Orbán Balázs ellen a videó miatt, amely mesterséges intelligenciával (MI) készült, és őt ábrázolja. Szerinte ugyanis a felvétel a becsület csorbítására alkalmas. A mesterséges intelligenciával készült videóban Magyar Péter a Tisza Párt olyan terveit mondja el, amik már kiszivárogtak vagy a párt befolyásos embereitől hangzottak el. Az egyértelműség kedvéért Orbán Balázs videójában feliratozva az is szerepel, hogy név szerint kik mondták a nyugdíjasok kivéreztetéséről szóló mondatokat.