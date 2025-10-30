Rendkívüli

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról + videó

Orbán BalázskampányeszközkormányfőMagyar Péter

A Tiszánál futószalagon készítenek valótlan tartalmú lejárató videókat a mesterséges intelligenciával, most mégis Magyar Péter fenyegetőzik feljelentéssel

A Tisza Párt a különböző digitális felületein rendszeresen tesz közzé mesterséges intelligencia alkalmazásával előállított és minden valóságalapot nélkülöző, lejárató célzatú videókat Orbán Viktorról, most mégis Magyar Péter tett feljelentést egy hasonló módszerrel készített, ám tartalmilag teljesen tényszerű kampányanyag miatt Orbán Balázs ellen. Ehhez képest korábban éppen a Tisza Párt elnöke élt valótlan felvételekkel a kormányfővel szemben, most pedig lapunk a szentendrei Tisza-sziget oldalán talált jó néhány hasonló videót.

Munkatársunktól
2025. 10. 30. 8:35
Miközben Magyar Péter elhallgattatná azokat, akik a valós terveit a széles nyilvánosság elé tárják és a becsület csorbításáról beszél, a Tisza aktivistái sorozatban gyártanak valótlan tartalmú, lejárató videókat a mesterséges intelligencia segítségével, amiket a saját oldalaikon terjesztenek. 

Tisza Párt, Magyar Péter
A Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)

A szentendrei Tisza sziget TikTok csatornáján látható egyik ilyen kampányanyagban Orbán Viktort előbb török szultánként ábrázolják, „Viktorkának” szólítják és a Magyar Péter beszédeiben rendszeresen visszatérő fordulatot idézve arról beszélnek, hogy a mesében a kiskakas győzött, a török szultán hoppon maradt. A rövid videó végén rabruhában a börtönben mutatták a kormányfőt, arra emlékeztetve, hogy már csak 219 nap van, ami a választásokig akkor hátralévő időt jelölte. Ezzel Magyar Péter másik rendszeres retorikai fogását kívánták erősíteni, amivel a politikus a jelenlegi kormány tagjait és a Fidesz holdudvarát fenyegeti börtönnel.

A Tisza-sziget TikTok-csatornáján egy másik videóban két sakkozó férfi nyilvánvalóan Orbán Viktorra utalva, de a neve említése nélkül arról beszélget, hogy „ő küldte ki az oroszokat az országból, most meg visszahívta”. A videó tartalma természetesen teljes képtelenség, hiszen Magyarországon nincs egyetlen orosz katona sem, miközben a NATO tagjai vagyunk, mégis tényként emlegetik az oroszok „behívását”, ami alkalmas lehet az emberek megtévesztésére.

Ugyanezen a csatornán gúnyolódnak egy mémben azon az eseten, amikor egy uniós nemzetközi sajtótájékoztatón elakadt egy-két másodpercre a kormányfő beszéde. Később egy interjúban az erre vonatkozó kérdésre a miniszterelnök választ is adott, mondván, hogy mostanában gondjai akadnak a hangszálaival.

Gyártottak olyan videót is , amiben oroszlánjelmezben látható Orbán Viktor, felidézve, hogy a nyaralása idején a miniszterelnök megosztott egy fotót a közösségi oldalán, ahol a szűk kampánystáb tagjaival ül egy asztalnál, az elkészült győzelmi tervet pedig egy nemzeti színekkel ábrázolt oroszlánnal illusztrálták.

Jól látható tehát hogy a Tisza Párt aktivistái egy éve már tudatosan és rendszeresen vetnek be kampányeszközként mesterséges intelligenciával gyártott valótlan tartalmú és nyilvánvalóan lejárató célzatú videókat, képeket Orbán Viktorral és a Fidesszel szemben.

Magyar Péter viszont nehezen viseli, ha szembesítik saját korábbi tetteivel vagy pártja jövőbeli – esetenként titkolni szándékozott – kormányzati terveivel, amelyekről egyes kollégái, szakértői beszéltek az utóbbi hetekben, hónapokban. Magyar Péter szerdán a Facebook-oldalán közölte, hogy feljelentést tesz Orbán Balázs ellen a videó miatt, amely mesterséges intelligenciával (MI) készült, és őt ábrázolja. Szerinte ugyanis a felvétel a becsület csorbítására alkalmas. A mesterséges intelligenciával készült videóban Magyar Péter a Tisza Párt olyan terveit mondja el, amik már kiszivárogtak vagy a párt befolyásos embereitől hangzottak el. Az egyértelműség kedvéért Orbán Balázs videójában feliratozva az is szerepel, hogy név szerint kik mondták a nyugdíjasok kivéreztetéséről szóló mondatokat.

A hírre Orbán Balázs – akinek az oldalán először megjelent az MI-videó – úgy reagált: „Magyar Péter el akar hallgattatni mindenkit, akik leleplezik a valós szándékaikat. – Fenyegetőzik, vádaskodik, perel. Az igazságot nem lehet elhallgattatni! A magyar embereknek joga van tudni arról, mire számíthatnak a Tisza Pártról!” – írta Orbán Balázs. 

A Magyar Nemzet még szerdán emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter is használt már mesterséges intelligenciát, egy videóban a miniszterelnök szájába adott olyan szavakat, amelyek soha nem hangzottak el. A felvételt a Tisza Párt elnöke csaknem egy éve publikálta.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)

 

