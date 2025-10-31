Tarr ZoltánszankciósOrbán ViktorEurópai UnióMagyar Péter

Nekimennének Orbánnak, a Tisza meg örvendezik + videó

A Tűzfalcsoport által idézett interjúban Tarr Zoltán arról beszélt, hogy örül az uniós kezdeményezéseknek, amelyek „nekimennének Orbánnak”. A portál szerint ezzel a Tisza Párt politikusa gyakorlatilag beismerte, hogy támogatják a hazánkkal szembeni brüsszeli nyomásgyakorlást.

Magyar Nemzet
Forrás: Tűzfalcsoport2025. 10. 31. 15:22
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Magyar Péter embere, Tarr Zoltán ismét megdöbbenő kijelentést tett, ezúttal egy lengyel televíziónak adott interjúban – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.  

Brüsszel, 2024. december 3. Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője felszólal az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának (CULT) ülésén Brüsszelben 2024. december 3-án. MTI/Bodnár Boglárka
Tarr Zoltán beismerte, hogy támogatják a hazánkkal szembeni brüsszeli fellépést Fotó: Bodnár Boglárka / MTI 

A portál bejegyzése szerint a Tisza Párt politikusa az angol nyelvű lengyel hírcsatorna, a TVP World adásában adott interjút, amelyben többek között az Európai Unió szankciós politikájáról és Magyarország szerepéről is kérdezték. A műsorvezető arra volt kíváncsi, hogy a 17. szankciós csomag kapcsán hogyan értékeli a magyar kormány álláspontját, illetve milyen hozzáállást képvisel Magyar Péter pártja. 

Tarr Zoltán válaszában úgy fogalmazott: 

Örülök, hogy az EU alternatív, okos megoldásokon gondolkodik, hogy nekimenjen Orbánnak.

A tiszás politikus hozzátette: 

szerinte a magyar kormány „mocskos játékot játszik” az uniós döntéshozatalban, és reményét fejezte ki, hogy „az európai szervezetek és a tanács tagjai felismerik ezt, és találnak megfelelő módot, hogy kezeljék.”

A Tűzfalcsoport értékelése szerint ezzel Tarr Zoltán „nem kevesebbet állított”, mint hogy a Tisza Párt pozitívan viszonyul a magyar kormánnyal szembeni uniós fellépéshez. 

A portál a döbbenetes nyilatkozatot párhuzamba állította Kollár Kinga, Magyar Péter európai parlamenti képviselőjének korábbi botrányos kijelentésével, aki áprilisban egy brüsszeli bizottsági ülésen azt mondta: 

A magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket, és emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.

A Tűzfalcsoport szerint mindkét megnyilatkozás azt támasztja alá, hogy

 „a Tisza Pártban az az elfogadott nézet, hogy ami Magyarországnak rossz, az Magyar Péternek jó”. 

Borítókép: Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


