Nekimennének Orbánnak, a Tisza meg örvendezik + videó

Magyar Péter embere, Tarr Zoltán ismét megdöbbenő kijelentést tett, ezúttal egy lengyel televíziónak adott interjúban – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Tarr Zoltán beismerte, hogy támogatják a hazánkkal szembeni brüsszeli fellépést Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A portál bejegyzése szerint a Tisza Párt politikusa az angol nyelvű lengyel hírcsatorna, a TVP World adásában adott interjút, amelyben többek között az Európai Unió szankciós politikájáról és Magyarország szerepéről is kérdezték. A műsorvezető arra volt kíváncsi, hogy a 17. szankciós csomag kapcsán hogyan értékeli a magyar kormány álláspontját, illetve milyen hozzáállást képvisel Magyar Péter pártja.

Tarr Zoltán válaszában úgy fogalmazott:

Örülök, hogy az EU alternatív, okos megoldásokon gondolkodik, hogy nekimenjen Orbánnak.

A tiszás politikus hozzátette:

szerinte a magyar kormány „mocskos játékot játszik” az uniós döntéshozatalban, és reményét fejezte ki, hogy „az európai szervezetek és a tanács tagjai felismerik ezt, és találnak megfelelő módot, hogy kezeljék.”

A Tűzfalcsoport értékelése szerint ezzel Tarr Zoltán „nem kevesebbet állított”, mint hogy a Tisza Párt pozitívan viszonyul a magyar kormánnyal szembeni uniós fellépéshez.