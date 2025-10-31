Menczer TamásnyugdíjrendszerMagyar Péter

Meg kell a Tisza Párttól védeni az időseket, mert veszélyben a nyugdíjuk + videó

Menczer Tamás szerint Magyar Péter és a Tisza Párt hazudik, amikor tagadja, hogy szakértőik a párt álláspontját képviselik. A fideszes politikus szerint ezek az emberek bevezetnék a nyugdíjadót és elvennék a 13. havi nyugdíjat az idősektől.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 15:58
Menczer Tamás a Békemeneten Forrás: Facebook
Menczer Tamás szerint a Tisza Párt és Magyar Péter hazudik, amikor tagadja, hogy a párt rendezvényein szereplő szakértők a Tisza álláspontját képviselik – állította közösségi oldalára feltett videójában a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

A fideszes politikus bejegyzésében úgy fogalmazott:

„Nem tiszások? Azt mondja a Peti, hogy a nyugdíjadó bevezetését és a 13. havi nyugdíj eltörlését követelő szakértők nem tiszások. De a Peti hazudik.”

Menczer emlékeztetett Magyar Péter korábbi szavaira, miszerint:

Akiket mi megerősítünk, fellépnek a rendezvényeinken, azok természetesen a Tisza Pártnak az álláspontját képviselik.

Menczer Tamás szerint ebből világos, hogy

 az említett szakértők – Simonovits András, Petschnig Mária Zita, Kéri László és Bod Péter Ákos – mindannyian „Tisza-pártiak”, hiába próbálják ezt letagadni.

„Simonovits András, Petschnig Mária Zita, Kéri László, Bod Péter Ákos annyira tiszások, hogy ennél tiszásabbak már nem is lehetnének” – írta.

A bejegyzésben Menczer több idézetet is bemutatott tőlük, amelyekkel szerinte bizonyítható, hogy támogatnák a nyugdíjadó bevezetését és a 13. havi nyugdíj megszüntetését.

  • Simonovits András: „A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne.”
  • Petschnig Mária Zita: „A 13., azt már nem lehet azt mondani, hogy az közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik.”

Menczer Tamás szerint 

ezek a kijelentések egyértelműen a nyugdíjasok érdekei ellen szólnak,

 ezért bejegyzését a következő mondattal zárta: „Az időseket is meg kell védenünk a Tiszától!”

Borítókép: Menczer Tamás a Békemeneten (Forrás: Facebook) 


Megyeri Dávid
idezojelekKarácsony Gelgely

Agyonverőlegények – Karácsonyék támogatásával

Megyeri Dávid avatarja

A főváros adta arra a pénzt, hogy Pintér Béla nyílt lincseléspárti propagandát fejtsen ki.

