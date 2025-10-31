Meg kell a Tisza Párttól védeni az időseket, mert veszélyben a nyugdíjuk + videó

Menczer Tamás szerint a Tisza Párt és Magyar Péter hazudik, amikor tagadja, hogy a párt rendezvényein szereplő szakértők a Tisza álláspontját képviselik – állította közösségi oldalára feltett videójában a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

A fideszes politikus bejegyzésében úgy fogalmazott:

„Nem tiszások? Azt mondja a Peti, hogy a nyugdíjadó bevezetését és a 13. havi nyugdíj eltörlését követelő szakértők nem tiszások. De a Peti hazudik.”

Menczer emlékeztetett Magyar Péter korábbi szavaira, miszerint:

Akiket mi megerősítünk, fellépnek a rendezvényeinken, azok természetesen a Tisza Pártnak az álláspontját képviselik.

Menczer Tamás szerint ebből világos, hogy

az említett szakértők – Simonovits András, Petschnig Mária Zita, Kéri László és Bod Péter Ákos – mindannyian „Tisza-pártiak”, hiába próbálják ezt letagadni.

„Simonovits András, Petschnig Mária Zita, Kéri László, Bod Péter Ákos annyira tiszások, hogy ennél tiszásabbak már nem is lehetnének” – írta.

A bejegyzésben Menczer több idézetet is bemutatott tőlük, amelyekkel szerinte bizonyítható, hogy támogatnák a nyugdíjadó bevezetését és a 13. havi nyugdíj megszüntetését.

Simonovits András: „A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne.”

Petschnig Mária Zita: „A 13., azt már nem lehet azt mondani, hogy az közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik.”

Menczer Tamás szerint

ezek a kijelentések egyértelműen a nyugdíjasok érdekei ellen szólnak,

ezért bejegyzését a következő mondattal zárta: „Az időseket is meg kell védenünk a Tiszától!”