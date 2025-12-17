Janklovics Péter mutatja be a rendőrség videójában, hogyan lesz az autósokból Grincs karácsony közeledtével

A karácsonyi készülődésben valahogy mindenki egyszerre lesz F1-es pilóta és Grincs az utakon – írja a rendőrség a videóban bemutatott jelenség kapcsán. A Pest vármegyei rendőrség Janklovics Péterrel készített videójában illusztrálja, milyen az, amikor az ünnepi rohanás tényleg elborítja az idegeket. A rendőrség szakemberei arra kérnek minden közúton közlekedő autóst, hogy legyenek türelmesebbek egymással és próbáljanak meg nyugodtan közlekedni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)