mercedes benzkecskemétigyár

Egy műszakra áll át a kecskeméti Mercedes

Jelentős fejlesztések és átalakítások kezdődnek a kecskeméti gyárban, amelyek célja a termelés felkészítése a legújabb elektromos modellek sorozatgyártására. A technológiai átállás időszakában a munkarend átmenetileg módosul. A Mercedes megnyugtató tájékoztatást adott a saját állományban lévő dolgozók helyzetéről, kiemelve a munkahelyek biztonságát.

2025. 12. 17. 8:54
Mercedes a müncheni autószalonban Forrás: Mercedes-Benz
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jövő év első negyedében az üzem egyes területein egy műszakos termelésre állnak át, mivel 2026 januárjában megkezdődik az új, tisztán elektromos GLB modell sorozatgyártásának fokozatos beindítása. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a KecsUP Hírek megkeresésére küldött válaszában tisztázta a munkaerővel kapcsolatos kérdéseket. Hangsúlyozták, hogy a műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára, a lépés kizárólag a szükséges technológiai fejlesztések és az új platformokra való felkészülés miatt válik szükségessé. A tájékoztatás arra azonban nem tért ki, hogy a kölcsönzött munkavállalókat miként érinti a három hónapos, csökkentett termeléssel járó időszak. A napokban a Kecsup.hu szerkesztősége arról kapott információt, hogy az új modell gyártására való átállás miatt januártól áprilisig csak egy műszakban zajlik majd a termelés a kecskeméti Mercedes gyárban. Megkeresték a céget, megerősítik-e értesülésünket, és ha valós az egy műszakra való átmeneti átállás, akkor ez milyen változással jár a gyár életében, érinti-e a gyár munkavállalói állományát és a kölcsönzött munkavállalókat, hozhat-e magával esetleg leépítést?

Illusztráció. Forrás: Dudar Szilárd Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft
Illusztráció (Forrás: Dudar Szilárd Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.)

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kedden válaszolt:

„A kecskeméti gyár a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része. Ahogy korábban bejelentettük, a jövő évben új modellek gyártása kezdődik itt az MMA és MB.EA platformokon, ezért az üzemben átfogó fejlesztések és átalakítások történnek, hogy felkészítsük erre. 2026 januárjában megkezdődik az új, december 8-án világpremierjét ünneplő, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása. Ebben az időszakban az üzem egyes területein az első negyedévben átmenetileg egy műszakos termelésre állunk át. A műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára” – írta a cég. Noha konkrétan rákérdeztünk a kölcsönzött munkavállalókra, rájuk nem terjedt ki a tájékoztatás.

Így zajlott a háromról két műszakra áttérés

Mint azt megírták, a gyár 2024 nyarán állt át a korábbi három műszakról két műszakos munkarendre. Akkor előzetesen azt közölte a cég, hogy „ezzel egyidejűleg a dolgozók egy része szak- és továbbképzéseken vesz részt, ezzel is felkészülve az átállásra, azaz az új, jövőbeli modellek gyártására a kecskeméti gyárban. Az átállás nincs közvetlen hatással a saját állományunkban lévő munkavállalóink álláshelyeinek a számára”.

Az elég ismert dolog, hogy a kecskeméti gyárban jelentős számú dolgozó munkaerő-kölcsönzés keretében vesz részt a termelésben. Velük kapcsolatban akkor az MBMH úgy fogalmazott: „a munkaerő-kölcsönzés fontos rugalmassági eszköz. A kölcsönzött munkaerő iránti igényünk igazodik a piaci kereslethez és a termelési program tervezéséhez. A következő hónapokra vonatkozó tervezést figyelembe véve jelenleg még vizsgáljuk a kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó kapacitásigényeket.”

Egy hónappal később olvasóiktól értesültek arról, hogy a gyárban hirtelen közölték több kölcsönzött munkavállalói csoporttal, hogy többet nem kell menniük dolgozni. Ismételt megkeresésre a gyár illetékesei elmondták: a következő hónapok termelési programja miatt nem minden kölcsönzött munkavállaló számára tudják biztosítani a további foglalkoztatást, az érintettekkel kötött szerződések ennek megfelelően azokban a hetekben lejártak. Kijelentették: „a kölcsönzött munkaerő nem helyettesíti a saját állományunkban foglalkoztatott munkaerőt, hanem kiegészíti azt”.

Ilyen lesz az új modell

Az új, tisztán elektromos Mercedes‑Benz GLB-t nemrég mutatták be. A cég akkor közölte, a márka legfrissebb kompakt SUV‑modelljének sorozatgyártása 2025 decemberében kezdődik meg a kecskeméti gyárban. Mint kiemelték, „az új modell egyszerre testesíti meg a prémium dizájnt, a nagyvonalú helykínálatot és a legmodernebb technológiát”, öt- és hétüléses változata tágas csomagteret, kiemelkedő (akár 631 kilométeres) hatótávot és innovatív megoldásokat kínál. Összesen négy gyerekülés szerelhető fel a második és harmadik sorban, plusz egy az utasoldali első ülésen.

Az idei év decemberétől nemcsak a tisztán elektromos, EQ technológiával felszerelt GLB-t, hanem a modern hibrid hajtással rendelkező változatot is rugalmasan fogja gyártani a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. A jelenlegi kompakt modellek sorozatgyártása 2025 végén befejeződik. Helyettük indul az új MMA-platform (Mercedes-Benz Modular Architecture) modelljeinek gyártása, amely nem sokkal később kiegészül majd az MB.EA-platform (Mercedes-Benz Electric Architecture) tisztán elektromos modelljeivel.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.