Egy műszakra áll át a kecskeméti Mercedes

A jövő év első negyedében az üzem egyes területein egy műszakos termelésre állnak át, mivel 2026 januárjában megkezdődik az új, tisztán elektromos GLB modell sorozatgyártásának fokozatos beindítása. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a KecsUP Hírek megkeresésére küldött válaszában tisztázta a munkaerővel kapcsolatos kérdéseket. Hangsúlyozták, hogy a műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára, a lépés kizárólag a szükséges technológiai fejlesztések és az új platformokra való felkészülés miatt válik szükségessé. A tájékoztatás arra azonban nem tért ki, hogy a kölcsönzött munkavállalókat miként érinti a három hónapos, csökkentett termeléssel járó időszak. A napokban a Kecsup.hu szerkesztősége arról kapott információt, hogy az új modell gyártására való átállás miatt januártól áprilisig csak egy műszakban zajlik majd a termelés a kecskeméti Mercedes gyárban. Megkeresték a céget, megerősítik-e értesülésünket, és ha valós az egy műszakra való átmeneti átállás, akkor ez milyen változással jár a gyár életében, érinti-e a gyár munkavállalói állományát és a kölcsönzött munkavállalókat, hozhat-e magával esetleg leépítést?

Illusztráció (Forrás: Dudar Szilárd Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.)

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kedden válaszolt:

„A kecskeméti gyár a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része. Ahogy korábban bejelentettük, a jövő évben új modellek gyártása kezdődik itt az MMA és MB.EA platformokon, ezért az üzemben átfogó fejlesztések és átalakítások történnek, hogy felkészítsük erre. 2026 januárjában megkezdődik az új, december 8-án világpremierjét ünneplő, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása. Ebben az időszakban az üzem egyes területein az első negyedévben átmenetileg egy műszakos termelésre állunk át. A műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára” – írta a cég. Noha konkrétan rákérdeztünk a kölcsönzött munkavállalókra, rájuk nem terjedt ki a tájékoztatás.

Így zajlott a háromról két műszakra áttérés

Mint azt megírták, a gyár 2024 nyarán állt át a korábbi három műszakról két műszakos munkarendre. Akkor előzetesen azt közölte a cég, hogy „ezzel egyidejűleg a dolgozók egy része szak- és továbbképzéseken vesz részt, ezzel is felkészülve az átállásra, azaz az új, jövőbeli modellek gyártására a kecskeméti gyárban. Az átállás nincs közvetlen hatással a saját állományunkban lévő munkavállalóink álláshelyeinek a számára”.