Orbán Viktor rámutatott: így jutottak el a németek a háború legnagyobb támogatói közé

A magyar miniszterelnök újabb videóban részletezte, hogy miként sodródik bele a háborúpárti Európa az orosz–ukrán konfliktusba. Orbán Viktor úgy fogalmazott: Németországon egész egyszerűen ma kiigazodni nem lehet.

Kozma Zoltán
2025. 12. 17. 8:01
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövő évi bérmegállapodás aláírásán a Karmelita kolostorban 2025. december 4-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Mi a németekkel egy malomban őröltünk. Négy évvel ezelőtt kitört a háború, akkor két ország volt hangosan háborúellenes, a németek meg mi. Ezt mondta Orbán Viktor úton Brüsszelbe.

Orbán Viktor rámutatott, hogy Németország miként sodródik bele az orosz–ukrán háborúba (Fotó: AFP)

Kijelentette: A németek az elején azt mondták, hogy ők fegyvert se küldenek. 

Sisak, ha emlékeznek rá. Aztán jó, mehet fegyver, de semmiképpen nem olyan, ami halált okoz. Innen jutottunk el oda, hogy most ők a héják, ők mennek elől. Én emlékszem, ott ültem a  Scholz kancellár mellett, ahol azt mondták a németek, hogy arról meg aztán, hogy valaha is szankciót vezessünk be az Oroszországból jövő gázra meg olajra, arról szó se lehet. Most ehhez képest ennek is ők az élharcosai

– húzta alá Orbán Viktor Bohár Dániel videójában.

Hozzátette: Emlékszem, ezelőtt egy hónappal, kettővel, azt mondta a német kancellár, hogy most vegye mindenki tudomásul itt az asztal körül, és többet ne ismerje fölvetni azt a kérdést, hogy valaha is hozzányúlunk a befagyasztott orosz vagyonról, az összerombolja az európai pénzügyi rendszert. Ma ebben az ügyben a németek mennek elől. Tehát Németországon egész egyszerűen ma kiigazodni nem lehet. 

Ma A-t mondanak holnap, B-t harmadnap meg C-t. Szoktuk használni a németeket irányjelzőnek. Van egy hagyományos német-magyar együttműködés, gyakran van úgy, hogy észszerű dolog együttműködni a németekkel, de ebben a háborúban és ebben a szankciós ügyben a németekkel egész egyszerűen nem lehet együttműködni, mert kiszámíthatatlan pályán vannak, és lépésről lépésre sodródnak bele a háborúba

 – összegzett a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövő évi bérmegállapodás aláírásán a karmelita kolostorban 2025. december 4-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

