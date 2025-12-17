Vörösterror a sztyeppe mélyén

Kazahsztán neve elválaszthatatlan a szovjet elnyomástól és a Gulag-rendszertől. Balogh Gábor és Reif Roland úti célja nem véletlenül a hatalmas kiterjedésű, Magyarországnál négyszer nagyobb területet lefedő KarLag (Karaganda Javító-munkatábor) egykori központja volt. Ez a táborrendszer a vörösterror egyik legnagyobb gyűjtőpontja volt, ahol a Szovjetunió egész területéről érkező elítéltek, hadifoglyok és deportáltak tízezreit tartották fogva embertelen körülmények között.

A bányászok dicsősége emlékmű, Karaganda egyik jelképe Fotó: XX. Század Intézet

A gulághorror azonban csak a második hulláma volt az ideológiai alapú tömegpusztításnak. Az 1930-as évek elején, a szovjet erőszakos kollektivizálás és gabonaelkobzás következtében bekövetkezett asharshylyk (kazah éhínség) során a nomád kazah lakosság 25-40 százaléka, másfél-kétmillió ember halt éhen. Ez a tragédia, amely a holodomorhoz hasonlóan a kommunista rendszer emberellenes természetét mutatja be, a terror későbbi évtizedeinek tragikus előszobája volt a távoli sztyeppén. A történészek joggal hangsúlyozzák: a kazah nép tragédiája a kommunista diktatúra által okozott európai méretű szenvedésnek is része.

Karaganda, a csontokra épült város magyar vonatkozásai

A magyar kutatók útja a Gulag-korszak ikonikus városába, egyenesen Karagandába vezetett. A szovjet iparosítás zászlóshajójaként hirdetett bányaváros valójában a kényszermunka szimbóluma: számos épületét, infrastruktúráját a KarLag foglyai, hadifoglyai és deportáltjai építették fel.

Ebben a kegyetlen környezetben ugyanakkor közvetlen magyar vonatkozásokat is találunk. A szovjet fogságba esett magyar hadifoglyok, illetve a kényszermunkára hurcolt magyar deportáltak közül sokan dolgoztak a karagandai bányákban és építkezéseken. A szovjet rendszer nem tett különbséget nemzetiségek között: azonos brutalitással bánt a magyarokkal, a németekkel, a lengyelekkel, a baltiakkal.

Szemipalatyinszk tesztterület nukleáris szennyezettsége Forrás: XX. Század Intézet



Magyar pap a vörös csillag árnyékában: hit és emlékezet

A sztyeppe legmeghatóbb és leginkább európai-magyar vonatkozású emlékei az egyház erejéhez kötődnek. A hit fénye volt a sötétségben Chira Sándor, vagy ahogy hívei ismerték páter Alexander, a kárpátaljai születésű görögkatolikus pap, akit 1945-ben titokban püspökké szenteltek.

A 25 év kényszermunkára ítélt páter megjárta a legszörnyűbb gulágpoklokat, de életben maradt és hű maradt fogadalmához.

Rabtársai visszaemlékezései szerint még a tábori kórházban is lelkipásztori szolgálatot végzett, éjszaka titokban miséket tartott, prédikált, tartotta a reményt és a hitet fogolytársaiban.