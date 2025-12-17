Határidő előtt teljesítette ATM-telepítési kötelezettségét az MBH Bank

Az MBH Bank már december elejére teljesítette az idei évre számára előírt ATM-telepítési követelményt, ezzel biztosítva, hogy a kisebb településeken is könnyen elérhető legyen a készpénzfelvétel. A bank jelenleg a piac második legnagyobb hálózatával rendelkezik – 1200 automatát működtet 1114 helyszínen –, amelynek bővítésére és modernizációjára is nagy hangsúlyt fordított az elmúlt években. A digitalizációs fejlődés ellenére a készpénz még mindig meghatározó szerepet tölt be a mindennapi pénzforgalomban, ezért a hitelintézet 2023-ban célul tűzte ki, hogy 2026-ig 52 százalékkal bővíti a teljes ATM-állományát a készpénzhez való hozzáférés zavartalan biztosítása érdekében. A jogalkotói szándék a készpénz széles elérhetőségének biztosításáról így összhangban van a bank korábbi törekvéseivel – közölte az MBH Bank, szerdán.

Az MBH Bank 2025-ben 77 új ATM-et helyezett üzembe az 1000–2000 fős községekben (Fotó: Vémi Zoltán)

Az elmúlt két évben csaknem ötszáz ATM-et cserél az MBH modernebbre

Mint írják: a bank a 2025. december 31-i határidő előtt teljesítette előírt kötelezettségét, amely az ezer főnél nagyobb települések ATM‑telepítésére vonatkozik. Ennek köszönhetően az érintett települések lakói számára már most biztosított a készpénz-hozzáférés. A bank 2023 végén átfogó hálózatfejlesztési programot indított, amely nemcsak az új automaták telepítését, hanem a meglévők korszerűsítését is magában foglalta: az elmúlt két évben csaknem ötszáz ATM-et cseréltek modernebb berendezésekre.

Az MBH Bank számára kiemelt fontosságú, hogy a kistelepülések és a helyi önkormányzatok megbízható partnerei legyünk, és a pénzügyi szolgáltatásokon túl hozzájáruljunk a vidéki közösségek fejlődéséhez és mindennapi működéséhez.

– mutatnak rá, hozzátéve: az ATM-hálózatuk bővítésével és korszerűsítésével azt a célt szolgálják, hogy a pénzügyi hozzáférés mindenhol biztosított legyen, ahol az embereknek szüksége van rá. „Hiszünk abban, hogy a helyi gazdaságok megerősítése és az önkormányzatok támogatása hosszú távon az egész ország versenyképességét növeli” – mondta Puskás András, az MBH Bank önkormányzati kiszolgálásért is felelős vezérigazgató-helyettese.