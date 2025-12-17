tisza pártmenczer tamásmagyar péter

Mentőövet dobtak Magyar Péternek, gyorsan kikutatták, hogy a magyarok 200 százaléka rá szavazna

A Fidesz kommunikációs igazgatója Facebook-bejegyzésben reagált a 21 Kutatóközpont friss mérésére, amely szerint a Tisza Párt jelentős előnyre tett szert, a számok hitelessége és komolysága azonban kétséges.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 9:58
Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
„Honnan tudod, hogy a Tisza lekvárban van? 

A Peti kikutatta, hogy ma épp a magyarok 200 százaléka szavazna rá. 

A Petit már a saját balos elemzői is kiröhögik” – írta Facebook-posztjában Menczer Tamás.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója arra reagált, hogy Magyar Péterék pártjának sorozatos botrányai, és lendületvesztése után egy balos intézet most gyorsan publikált egy olyan közvéleménykutatást, ami alapján ötven százaléknál több szavazatot kapna a Tisza egy most vasárnapi választáson. A Tisza Párt már 17 százalékkal megelőzte a Fideszt, legalábbis a 21 Kutatóközpont mérései szerint. Mint írták, a december 12. és 16. között végzett, ezer főt megkérdező felmérés szerint a Tisza Párt 34, a Fidesz 26 százalékon áll a teljes népességben, a pártot választani tudók között pedig 49–38 az arány. A teljes népesség körében nyolc, a pártot választani tudók között 11, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 17 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt. 

