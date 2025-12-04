A 4iG és a Lockheed Martin együttműködése új dimenzióba emeli a magyar hadiipart

Új fejezet nyílik a magyar védelmi ipar történetében. A 4iG Csoport űr- és védelmi ipari vállalata, a 4iG Space and Defence Technologies Zrt. (4iG SDT) előzetes megállapodást írt alá a Lockheed Martin Global, Inc.-vel. A felek célja a hosszú hatótávolságú rakéta-tüzérségi rendszerekhez kapcsolódó ipari együttműködés előkészítése. A partnerség fókuszában a NATO keleti szárnyán meghatározó, nagy hatótávolságú tűztámogató képességek fejlesztése áll.

A vizsgálat tárgya egy olyan ipari modell, amely megalapozhatja a HIMARS-jellegű indítórendszerek hazai integrációját. Ez magában foglalja a rendszerek katonai tehergépkocsikra történő telepítését is. A folyamat nem csupán összeszerelést jelent. A tervek szerint technológiai, fejlesztési és gyártási feladatok is Magyarországra kerülhetnek.

Sárhegyi István⁣ 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. vezérigazgatója (Forrás: 4iG)

A 4iG SDT vezérigazgatója értékel

A Lockheed Martin a világ legnagyobb védelmi ipari vállalatcsoportja. Több mint hatvan ország stratégiai partnereként a légvédelmi és rakétaindító rendszerek piacának meghatározó szereplője. Zászlóshajójuk, a HIMARS a modern hadviselés egyik legismertebb eszköze. A magyar fél részéről dr. Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója értékelte az együttműködés jelentőségét. Kiemelte, hogy a partnerség hosszú távon meghatározhatja Magyarország helyét a szövetségi rendszerben.

A megállapodás történelmi lépés a magyar védelmi ipar számára. A Lockheed Martinnal, a világ legnagyobb védelmi ipari beszállító vállalatával kialakított partnerséggel olyan képességek hazai kialakítását alapozhatjuk meg, amelyek hosszú távon is meghatározzák Magyarország helyét a NATO legmegbízhatóbb és legfelkészültebb partnerei között

– fogalmazott a vezérigazgató.

A közös munka koordinálására a két vállalat egy végrehajtó irányító bizottságot hoz létre. Ez a testület felel majd az új projektek azonosításáért és kidolgozásáért. Feladatuk lesz a lehetséges fejlesztési és technológiai modellek értékelése. Kiemelt szempont a magyar beszállítói lánc bevonásának vizsgálata. Az amerikai fél szintén elkötelezett a közös munka mellett. Paula Hartley, a Lockheed Martin Tactical Missiles alelnöke hangsúlyozta a szövetségesi kapcsolatok erősítését.

A Lockheed Martin a harctéri körülmények között bizonyított, nagy hatótávolságú rakétatüzérségi megoldásaival hozzájárul a NATO és Európa védelmi képességeinek megerősítéséhez. Ez a partnerség is megerősíti elkötelezettségünket, hogy támogassuk európai szövetségeseinket ipari képességeik fejlesztésében, stratégiai céljaik elérésében és NATO-vállalásaik teljesítésében

– nyilatkozta az alelnök.