Tüzérségi rakétarendszert vásárol Magyarország az USA-tól

Korábban 20-24 tüzérségi eszközről, illetve száz rakétáról volt szó, a nagyságrendet tekintve most is ekkora lehet a Magyar Honvédség által igényelt rakétasorozatvető-rendszer.

Baranyai Gábor
2025. 11. 09. 7:39
Amerikai HIMARS rakétarendszer Forrás: Anadolu/AFP
Vannak olyan nagy értékű amerikai fegyverrendszerek, itt most a HIMARS-ekre gondolok, amelyek a legjobbak a világon. 

Ha ma valaki biztonságot akar teremteni ezen a fegyverrendszeren keresztül, akkor legjobb, ha ilyet vásárol

mondta el Orbán Viktor a magyar delegációt szállító repülőgépen Budapestre tartva. A miniszterelnök újságírói kérdésre hozzátette: – Ráadásul a regionális riválisaink is ilyeneket vásároltak. Tartunk kell a lépést – árulta el, és ezzel egyértelmű utalást tett arra, miszerint Magyarország amerikai rakétatüzérségi-rendszert vásárol. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a részletekről szólva elmondta: 

Három-öt éves beszerzési periódusban lehet gondolkodni a beszerzést illetően, az amerikai kongresszusi felhatalmazás után.

A tárcavezető emlékeztetett: a washingtoni tárgyalásokon most már elhárultak azok az akadályok, amelyek még a Biden-adminisztráció alatt politikai okokból a fegyverbeszerzések, hadiipari beszerzések esetén alkalmaztak Magyarországgal szemben. – A korábbi demokrata adminisztráció elutasította azoknak a tervezett beszerzéseknek a teljesítését is, amelyeknél adott esetben már kifizetett megrendelés volt – tette hozzá.

Mint mondta, a mostani washingtoni tárgyalásokon a Trump-adminisztráció részéről ugyanakkor egyértelművé tették: azokon a területeken, melyeken Magyarországnak szüksége van technológiában vagy más eszközökben beszerzésekre, lehetőségünk lesz erre.

Van egy listánk, egy tíz évre előrevetített haderőfejlesztési terv, mely tartalmazza a legkülönbözőbb területeken tervezett beszerzéseket

– tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki szerint ezek között van olyan megoldás, melyek esetében minden valószínűség szerint az amerikai a legjobb és a legstabilabb, ilyen a rakétatüzérség is.

TAICHUNG, TAIWAN - JULY 12: Soldiers of the 58th Artillery Command mobolize the HIMARS missile system to a tactical position, as part of the ongoing Han Kuang military exercise, in Taichung, Taiwan, on July 12, 2025. This is the first time for Taiwan to deploy the M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) to this year's biggest-ever annual Han Kuang military exercise, which can be equipped with multiple 227mm rockets, or a single Army Tactical Missile System (ATACMS) that comes with a range of up to 300 kilometers. The 29 assets procured from the United States are part of Taipei's efforts to cope with escalating threats in the Taiwan Strait, as China has increased activities of the People's Liberation Army around the self-governing island. Daniel Ceng / Anadolu (Photo by Daniel Ceng / Anadolu via AFP)
HIMARS rakétaindító jármű páncélozott fülkével. Fotó: Anadolu

Arra a felvetésre, hogy 2023-ban, amikor arról szóltak a hírek, hogy az Egyesült Államoktól HIMARS rakétatüzérségi eszközöket vásárol Magyarország, a kiszivárgott információk 20-24 tüzérségi eszközről, illetve száz rakétáról szóltak, Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy reagált: ez nem a pontos szám, de a nagyságrendet tekintve körülbelül ennyiről lehet beszélni, ugyanakkor mindezek beszerzéséhez előzetes amerikai kongresszusi felhatalmazás kell. – A tüzérségi eszközök, a rakéták beszerzése hosszú folyamat, akkor is, ha már megvan a kongresszusi felhatalmazás – mutatott rá a miniszter.

A rendszeresítési folyamatban három-öt éves periódust jelölt meg a honvédelmi miniszter, ami elméletileg elképzelhető szerinte, a beszerzéseknél sorállás van, ezért határidőt sem lehet pontosan mondani.

A beszerzési költségekkel kapcsolatban a közmédia azon kérdésére, hogy összességében ez megközelítheti-e az 1200 milliárd forintot vagy több is lehet, a miniszter azt mondta: ezt még nem lehet pontosan meghatározni, nagyon sok tényezőtől függ. Bele kell számolni majd az eszközbeszerzés konkrét beszerzési árán túl az ehhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztéseket, kiképzési, toborzási és más költségeket. 

Ez nagyon komplex rendszer, és nagyon komplex beszerzés is lesz, az árfolyamtól, időtől, szállítási határidőtől is függ majd egy ilyen összeg

– mondta a honvédelmi miniszter.

Ismert: a Magyar Honvédség modernizációja részeként Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos (aki 2022 tavaszán távozott a tisztségből) már azt orosz–ukrán háború előtt megkereste az Egyesült Államokat rakétatüzérségi-rendszerekkel kapcsolatban. A kormánybiztos ahhoz kért akkor információkat, hogy eldönthessék: a HIMARS-ok megfelelők lennének-e a Magyar Honvédség számára rakéta-sorozatvetőként. A kormánybiztossal delegáció járt az USA-ban, a látogatás során megismerkedtek az amerikai védelmi minisztérium számára készült legújabb hadiipari fejlesztésekkel is. Ennek részeként az Új-Mexikóban található White Sands lőtéren egy GMLRS–U rakéta éleslövészeti bemutatóján is részt vettek.

A megkeresésre akkora a Joe Biden vezette amerikai adminisztráció részéről nem érkezett válasz a kijelölt határidőig, 2022 márciusáig. Vagyis az amerikaiak sem a hivatalos, sem az informális csatornákon nem reagáltak a magyar érdeklődésre, megkeresésre. Később az amerikai szenátus blokkolta az M142 HIMARS rakétarendszerek magyarországi értékesítését. A Washington Post forrásai akkor arról számoltak be, hogy Magyarország 24 HIMARS rakétarendszert és több mint száz GMLRS rakétaegységet igényelt összesen 765 millió dollár értékben.
 

A Rheinmetall is beszállt

A HIMARS egy kerekes, 6×6-os terepjáró hordozójárműről indítható rakéta-sorozatvető. A rendszer alapvetően egy hat indítócsőből álló, 277 milliméteres, M26-os vagy M30/31-es rakéta, vagy a GMLRS–U vagy GLMRS–ER indítására való konténerrel van felszerelve, de létezik olyan változata is, amely egy MGM–140 ATACMS vagy két PrSM rakétát indít. A hagyományos rakéták lőtávolsága harminc–hetven kilométer, a közel egymázsás robbanófejjele szerelt GMLRS rakétáké 70–150, harctéri ballisztikus ATACMS-é háromszáz, a PrSM-es esetében pedig már ötszáz kilométer. A precíziós, irányított tüzérségi rakéták a pontosan a célpontba csapódnak, a szórás egyes lövedékeke esetében mindössze egy méter. A rakétavető jármű páncélozott fülkéjében három fő foglal helyet, mindössze ennyi katona kell egy kilövőállás kiszolgálásához. A kiürült rakétakonténerek cseréje szinte teljesen automatizált, így gyorsan után lehet tölteni a kiszolgáló járműből a muníciót. 

A HIMARS nemzetközi sikere a 2022-ben kirobbant orosz–ukrán háborúval ívelt felfelé, miután az Egyesült Államok nyáron úgy döntött: szállít a modern fegyverzetből az ukrán haderőnek. Térségünkben Ukrajna mellett Lengyelország, Románia, és Horvátország is megrendelte már a fegyverrendszert.

A fentiek szempontjából az is érdekes részlet, hogy a HIMARS-t gyártó amerikai Lockheed Martin a Magyarországon meghatározó hadiipari üzemekkel jelen lévő német Rheinmetall vállalattal közösen fejleszti tovább a rakéta-sorozatvetőt. Az európai változat a Rheinmetall HX8-as sorozatú katonai terepjáró teherautójának az alvázára kerül, és kétszeres rakétamennyiséget képes szállítani. 


 A HIMARS rendszer képességeit jól szemlélteti az alábbi, angol nyelvű videó is:


 

