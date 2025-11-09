Tüzérségi rakétarendszert vásárol Magyarország az USA-tól

Vannak olyan nagy értékű amerikai fegyverrendszerek, itt most a HIMARS-ekre gondolok, amelyek a legjobbak a világon.

Ha ma valaki biztonságot akar teremteni ezen a fegyverrendszeren keresztül, akkor legjobb, ha ilyet vásárol

– mondta el Orbán Viktor a magyar delegációt szállító repülőgépen Budapestre tartva. A miniszterelnök újságírói kérdésre hozzátette: – Ráadásul a regionális riválisaink is ilyeneket vásároltak. Tartunk kell a lépést – árulta el, és ezzel egyértelmű utalást tett arra, miszerint Magyarország amerikai rakétatüzérségi-rendszert vásárol.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a részletekről szólva elmondta:

Három-öt éves beszerzési periódusban lehet gondolkodni a beszerzést illetően, az amerikai kongresszusi felhatalmazás után.

A tárcavezető emlékeztetett: a washingtoni tárgyalásokon most már elhárultak azok az akadályok, amelyek még a Biden-adminisztráció alatt politikai okokból a fegyverbeszerzések, hadiipari beszerzések esetén alkalmaztak Magyarországgal szemben. – A korábbi demokrata adminisztráció elutasította azoknak a tervezett beszerzéseknek a teljesítését is, amelyeknél adott esetben már kifizetett megrendelés volt – tette hozzá.

Mint mondta, a mostani washingtoni tárgyalásokon a Trump-adminisztráció részéről ugyanakkor egyértelművé tették: azokon a területeken, melyeken Magyarországnak szüksége van technológiában vagy más eszközökben beszerzésekre, lehetőségünk lesz erre.

Van egy listánk, egy tíz évre előrevetített haderőfejlesztési terv, mely tartalmazza a legkülönbözőbb területeken tervezett beszerzéseket

– tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki szerint ezek között van olyan megoldás, melyek esetében minden valószínűség szerint az amerikai a legjobb és a legstabilabb, ilyen a rakétatüzérség is.

HIMARS rakétaindító jármű páncélozott fülkével. Fotó: Anadolu

Arra a felvetésre, hogy 2023-ban, amikor arról szóltak a hírek, hogy az Egyesült Államoktól HIMARS rakétatüzérségi eszközöket vásárol Magyarország, a kiszivárgott információk 20-24 tüzérségi eszközről, illetve száz rakétáról szóltak, Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy reagált: ez nem a pontos szám, de a nagyságrendet tekintve körülbelül ennyiről lehet beszélni, ugyanakkor mindezek beszerzéséhez előzetes amerikai kongresszusi felhatalmazás kell. – A tüzérségi eszközök, a rakéták beszerzése hosszú folyamat, akkor is, ha már megvan a kongresszusi felhatalmazás – mutatott rá a miniszter.

A rendszeresítési folyamatban három-öt éves periódust jelölt meg a honvédelmi miniszter, ami elméletileg elképzelhető szerinte, a beszerzéseknél sorállás van, ezért határidőt sem lehet pontosan mondani.

A beszerzési költségekkel kapcsolatban a közmédia azon kérdésére, hogy összességében ez megközelítheti-e az 1200 milliárd forintot vagy több is lehet, a miniszter azt mondta: ezt még nem lehet pontosan meghatározni, nagyon sok tényezőtől függ. Bele kell számolni majd az eszközbeszerzés konkrét beszerzési árán túl az ehhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztéseket, kiképzési, toborzási és más költségeket.

Ez nagyon komplex rendszer, és nagyon komplex beszerzés is lesz, az árfolyamtól, időtől, szállítási határidőtől is függ majd egy ilyen összeg

– mondta a honvédelmi miniszter.