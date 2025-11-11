Pályázat élteti tovább Olofsson Placid atya örökségét

A kommunista diktatúra meghurcolt, de megingathatatlan hitű alakja köré szerveződik az Olofsson Placid alkotói pályázat, amelyet a Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) hirdetett meg közösen. A kezdeményezés a 2026–2027-es időszak három kiemelkedő évfordulójához kapcsolódik: a bencés szerzetes születésének 110., letartóztatásának 80. és halálának 10. évfordulójához.

Fiatalok pályázatait várják Forrás: NEB

A pályázat elsődleges célja, hogy a 10–12. évfolyamos diákok ne csak passzív befogadói legyenek a történelemnek, hanem aktív módon, saját alkotásaikon keresztül dolgozzák fel Olofsson Placid életének mozzanatait, kiemelten derűs hitét és emberségét.

Derű és megbocsátás a gulág után

Az alkotói pályázat történelmi súlyát és inspirációs forrását az atya élettörténete adja. A sokat megélt bencés szerzetest 1946-ban egy szovjet bíróság koholt vádak alapján tíz év kényszermunkára ítélte. 1955-ben ugyan hazatérhetett a gulágról, papi és tanári hivatását azonban sokáig csak titokban gyakorolhatta. Életét a derű, a megbocsátás és az Istenbe vetett mély hit jellemezte, rabtársainak, majd visszatérése után tanításával, előadásaival, könyveivel azóta is több ezer embernek adta vissza a hitet és az élni akarást.

Többször elmondtam: jegyezzék meg, az Úristennek van humora! A Szovjetunió tíz évig mindent megtett, hogy tönkretegyen. Én mégis itt vagyok 91 évesen, de hol van a Szovjetunió?

Placid atya 2017-ben, százéves korában hunyt el.



Történelmi örökség kortárs formákban

A szervezők a középiskolás fiatalok nyelvén szólva, rendhagyó kategóriákat határoztak meg. A diákok háromfős csapatokban, egy mentortanár vezetésével indulhatnak az alábbi kategóriákban:

Videókészítés: 60–90 másodperces, TikTok-kompatibilis rövidfilm Placid atya életének egy jellegzetes motívumáról vagy üzenetéről.

Ruhatervezés: Kapucnis pulóver megalkotása, amely kortárs vizuális nyelven fejezi ki a választott üzenetet.

Városi séta tervezése: 45–60 perces útvonal kijelölése Placid atya életének helyszínein, akár mesterséges intelligencia bevonásával.

Szabadulószoba tervezése: Egy 45–60 perces, tematikus szabadulószoba koncepciójának kidolgozása, amely a bencés szerzetes életének eseményeit dolgozza fel.

A pályázat kiírása szerves része a Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága között 2025. szeptember 24-én létrejött együttműködésnek, amelynek célja Placid atya tárgyi és szellemi hagyatékának ápolása, feldolgozása és bemutatása. A megállapodás kiterjed egy vándorkiállítás összeállítására, a fenti ifjúsági alkotói pályázat kiírására, tudományos konferencia szervezésére, valamint különböző kiadványok megjelentetésére.

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek értékes tárgyjutalomban részesülnek. A videós és ruhatervezési kategória nyertes alkotásait bemutatják, a rövidfilmek pedig bekerülnek a Placid atya életéről készülő kiállítási anyagba.

A nevezési határidő 2025. november 28., a pályamunkákat 2026. március 31-ig kell beküldeni. Az eredményhirdetésre 2026. június 5-én, Placid atya letartóztatásának 80. évfordulóján, tudományos konferencián kerül sor a Pannonhalmi Főapátságban.

További információk a pályázatról az apátság honlapján találhatók.