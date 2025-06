Kínzás, kényszermunkatábor, börtön – magyar hősök kálváriáját átélve lehet csak kijutni a szabadulószobából

– A Magyar hősök színdarab díszbemutatója még 2022. március 24-én volt a Millenárison. Az eltelt időszakban Budapesten és több vidéki városban is bemutattuk a darabot – árulta el lapunk kérdésére Fodor Endre, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) sajtófőnöke, hozzátéve, hogy elsősorban a fiataloknak szánják az előadást, de az idősebbeknek is támaszt nyújthat a múlt feldolgozásában.

Magyar hősök a színpadon (Fotó: Fodor Endre, NEB)

Szabó Borbála színdarabja – amelyet a NEB történészeivel egyeztetve a történelmi hűséget szem előtt tartva írt meg – olyan XX. századi példaképekről szól, akik a diktatúrák idején életüket kockáztató bátor döntéseikkel váltak hősökké. Salkaházi Sára vértanú apácanővér mintegy száz zsidót mentett meg a nyilas rémuralom idején, Richter Gedeon megteremtette a modern hazai gyógyszeripart, Kiss Sándor „bibliás politikust” kiállásáért megkínozták és fegyházra ítélték, Olofsson Placid atyát elhurcolták a gulágra, míg Gérecz Attila költőt és sportolót bebörtönözték. Brusznyai Árpádné Honti Ilona pedig azért küzdött, hogy az ötvenes években ártatlanul elítélt férjét kihozza a börtönből.

Az előadás alapkoncepciója, hogy egy szabadulószobában játszódik

– fejtette ki Seres Tamás, a darab rendezője. Ezen a különleges helyszínen öltik magukra a példaképek szerepét a színészek.

A történet, ami tele van keserédes humorral is, ezeknek a hősöknek az életén, találkozásain és sztorijain keresztül épül fel

– tette hozzá.

A Magyar hősök című kötet alapján született színdarab története segíthet a diákoknak a történelem megértésében és saját helyzetük átértékelésében is.

Azt szerettük volna elérni, hogy „fogyasztható módon” adjuk át a történelmet, és a történelemnek olyan vetületeit, amiket nem tanítanak a gimnáziumban. Így ennek az előadásnak van egy missziós feladata is

– mutatott rá a rendező.

A tragikus sorsú magyar hősöket eljátszani nem könnyű feladat

A hiteles színészi játék nagyban hozzájárul egy darab megértéséhez, elfogadásához és sikeréhez. Az egyik legnehezebb karakter alakítását Kopek Janka színésznőre bízták.

Salkaházi Sára szerepének megformálásában sokat segített, hogy kiderült számomra, mennyire elvhű volt. Akikért ő kiállt, harcolt, azokért a végsőkig képes volt elmenni, ahogy ezt a története is példázza

– hangsúlyozta a színésznő. Salkaházi Sára olyan ember volt, akinek szilárd elvei voltak, amihez ragaszkodott és áldozatot is vállalt emiatt.

Megpróbáltam elképzelni, hogy azért a szabadságért, amiben ma élünk, mennyit kellett harcolnia a nagyszüleink, dédszüleink generációinak. Úgy gondolom, hogy ez egy jó kapcsolódási pont lehet a nézőknek is

– fejtette ki a színésznő.

Kopek Janka játssza Salkaházi Sárát (Fotó: Fodor Endre, NEB )

Május 20. és 25. között az előadást elvitték öt erdélyi helyszínre is, a nagyvárosokban és a kistelepüléseken is egyöntetűen szeretetteljes volt a fogadtatás.

Szerettük volna a határon túli magyarság számára is bemutatni ezt a darabot, így tavaly elvittük Pozsonyba, idén pedig erdélyi körútra indultunk, ahol Nagyvárad, Déva, Csíkszereda, Beszterce, Etéd volt az úti cél

– avatott be a részletekbe Fodor Endre.

Mint megtudtuk, nem volt egyszerű megszervezni ezeket az előadásokat, hiszen a színészek más-más színházban játszanak, így az időbeosztások összeegyeztetése kihívást jelentett. Ami egy utazó színház esetében még külön nehézséget szokott okozni, az a különböző helyszíneken lévő színpadok mérete, a díszlet elhelyezése, átalakítása. Azonban ezt egy zseniális ötlettel sikerült áthidalniuk.

A díszlet egy könyvet mintáz, aminek a közepén van egy oszlop, amire különböző típusban könyvlapok vannak erősítve. Ezekre a kötet illusztrációiból választott képeket vetítünk ki, így a különböző szereplőknél a saját idősíkjukra jellemző valós képek vannak rávetítve a háttérre

– árulta el Seres Tamás.

Megtudtuk azt is, hogy az alkotók azon munkálkodnak, hogy még több magyar emberrel megismertessék a darabot, ezért az elkövetkezendő időszakban elviszik a Délvidékre és a Felvidékre is, ugyanakkor már szervezik a londoni bemutatót is.