Gigantikus NAV-fogás: húszmilliós kárt okozó hamisítvány mezeket foglaltak le az adóhatóság munkatársai

Az online kereskedelem térnyerésével párhuzamosan a hatóságok is fokozták jelenlétüket a digitális piactereken. A cél a tisztességtelen piaci magatartás kiszűrése. A csalók gyakran a „replika” kifejezéssel tévesztik meg a vásárlókat, az ígéretes név azonban sok esetben silány minőségű hamisítványokat takar. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai a közelmúltban egy Pest vármegyei vállalkozásnál tartottak ellenőrzést. A gyanú gyorsan beigazolódott, az akció során jelentős mennyiségű árut vontak ki a forgalomból.

2025. 12. 17. 8:32
Hamis mezekre bukkant: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szakemberei folyamatosan monitorozzák az internetes áruházakat a jogtulajdonosok és a gyanútlan fogyasztók védelme érdekében. A Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság látókörébe a közelmúltban egy gyanús webáruház került. Az oldal kifejezetten „replika” megjelöléssel kínált különböző szurkolói termékeket. Az ellenőrök próbavásárlást hajtottak végre. Ennek során azonnal felmerült a gyanú, hogy a forgalmazott portékák nem eredetiek, hanem jogsértő másolatok.

Közel 20 millió forintos kárt okoztak a jogtulajdonosnak. Nem ment meg a törvénytől a "replika" kifejezés használata. / Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Csaknem húszmillió forintos kárt okoztak a jogtulajdonosnak. Nem ment meg a törvénytől a „replika" kifejezés használata (Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

Replikaként forgalmazták őket

Az ügy tisztázása érdekében az adóellenőrök a Bevetési Igazgatóság pénzügyőreivel kiegészülve keresték fel a vállalkozás székhelyét. A helyszíni vizsgálat során a gyanú beigazolódott, a jogsértés mértéke pedig jelentősnek bizonyult. A raktárban több mint ezer darab terméket találtak. Ezeket ismert sportmárkák és neves külföldi klubcsapatok logójával látták el. A vizsgálatba bevonták a védjegytulajdonosok képviselőit is. Ők az alapos szemrevételezés után megállapították, hogy az árucikkek kivétel nélkül silány minőségű hamisítványok.

A hatóság munkatársai összesen 1032 darab hamis terméket, többek között futball mezeket foglaltak le a helyszínen. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. A vállalkozásnak azonban más szabálytalanságokért is felelnie kell. A próbavásárlás során kiderült, hogy az eladott árukról nem állítottak ki számlát. Emiatt a bizonylatkiállítási kötelezettség elmulasztásáért is felelősségre vonják az üzemeltetőt. A szakértői becslések szerint a jogtulajdonosoknak okozott vagyoni hátrány meghaladja a húszmillió forintot. A hatósági fellépés következményeként a jogsértő weboldal működését felfüggesztették.

A hamisított termékek forgalmazása nem csupán gazdasági és jogi kérdés. Ezek az árucikkek komoly egészségügyi kockázatokat is hordoznak a vásárlók számára. 

A látszólag kedvező ajánlatok mögött gyakran ellenőrizetlen forrásból származó, gyenge minőségű anyagok állnak. Ezek a textíliák és kiegészítők olyan vegyszereket tartalmazhatnak, amelyek a bőrrel érintkezve allergiás reakciót vagy egyéb egészségügyi problémákat okozhatnak. A hatóság ezért is hívja fel a figyelmet a tudatos vásárlás fontosságára és a gyanúsan olcsó, replikaként hirdetett termékek kerülésére.

