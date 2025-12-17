Gigantikus NAV-fogás: húszmilliós kárt okozó hamisítvány mezeket foglaltak le az adóhatóság munkatársai

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szakemberei folyamatosan monitorozzák az internetes áruházakat a jogtulajdonosok és a gyanútlan fogyasztók védelme érdekében. A Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság látókörébe a közelmúltban egy gyanús webáruház került. Az oldal kifejezetten „replika” megjelöléssel kínált különböző szurkolói termékeket. Az ellenőrök próbavásárlást hajtottak végre. Ennek során azonnal felmerült a gyanú, hogy a forgalmazott portékák nem eredetiek, hanem jogsértő másolatok.

Csaknem húszmillió forintos kárt okoztak a jogtulajdonosnak. Nem ment meg a törvénytől a „replika” kifejezés használata (Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

Replikaként forgalmazták őket

Az ügy tisztázása érdekében az adóellenőrök a Bevetési Igazgatóság pénzügyőreivel kiegészülve keresték fel a vállalkozás székhelyét. A helyszíni vizsgálat során a gyanú beigazolódott, a jogsértés mértéke pedig jelentősnek bizonyult. A raktárban több mint ezer darab terméket találtak. Ezeket ismert sportmárkák és neves külföldi klubcsapatok logójával látták el. A vizsgálatba bevonták a védjegytulajdonosok képviselőit is. Ők az alapos szemrevételezés után megállapították, hogy az árucikkek kivétel nélkül silány minőségű hamisítványok.

A hatóság munkatársai összesen 1032 darab hamis terméket, többek között futball mezeket foglaltak le a helyszínen. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. A vállalkozásnak azonban más szabálytalanságokért is felelnie kell. A próbavásárlás során kiderült, hogy az eladott árukról nem állítottak ki számlát. Emiatt a bizonylatkiállítási kötelezettség elmulasztásáért is felelősségre vonják az üzemeltetőt. A szakértői becslések szerint a jogtulajdonosoknak okozott vagyoni hátrány meghaladja a húszmillió forintot. A hatósági fellépés következményeként a jogsértő weboldal működését felfüggesztették.

A hamisított termékek forgalmazása nem csupán gazdasági és jogi kérdés. Ezek az árucikkek komoly egészségügyi kockázatokat is hordoznak a vásárlók számára.

A látszólag kedvező ajánlatok mögött gyakran ellenőrizetlen forrásból származó, gyenge minőségű anyagok állnak. Ezek a textíliák és kiegészítők olyan vegyszereket tartalmazhatnak, amelyek a bőrrel érintkezve allergiás reakciót vagy egyéb egészségügyi problémákat okozhatnak. A hatóság ezért is hívja fel a figyelmet a tudatos vásárlás fontosságára és a gyanúsan olcsó, replikaként hirdetett termékek kerülésére.

