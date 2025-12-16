Adómentesség: már sokan kérték, de aki még nem, annak a pénze sem vész el. Mutatjuk, mit kell tenni

Októbertől a háromgyerekes édesanyák nem fizetnek személyi jövedelemadót (szja). A számok azt mutatják, hogy 163 ezer anya már idén érvényesítette a kedvezményt, ők már idén ősztől szja-mentesen kapják a fizetésüket. További könnyebbség, hogy nekik januárban sem kell újabb nyilatkozatot tenni, a munkáltató, kifizető automatikusan figyelembe veszi a 2025-ös dokumentumot – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Jövő év januártól a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére úgynevezett folytatólagos adóelőleg-nyilatkozat tehető, vagyis a megtett nyilatkozat addig érvényes, ameddig az édesanya másik nyilatkozatot nem tesz.

Annak a 163 ezer háromgyerekes édesanyának pedig, aki már 2025-ben nyilatkozott, a munkáltató, kifizető már ezt az évközi nyilatkozatot is folytatólagosnak tekinti, tehát minden papírmunka nélkül, automatikusan kapják jövőre is a kedvezményt.

Jövőre ráadásul azok a többgyermekes édesanyák, akik a gyermekeikre tekintettel családi kedvezményre is jogosultak, összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amelyen nemcsak a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, hanem a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény figyelembevételét is kérhetik a munkáltatótól, kifizetőtől.

Természetesen a 2025-ben nem igényelt háromgyermekesekre vonatkozó adókedvezmény nem vész el. Aki 2025-ben év közben nem kérte, az 2026-ban a 2025-ös szja-bevallásban egy összegben visszaigényelheti.