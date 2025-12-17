Maresca „még jobban beleszeretett” játékosaiba, miután 400 millió fontnyi sztárt ültetett a kispadra

A Chelsea jutott elsőként a négy közé az angol Ligakupában. A további negyeddöntőkben az Arsenal a Liverpoolt 3-0-val kiejtő Crystal Palace ellen játszik, a Manchester City a Brentfordot fogadja, a Newcastle pedig a Fulham ellen csatázik az elődöntőbe jutásért.

Neto és Garnacho rúgta tovább a Chelseat az elődöntőbe. (Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP)

Folytatta sorozatát, elődöntős a Chelsea a Ligakupában

A Ligakupa első, Walesben rendezett negyeddöntőjén a házigazda Cardiff jól tartotta magát. A szebb napokat is látott, de jelenleg csak negyedosztályú gárda az 57. percben került hátrányba, Garnacho talált be. Ezt követően negyedórával a vége előtt egyenlítettek a walesiek, a találkozót Neto, majd a ráadásban Garnacho döntötte el a londoni Kékek javára.

Igazán kemény diónak minősült a Cardiff, amely megnehezítette az Enzo Maresca által felforgatott Chelsea dolgát. A Premier League-gárda kispadja a piaci értékek alapján jóval többet ért, mint a kezdőcsapata: csereként kezdte a találkozót Enzo Fernández, Garnacho, Gusto, Reece James, Joao Pedro, Pedro Neto és Robert Sánchez is. Csaknem 400 millió font foglalt helyet a londoni kispadon.

A Chelsea az elmúlt 19 Ligakupa-mérkőzését egyaránt megnyerte alacsonyabb osztályú együttesek ellen. Enzo Maresca csapata januárban kétmeccses elődöntőre számíthat a kupasorozatban, a sorsolást a szerdai Newcastle–Fulham mérkőzés után tartják.

Még jobban beleszeretett játékosaiba Enzo Maresca

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón egyik elsőként a szurkolók támogatását emelte ki és köszönte meg Enzo Maresca. A tréner meglátása szerint eredménytől függetlenül mindig megkapták eddig a kellő buzdítást.

Ezek azok a meccsek, amelyeken még jobban beleszeretek a játékosokba, mert el sem tudják képzelni, milyen könnyű elcsúszni az ilyen trükkös találkozókon

– hangsúlyozta a Chelsea edzője, majd hozzátette: — Jó irányba haladunk, mindent azért teszek, mert a legjobbat akarom mindenkinek – a szurkolóknak és a játékosoknak egyaránt.

Brutális január vár a Chelsea-re, kilenc mérkőzéssel. A londoniak öt Premier League-, két Bajnokok Ligája- és egy-egy FA Kupa-, valamint Ligakupa-mérkőzést vívnak majd.

Alejandro Garnacho értékelését itt meghallgathatja: