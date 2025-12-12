dél-afrikakanyonpávián

Afrika egyedülálló csodája: a fenséges Blyde River-kanyon 

Életre szóló élményt jelent a Föld harmadik legnagyobb szurdokának meglátogatása.

Elter Tamás
2025. 12. 12. 5:10
Fotó: Elter Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Afrikát szokás a legvadabb, a legkiszámíthatatlanabb, de messze a legromantikusabb és legcsodálatosabb kontinensként is emlegetni káprázatos vadvilágának, etnikai sokszínűségének, továbbá lélegzetelállítóan szép tájegységeinek köszönhetően. A földrész gazdag természeti látnivalói között egyaránt megtaláljuk a végtelenbe nyúló szavannákat, az áthatolhatatlan és titkaikat mind a mai napig nem teljesen felfedett egyenlítői trópusi esőerdőségeket csakúgy, mint a Szahara kietlenségében is páratlan szépségű homoktengerét  vagy az égbe nyúló és vad szurdokvölgyekkel tagolt hegyláncokat. A kontinens déli csücskét magába foglaló ország, a Dél-afrikai Köztársaság számos, csak a fekete kontinenst jellemző tájegységet mondhat magáénak, kezdve a rendkívül gazdag vadvilága miatt világhírű Kruger Nemzeti Parktól a földkerekség harmadik legnagyobb és egyik legkülönlegesebb szurdokvölgyéig, a Blyde River-kanyonig bezárólag. 

Lugas Dél-Afrika
Asszonyok kórusa a kanyon bejáratánál. Fotó: Elter Tamás

Dél-Afrika, a nagyjából Spanyolország és Franciaország együttes területét kitevő hatalmas kiterjedésű ország legnagyobb része azon az óriási fennsíkrendszeren fekszik, amit Dél-afrikai-magasföldek néven emleget a földrajzi szakirodalom. Ez az óriási fennsík, ami átlagosan 1000-1400 méter magasan terpeszkedik el a tengerszint felett, az ország területének bő kétharmadát lefedve, több tájegységre osztható. Ennek keleti része, a Búr-felföld drámaian meredek eséssel ér véget és szakad le az Indiai-óceán partvidékéig nyújtózó síkvidék, Lowveld alacsony fekvésű lapályára. E tájegység legfőbb látványossága az a lélegzetelállító szurdokvölgy, amit sok százezer, millió év alatt a Blyde folyó vájt a felföld üledékes és palás kőzettömegébe, kialakítva a földkerekség harmadik legmélyebb folyóvölgyét, az elképesztő szépségű és a folyó nevét viselő Blyde River-kanyont. 

Lugas Dél-Afrika
A 100 méter magas  Lisbon-vízesés. Fotó: Elter Tamás

A dél-afrikai kanyon az Egyesült Államokban, Arizona területén fekvő Grand Canyon, valamint a namíbiai Fish River-kanyon után a Föld harmadik legnagyobb szurdoka. Szemben az előző kettővel, amelyek a száraz sivatagi éghajlat miatt teljesen kopárak, a Blyde River-kanyont buja szubtrópusi vegetáció borítja, ezért szokták zöld kanyonként is emlegetni. A dél-afrikai Mpumalanga tartomány területén fekvő 27 kilométer hosszú és átlagosan 700 méter mély szurdokvölgy legmélyebb részei megközelítik az egy kilométert; a kanyon legmélyebb pontja 827 méteres mélységet ér el. Erről a páratlan természeti csodáról a fokföldi angol uralom elől az 1830-as években az ország keleti vidékére vándorló holland telepesek, a búrok tudósítottak először. A folyó – és így a kanyon – elnevezése, a Blyde, ami óholland nyelven boldogságot jelent, Hendrik Potgieter búr telepestől származik, aki, miután 1844-ben sikeresen visszatért felfedezőútjáról a telepestársaihoz – akik már halottnak vélték –, szerencsés visszatérésének emlékére adta ezt a nevet a szurdokvölgynek. 

A kanyon és környéke a világhírű túraútvonal, a Panorama Route ( Panoráma út), illetve a Blyde River-kanyon Nemzeti Park része. A szurdok falai rendkívül meredeken, csaknem függőlegesen zuhannak alá a szédítő mélységbe; a kanyon tetejéről lepillantva a Blyde folyó csak egy vékony, ezüstösen csillogva kanyargó szalagnak látszik. A legszebb kilátópontnál, a folyó kiszélesedéséből létrejött Blydepoort-tónál magasodik a szurdokvölgy fölé a kanyon egyik nevezetessége, a Three Rondavels  – vagy másik nevén a Három Nővér –, egy egyedi geológiai alakzat. A nehezebben erodálódó keményebb kőzetanyagot fedő puhább rétegek lekopásával keletkezett formáció pont úgy néz ki, mint három egymás mellett álló afrikai kunyhó, vagyis rondavel. 

Lugas Dél-Afrika
A Három Nővér. Fotó: Elter Tamás

A dél-afrikai zuluk és a xhoszák számos más afrikai törzshöz hasonlóan sarkok nélküli hengeres formára építették a kunyhóikat, mivel hitük szerint az ártó gonosz szellemek a sarkokban húzták meg magukat. A Three Rondavels pedig olyan, mint három óriási afrikai kunyhó. A hengeres és lapos tetejű kúpban végződő ormok másik neve, a Három Nővér, a kanyon területén élt törzs egykori főnöke, Maripi három feleségének állít emléket. Maripi a szurdok adottságait kihasználva sikeresen védte meg törzsét a területükre betört szvázi harcosok támadásától. A hagyomány szerint Maripi megvárta, amíg a szvázik elkezdtek felkapaszkodni a kanyon meredek falán, majd saját harcosaival sziklákat zúdított a nyakukba, halálra zúzva, illetve megfutamodásra kényszerítve a betolakodókat. 

A kanyon növény- és állatvilága is rendkívülinek tekinthető. A szurdokvölgyet átszelő folyó vizében krokodilok és vízilovak tanyáznak, a meredély tetejét borító szubtrópusi ligeterdők pedig számos antilopfélének és rengeteg madárfajnak adnak otthont. A Blyde River-kanyon az egyetlen olyan természetvédelmi terület, ahol a Dél-Afrikában honos összes főemlős, a medvepávián, a szavanna- és a fejdíszes cerkóf, továbbá a fülesmakik valamennyi faja előfordul. 

Lugas Dél-Afrika
Jávorantilop a folyó itatójánál. Fotó: Elter Tamás

A növényvilág gazdagsága a különböző zuzmó- és mohaféléktől kezdve a páfrányokon át az örökzöld szubtrópusi fafajokon át a színpompás orchideákig és más egzotikus virágos növényekig terjed. Aki egyszer eljut Dél-Afrikába és megpillanthatja a természet e csodálatos alkotását, életre szóló élmény birtokosává lesz. 

Borítókép: A Blyde-kanyon legmélyebb szakasza (Fotó: Elter Tamás)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sitkei Levente
idezojelekukrajna

A jövő háborúja

Sitkei Levente avatarja

A szétosztás krumpli esetén működik, az emberek viszont képesek helyet változtatni, és annyira nem buták, ahogy azt Brüsszelben gondolják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.