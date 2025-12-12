Afrika egyedülálló csodája: a fenséges Blyde River-kanyon 

Afrikát szokás a legvadabb, a legkiszámíthatatlanabb, de messze a legromantikusabb és legcsodálatosabb kontinensként is emlegetni káprázatos vadvilágának, etnikai sokszínűségének, továbbá lélegzetelállítóan szép tájegységeinek köszönhetően. A földrész gazdag természeti látnivalói között egyaránt megtaláljuk a végtelenbe nyúló szavannákat, az áthatolhatatlan és titkaikat mind a mai napig nem teljesen felfedett egyenlítői trópusi esőerdőségeket csakúgy, mint a Szahara kietlenségében is páratlan szépségű homoktengerét vagy az égbe nyúló és vad szurdokvölgyekkel tagolt hegyláncokat. A kontinens déli csücskét magába foglaló ország, a Dél-afrikai Köztársaság számos, csak a fekete kontinenst jellemző tájegységet mondhat magáénak, kezdve a rendkívül gazdag vadvilága miatt világhírű Kruger Nemzeti Parktól a földkerekség harmadik legnagyobb és egyik legkülönlegesebb szurdokvölgyéig, a Blyde River-kanyonig bezárólag.

Asszonyok kórusa a kanyon bejáratánál. Fotó: Elter Tamás

Dél-Afrika, a nagyjából Spanyolország és Franciaország együttes területét kitevő hatalmas kiterjedésű ország legnagyobb része azon az óriási fennsíkrendszeren fekszik, amit Dél-afrikai-magasföldek néven emleget a földrajzi szakirodalom. Ez az óriási fennsík, ami átlagosan 1000-1400 méter magasan terpeszkedik el a tengerszint felett, az ország területének bő kétharmadát lefedve, több tájegységre osztható. Ennek keleti része, a Búr-felföld drámaian meredek eséssel ér véget és szakad le az Indiai-óceán partvidékéig nyújtózó síkvidék, Lowveld alacsony fekvésű lapályára. E tájegység legfőbb látványossága az a lélegzetelállító szurdokvölgy, amit sok százezer, millió év alatt a Blyde folyó vájt a felföld üledékes és palás kőzettömegébe, kialakítva a földkerekség harmadik legmélyebb folyóvölgyét, az elképesztő szépségű és a folyó nevét viselő Blyde River-kanyont.

A 100 méter magas Lisbon-vízesés. Fotó: Elter Tamás

A dél-afrikai kanyon az Egyesült Államokban, Arizona területén fekvő Grand Canyon, valamint a namíbiai Fish River-kanyon után a Föld harmadik legnagyobb szurdoka. Szemben az előző kettővel, amelyek a száraz sivatagi éghajlat miatt teljesen kopárak, a Blyde River-kanyont buja szubtrópusi vegetáció borítja, ezért szokták zöld kanyonként is emlegetni. A dél-afrikai Mpumalanga tartomány területén fekvő 27 kilométer hosszú és átlagosan 700 méter mély szurdokvölgy legmélyebb részei megközelítik az egy kilométert; a kanyon legmélyebb pontja 827 méteres mélységet ér el. Erről a páratlan természeti csodáról a fokföldi angol uralom elől az 1830-as években az ország keleti vidékére vándorló holland telepesek, a búrok tudósítottak először. A folyó – és így a kanyon – elnevezése, a Blyde, ami óholland nyelven boldogságot jelent, Hendrik Potgieter búr telepestől származik, aki, miután 1844-ben sikeresen visszatért felfedezőútjáról a telepestársaihoz – akik már halottnak vélték –, szerencsés visszatérésének emlékére adta ezt a nevet a szurdokvölgynek.