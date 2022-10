Külföldről érkező pénzzel és amerikai szakértőkkel befolyásolták a választást

Amerikából guruló dollárok

A rendszerváltás utáni magyar demokrácia történetében példa nélküli külföldi beavatkozási kísérlet anyagi hátterét a New Yorkban luxuskörülmények között élő Korányi Dávid nevéhez köthető Action for Democracy nevű amerikai szervezet biztosította. Az egyelőre ismeretlen adományozóktól befolyt 1,8 milliárd forint Márki-Zay Péter mozgalmán keresztül érkezett a baloldal kampányának támogatására. A guruló dollárokból bőven jutott a DatAdathoz kapcsolódó költésekre is, vélhetően ebből is finanszírozták az sms-kampányokat és Facebook-hirdetéseket is. Korányi 2019 őszétől Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója, és a főpolgármester bejelentése szerint az év végén távozik posztjáról, de az együttműködést folytatni szeretnék más formában. Még 2010 előtt Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadójaként, majd kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkáraként vált ismertté Korányi, aki rendre olyan munkahelyeken köt ki, ahová megérkezik Soros György pénze. Például évek óta stratégiai tanácsadója a pozsonyi székhelyű Globsec nevű globalista-neoliberális intézménynek, amelyet természetesen a spekuláns legfontosabb alapítványa is támogat.