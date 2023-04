A guruló dollárok Soros-dollárok

A Magyar Nemzet megbízható forrásokból úgy értesült, hogy a tavalyi választás során a baloldalhoz guruló dollárok több mint kétharmada közvetlenül, illetve közvetett módon Soros Györgytől származik. Már eddig is számos jel mutatott ebbe az irányba, ezek bemutatása előtt azonban érdemes felidézni, hogy mit lehet eddig tudni a dollárbaloldal botrányáról.

2023 januárjában látott napvilágot a Nemzeti Információs Központ által a parlament nemzetbiztonsági bizottsága számára készített második részjelentés.

Ebből kiderült: a Karácsony Gergely volt főtanácsadója, Korányi Dávid által létrehozott Action for Democracy nevű amerikai szervezet közel 3,2 milliárd forintot utalt át hazánkba a magyarországi választások előtt, illetve után.

Emellett pedig egy titokzatos svájci alapítvány közel kilencszázmillió forintot juttatott az Oraculum 2020 Kft.-nek, mely az EzaLényeg nevű lejáratóportál kiadója. Ez azt jelenti, hogy összességében több mint négymilliárd forint érkezett külföldről a baloldal kampányára.

Mindebből pedig nem kevesebb mint másfél milliárd forint került részben a magyar címzettektől, részben közvetlenül a tengerentúlról a Bajnai Gordonékhoz köthető DatAdat-csoporthoz. Közismert, hogy a 2010-es évek első felében Bajnai sikertelen visszatérését is részben a Soros Györgyhöz köthető Center for American Progress finanszírozta.

A 2022-es guruló dollárok ügyében nyílt nyomozások is indultak, a DatAdattal összefüggésben a rendőrség személyes adattal való visszaélés, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetési csalás miatt folytat eljárást. Az amerikai pénzek miatt emellett szintén a NAV rendelt el költségvetési csalás gyanújával nyomozást, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig pénzmosás és sikkasztás miatt vizsgálódott. Utóbbi nyomozást később átvette az adóhatóság.

Már korábban is számos jel mutatott a Soros-féle finanszírozás irányába. Így például 2022. március 26-án, azaz mindössze néhány nappal az április 3-i választás előtt a milliárdos spekuláns fia, Alexander Soros még a Twitter-oldalán is közzétette a guruló dollárok botránya mögött álló Action for Democracy szervezet egyik reklámját. Emlékezetes, hogy ezt a felhívást a New York-i Times Square-en is kivetítették, ráadásul a Twitterre maga Alexander Soros is kiírta az akció mottóját: „Segíts a magyaroknak választani.”

Ráadásul Kati Marton, a pénzgyűjtés egyik szervezője Soros Györggyel és fiával vállaltan szoros kapcsolatot ápol, amit egy 2018. márciusi fénykép is bizonyít.

Mindezeken túlmenően a Magyar Nemzet azt is feltárta, hogy az Action for Democracy első magyarországi átutalása előtt néhány nappal Korányi Dávid is részt vett egy konferencián Münchenben, ahol ott volt Alex Soros, a milliárdos üzletember, Soros György fia. Ezt többek között egy videó is bizonyítja, miként azt is, hogy a 2022. február 18. és 20. között megrendezett konferencia vonatkozó panelbeszélgetésén egyedül Karácsony nem tudott angolul, ezért az előre megírt szövegét magyarul olvasta fel. Korányi pedig lefordította azt a többi résztvevő számára.

Jóllehet Márki-Zayék visszatérően mikroadományokról beszéltek, valójában számos bizonyíték mutatott jó ideje az ellenkező irányba. Így például az, hogy bár az Action for Democracy nevű szervezet éppen hogy csak létrejött, szinte azonnal százmilliókkal támogatta a baloldal kampányát.

Később Rákay Philip egy összefoglaló videóban szintén cáfolta a mikroadományok legendáját, amikor bemutatta, hogy a kampány idején mindösszesen 11 támogatót mutatott az Action for Democracy adománygyűjtő felülete. Sőt azt még maga Korányi Dávid, Karácsony Gergely volt tanácsadója és az Action for Democracy nevű szervezet vezetője elárulta, hogy intézményi támogatóik is voltak.

Végül, de nem utolsósorban, 2023 január végén arról írt az MSZP egykori kommunikációs igazgatója, Kerényi György a kizárólag az amerikaiak által finanszírozott Szabad Európa Rádió honlapján, hogy a magyarországi dollároldalhoz a külföldi pénzek nagy része Soros György milliárdostól jöhetett, méghozzá Bajnai Gordon volt kormányfő közreműködésével. Kerényi konkrétan így fogalmazott:

„A Bajnai Gordon által leszervezett pénz valós forrását továbbra sem árulja el senki (bár a neve a támogatásról szóló megbeszéléseken sem került elő, de mindenki tényként kezeli, hogy nagyrészt a Bajnaival jó kapcsolatban lévő Soros Györgytől érkezett), a pártok versengésében felhasznált támogatás egy civil szervezethez jött.”

