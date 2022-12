A spekuláns is adhatott pénzt a dollárbaloldalnak

Mindezt azonban cáfolni látszik, hogy Soros György és fia, valamint Kati Marton vállaltan szoros kapcsolatot ápolnak, amit egy 2018. márciusi fénykép is bizonyít. Másrészt, Alexander Soros a Twitterén megosztotta az Ac­tion for Democracy magyarországi választással kapcsolatos bejegyzését, a Korányi-szervezet reklámját – ezt még a New York-i Times Square-en is kivetítették –, amelyben az amerikai polgárokat arra kérik, hogy segítsenek a magyaroknak választani.