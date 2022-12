Pénzhiányra panaszkodik a dollárbaloldal

A parlamenti döntést megelőzően Kocsis Máté egy háttérbeszélgetésen − amelyen lapunk is részt vett − jelezte, hogy a parlamenti frakciók működése egy ciklus alatt harmincmilliárd forint, ami jelentős kiadás az állam részéről. A frakcióvezető kiemelte: egy kormánypárti képviselő az előző ciklusban 2,2 millió forintjába került az államnak, míg egy baloldali honatya 3,1 millióba, az új ciklusban viszont ez az összeg egy kormánypárti politikus esetén 2,6 mil­lióra, míg egy baloldali képviselőnél 4,6 millióra növekedne.

Tehát képviselőnként másfél millió forinttal több pénzt kapnának a baloldali frakciók, miközben nyolcszázezerrel kevesebben szavaztak a hat baloldali párt (Demokratikus Koalíció, MSZP, Jobbik, Momentum, Párbeszéd, LMP) közös listájára, mint amennyit a hat párt a 2018-as országgyűlési választáson szerzett. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: az új ciklusban hatmilliárd forinttal többe kerülnének az eddigi szabályok mellett a baloldali frakciók az államnak, ám az új szabályok értelmében a baloldali frak­ciók hárommilliárd forinttal kevesebb összegből gazdálkodhatnak majd a következő években.

A baloldal mostani panaszáradata azért álszent, mert időközben kiderült, hogy Amerikából támogatták a választási kampányban, sőt még a választások után is gurultak dollárok az Egyesült Államokból. Ismert: Márki-Zay Péter a Magyar Hang augusztusi, Gulyáságyú című műsorában beszélt arról, hogy százmilliókat – sőt mint utóbb kiderült: hárommilliárd forintot – kapott a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) az Egyesült Államokból.

A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje említést tett arról is, hogy a támogatások több donortól érkeztek az Action for Democracy (AD) nevű szervezeten keresztül. Az AD vezetője, Korányi Dávid 2009-ben Bajnai Gordon akkori miniszterelnök mellett dolgozott, míg 2019-től idén novemberig Karácsony Gergely főpolgármester városdiplomáciai tanácsadója volt. Az ügyet elkezdte vizsgálni az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága, a nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésből pedig kiderült, hogy a Márki-Zay Péter által beismert 1,8 milliárd forinton felül további mintegy 1,2 milliárd forint érkezett az Egyesült Államokból az Action for Democracy szervezeten keresztül.