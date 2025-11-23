koncertDürer Kertrockzene

A Deep Purple és a Led Zeppelin évfolyamtársa Budapestre érkezik

Éppen ötven éve adta ki a legnagyobb slágerét, a Love Hurtsöt a legendás skót rockzenekar, az évforduló alkalmából pedig Bending the Rules címmel turnéra indultak. A koncertkörútból Budapest sem marad ki, a Nazareth november 27-én a Dürer Kertben lép fel a német Grey Attack társaságában.

Munkatársunktól
Forrás: Livesounds2025. 11. 23. 18:50
Fotó: Lewis Milne
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nazareth a hard rock és heavy metal zenekarok első generációjához tartozik, a Led Zeppelinnel, a Uriah Heeppel és a Deep Purple-lel együtt. 1968-ban alakult, és az alapító tagok közül Pete Agnew a mai napig aktívan zenél az együttesben, amiben ma már fia, Lee Agnew is ott van dobosként, Jimmy Murrison gitáros és Carl Sentance énekes mellett. Több mint harmincmillió eladott lemezzel a Nazareth Skócia legsikeresebb rockzenekara a Simple Minds mellett.

Nazareth
Lehet, ez lesz az utolsó alkalom, hogy élőben halljuk a Nazareth-et Fotó: Lewis Milne

A Love Hurts című dalt power balladaként adták elő 50 évvel ezelőtt, és ez vált az eredetileg Boudleaux és Felice Bryant által írt szám legnépszerűbb feldolgozásává, egyben az egyetlen olyan verzióvá, amely slágerré vált az Egyesült Államokban. A felvétel első helyezést ért el Kanadában, Hollandiában, Belgiumban, Dél-Afrikában és Norvégiában, utóbbi országban 61 héten keresztül szerepelt a slágerlistán, ebből 14 hétig az első helyen, ezzel minden idők legsikeresebb kislemeze lett ott. Csak a Spotify-on 247 milliószor játszották le, és ez a szám még ma is hetente emelkedik egymillióval.

Ez lesz tehát az őszi turné apropója, de természetesen más klasszikusok is felcsendülnek majd, például a Dream On, a This Flight Tonight és a Hair Of The Dog.

A Nazareth Kanadából, egy búcsúturnéként beharangozott koncertsorozatról érkezik Európába, előttük pedig a Grey Attack játszik: a németországi Aachenben, 2013-ban indult csapat zenéjében a rock, hard rock és poszt-grunge elemek keverednek egy csipetnyi metállal, mindezt a frontember, Grey Charlez autentikus, egyedülálló hangja teszi különlegessé.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.