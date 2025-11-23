A Deep Purple és a Led Zeppelin évfolyamtársa Budapestre érkezik

A Nazareth a hard rock és heavy metal zenekarok első generációjához tartozik, a Led Zeppelinnel, a Uriah Heeppel és a Deep Purple-lel együtt. 1968-ban alakult, és az alapító tagok közül Pete Agnew a mai napig aktívan zenél az együttesben, amiben ma már fia, Lee Agnew is ott van dobosként, Jimmy Murrison gitáros és Carl Sentance énekes mellett. Több mint harmincmillió eladott lemezzel a Nazareth Skócia legsikeresebb rockzenekara a Simple Minds mellett.

Lehet, ez lesz az utolsó alkalom, hogy élőben halljuk a Nazareth-et Fotó: Lewis Milne

A Love Hurts című dalt power balladaként adták elő 50 évvel ezelőtt, és ez vált az eredetileg Boudleaux és Felice Bryant által írt szám legnépszerűbb feldolgozásává, egyben az egyetlen olyan verzióvá, amely slágerré vált az Egyesült Államokban. A felvétel első helyezést ért el Kanadában, Hollandiában, Belgiumban, Dél-Afrikában és Norvégiában, utóbbi országban 61 héten keresztül szerepelt a slágerlistán, ebből 14 hétig az első helyen, ezzel minden idők legsikeresebb kislemeze lett ott. Csak a Spotify-on 247 milliószor játszották le, és ez a szám még ma is hetente emelkedik egymillióval.

Ez lesz tehát az őszi turné apropója, de természetesen más klasszikusok is felcsendülnek majd, például a Dream On, a This Flight Tonight és a Hair Of The Dog.

A Nazareth Kanadából, egy búcsúturnéként beharangozott koncertsorozatról érkezik Európába, előttük pedig a Grey Attack játszik: a németországi Aachenben, 2013-ban indult csapat zenéjében a rock, hard rock és poszt-grunge elemek keverednek egy csipetnyi metállal, mindezt a frontember, Grey Charlez autentikus, egyedülálló hangja teszi különlegessé.