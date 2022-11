November végén Budapestre érkezik a Nazareth

A Nazareth a hard rock és heavy metal zenekarok első generációjához tartozik, a Led Zeppelinnel, a Uriah Heeppel és a Deep Purple-lel együtt. 1968-ban, azaz 54 éve alakult, és az 1990-ig együtt maradó négy alapító tagból ma már csak a 76 éves basszusgitáros, Pete Agnew aktív tagja az együttesnek.

Darrel Sweet egykori dobos 1999-ben hunyt el, Manny Charlton gitáros és Dan McCafferty énekes pedig 2022-ben hagyta itt ezt a világot. Az énekes 2015 óta Carl Sentance, aki a Persian Risk nevű saját zenekar után Geezer Butler mellett énekelt, majd a Krokusban is szerepelt.

Fotó: Lewis Milne

Dobosként Pete fia, Lee Agnew szerepel 1999-től, gitáron pedig Jimmy Murrison játszik, aki 1994 óta, azaz 28 éve van a csapatban, ezzel a Nazareth leghosszabb ideig szolgáló gitárosa.

A Nazareth anno a skóciai pubok, klubok és szórakozóhelyek világából indult, és a világ legsikeresebb rockzenekari közé emelkedett, számos slágerrel a katalógusukban, több mint harmincmillió lemezt eladva.

Legismertebb dalaik között van a Dream On, a This Flight Tonight, a Hair Of The Dog és természetesen a Love Hurts.