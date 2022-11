A Virtuózok a tengeren túl is sikeresek

A Virtuózok fiatal felfedezettjei egy emberként mondtak igent a szingapúri Water and Healthcare Alapítványnak (WAH), hogy zenéjükkel segítsenek a kambodzsai gyerekeknek tiszta ivóvízhez jutni. A Christopher Wilson brit üzletember által életre hívott WAH Alapítvány tevékenységéhez immár másodjára csatlakoztak a Virtuózok. Ezúttal Lugosi Ali (klarinét), Bácsy-Schwartz Zoltán és Daniel Matejca (hegedű), valamint Boateng Kármen Stephany (zongora) szerepelt a segélykoncerten és négy további fellépésen – hatalmas sikerrel.

Peller Mariann producer, a Virtuózok alapítója úgy fogalmazott:

Fantasztikus érezni a zene összetartó, határokon átívelő erejét, amikor koncertjeinken a különböző helyről érkező emberek közti különbségek feloldódnak, és olyan élményt tudunk adni a hallgatóságunknak, amely hosszú ideig elkíséri őket. Rengeteg dicséretet kaptak a fiatalok, több néző hangsúlyozta, hogy ilyen világraszóló produkciót még nem hallott.



A Seia Lee japán opera-énekesnő, valamint Lakatos Benjamin, a Virtuózok befektetőjének támogatásával létrejött koncert meghívott vendégei a szingapúri üzleti élet befolyásos szereplői és nemzetközi vendégek voltak. Olyan zenei nagyságok is kíváncsiak voltak a Virtuózok fellépésére, mint Prajna Murdaya indonéz üzletember, a térség egyik legbefolyásosabb zenei producere, aki szingapúri stúdiójába hívta meg a fiatalokat, ahol rövid koncertet adtak, a producer vendégeit is elkápráztatva. Cordell Broadus amerikai producer, a közismert rapper-színész, Snoop Dogg fia pedig a koncert után meghívta a Virtuózok négy tehetségét, hogy vegyenek fel egy lemezt Los Angeles-i stúdiójában. Emellett a jávai uralkodóhoz is eljutott a Virtuózok híre, aki megüzente, hogy szívesen meghallgatná a fiatalokat.



Mivel a Virtuózok missziója a komolyzene világméretű, széleskörű népszerűsítése, e fellépések nagyban hozzájárulnak a cél eléréséhez. A kambodzsai tiszta ivóvízért rendezett koncert a „VirtuoSOS Save the World”, a Virtuózok környezetvédelmi programjának része volt, amelynek köszönhetően az összegyűlt támogatásokból egy újabb általános iskola ivóvízszűrő berendezését fogják kiépíteni.



Nem sokkal később a világ másik pontján, Washingtonban arattak hatalmas sikert a Virtuózok zenészei. Az Amerikai Magyar Szövetség 115 éves fennállásának évfordulóját ünnepelve Lugosi Ali (klarinét), Balázs-Piri Soma (zongora), Bácsy-Schwartz Zoltán (hegedű), valamint Dolhai Attila színész-énekes kápráztatta el a közönséget.



Hatalmas öröm minden koncert a Virtuózokkal, de az utóbbi időben óriási élményekkel gazdagodtam, hiszen sok lehetőségem volt nagyon vegyes, nemzetközi közönség előtt játszani, és valóban éreztük az összetartozást, ami ilyen háborús időkben lelki felüdülés, felemelő érzés

– mondta Lugosi Ali klarinétos, a Virtuózok első abszolút győztese.

Az Amerikai Magyar Szövetség az Amerikában élő magyarok nevében elismerését fejezte ki és egy kitüntetést adományozott – Pákh Imre és Aniko Gaal Scott mellett – Peller Mariannak, a Virtuózok megálmodójának, amiért sokat tesz a magyar tehetségekért, és őrzi a magyarságtudatot otthon és a világban.

A nemzetközi koncertsikerek után a Virtuózok hamarosan visszatérnek a képernyőre, öt ország új tehetségeivel és világsztárokkal jelentkezik a Virtuózok V4+ a Duna Televízió műsorán november 18-tól esténként. Közép-Európa kedvenc komolyzenei tehetségkutatója, melyet már nyolc országban ismernek és néznek, immár harmadik alkalommal valósul meg nemzetközi színtéren, ezúttal a V4 országok és Szlovénia részvételével.

