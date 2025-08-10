Megrázó részletek derültek ki a fiatalon elhunyt mentőtiszt balesetéről

Mint korábban beszámoltunk róla: frontálisan ütközött két személyautó a Fejér vármegyei Kisláng és Soponya közötti összekötő úton. Egy fiatal házaspár vesztette életét a halálos balesetben. Az Országos Mentőszolglálat szombaton kiadott egy közleményt a szörnyű tragédiával kapcsolatban, amelyben kiderült, hogy egy fiatal mentőtiszt és férje hunyt el az ütközés következtében.

Brutális baleset

A Tények riportjából kiderült az is, hogy szinte semmi nem maradt az autójukból, egy ép elem sincs rajta, a felismerhetetlenségig összetört, miután frontálisan ütköztek egy városi terepjáróval. Akkora erejű volt a karambol, hogy a Suzuki kettészakadt, mindent beborítottak a törmelékek az úton. Két helyről riasztották a tűzoltókat.

A Vaol vármegyei portál azt írja, a városi terepjárónak totálkáros lett az eleje, felgyűrődött a motorházteteje, a karambol után az árokba csúszott. A piros autóban még a kormány is eldeformálódott. Szigeti Barbara az enyingi mentőállomáson dolgozott, munkából indult haza, vele utazott 32 éves férje is, amikor Kisláng és Soponya között eddig ismeretlen okból áttértek a szembe sávba és frontálisan a városi terepjárónak csapódtak.

Esélye sem volt a fiatal házaspárnak, míg a másik autó 59 éves sofőrje könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, kórházba vitték.

