Zenei munkássága volt a küldetése

Mintha egy másik világba lépnénk be a panelház folyosójáról, amikor Rohonyi Anikó bevezet gyönyörű, antik bútorokkal berendezett nappalijába. Szüleitől örökölte az impozáns bútorokat és azt a tehetséget, amellyel megteremtette ezt az elegáns, barátságos, hozzá méltó miliőt. Beszélgetésünk során az énekesnő elmondta, hogy felmenői között találjuk az aradi tizenhárom vértanú egyikét, gróf Vécsey Károly honvéd vezérőrnagyot.

–

Gyermekként fel sem fogtuk a származásunk jelentőségét, mert az ebből fakadó hátrányokat a szüleim rendkívüli alázattal, méltósággal és emelt fővel viselték

– mondta Rohonyi Anikó.

Apánk egy nagyvállalatnál dolgozott jogtanácsosként a háború előtt, ügyvédként megteremtette a családunk számára a kezdeti egzisztenciális biztonságot, de az anyai ág felmenői miatt később nem engedték praktizálni, így kőműves lett, amikor pedig újra lehetősége lett volna rá, nem esküdött föl a szocialista rendszerre.



S, hogy miképpen lett az osztályidegen lányból sikeres operaénekes, az kivételes tehetségről árulkodó történet. Nővére esküvőjén elénekelte az Ave Mariát, és a kántor megkérdezte, hogy tanul-e énekelni, s biztatta: érdemes lenne képeznie magát. Esti tagozaton elvégezte a konzervatóriumot. S csak 28 éves korában vették föl a Zeneakadémiára, igaz, mindjárt a IV. évfolyamára, az opera tanszakra. Érettsége okán bizonyos szerepeket hamarabb kaphatott meg, mint társai, így a kései indulás csak segítette karrierje kiteljesítését. Mikor az énekesnő harmincéves korában végzett a Zeneakadémián, a következő évadban már az Operaház magánénekeseként léphetett színpadra, ahol az egyik legnehezebb La Grange-koloratúrral, Erkel Hunyadi Lászlójából Szilágyi Erzsébet szerepével debütált. Ezekben az években személyesítette Aidát és Nabucco Abigéljét is. Puccini művei is kiemelkedő hatást gyakoroltak Rohonyi Anikó munkásságára, mind a Toscában, mind a Turandot-ban maradandó alakítást nyújtott. Elmondta, hogy Mascagni Parasztbecsület című darabja különleges helyet foglal el repertoárjában. Ebből származott első áriája a zeneiskolában, és a harmincéves jubileumi koncertjén, 2002-ben a Pesti Vigadó színpadán is ezzel búcsúzott a közönségtől.



Átütő erejű hangjával, különleges egyéniségével, összetett és egyben rendkívül személyes szerepformálásával is elvarázsolta a nézőket.



Színpadi visszavonulása után az Opera világa című műsort szerkesztette a Magyar Katolikus Rádióban, majd Miller Lajossal a magyar zeneirodalom gyöngyszemeit ismertették meg a kis falvakban élőkkel. A Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti Tagozatának tagjaként ma is részt vállal annak szakmai tevékenységében. Akadémiai székfoglalójában pályája induló szakaszára visszaemlékezve zenei munkásságát küldetéseként határozta meg.

Bámultam az antik bútorokat, a régi képeket, s ennek a most nyolcvanesztendős asszonynak a szemét. Boldog lehet az az ember, aki megtalálja léte célját, s köré tudja szervezni élete minden napját.

Borítókép: A most nyolcvanesztendős Rohonyi Anikó (Fotó: Kurucz Árpád)