Székelyföld, ahogy még nem láttuk – és a videós, aki úgy mutatja meg, mint senki más: Incze Csaba

Incze Csaba, azaz Mr. Originality videóival azt teszi, amit egykor Orbán Balázs: megmutatja Székelyföld településeinek valódi arcát. Vajon hogyan látja saját szerepét ebben a heroikus munkában? Miért érzi úgy, hogy egyes felvételek „nem várhatnak holnapig”? És melyek voltak azok a kedvenc történetek, pillanatok, amelyektől még ő is elérzékenyült? Erről kérdeztük Incze Csabát.

Munka közben (Fotó: Incze Csaba)

– A YouTube-on 77 ezer követőd van – több, mint Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely lakossága együtt. Ha egy kocsmában valaki megkérdezné: „Mitől vagy olyan híres?”, mit mondanál neki?

– Igyekszem olyan székelyes, humoros, emberi videókat gyártani, amelyek közelebb hozzák Székelyföldet azokhoz, akik még nem jártak itt, visszavágynak, vagy éppen itt élnek, csak ritkán látják a saját értékeiket.

Amikor 2017-ben elkezdtem, alig volt székely tartalom a YouTube-on. Addig a videókban nem is mertem úgy beszélni, tájszólásban, ahogy otthon beszélünk. Aztán egyszer csak úgy voltam vele: felvállalom.

Azt mutatom, aki vagyok. Úgy tűnik, az emberek megérezték ezt az őszinteséget. Sokaknál jártam: olyan embereknél, akik nem akármilyen életutat jártak be.

– Kik voltak ezek közül a legemlékezetesebbek?

– Szívügyem a szórvány. Az oltszakadáti szórványközösségben a nyugalmazott tanító néni annál a kérdésnél, hogy mi lesz tíz év múlva a faluban a magyarság sorsa, elsírta magát és azt mondta: nem lesz. Ahogy ezt kimondta és a könnyek folytak a szeméből, azt éreztem, ketté tudnék szakadni, hogy nem tudok ez ellen semmit tenni. A másik emlékezetes személy, akivel forgattam, Homoródkarácsonyfalván Berci bácsi, a naiv népi fafaragó, akinek hatalmas magyar szíve van. Aztán az E’ se ma vót szereplői, beszéltem például százéves nénivel. És ott van még Kocs Veronika, az Énlaki Múzeum működtetője – értékes, tiszta gondolatokkal. A 24 óra Énlakán filmem díjat is nyert a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemlén.



Egy film, amely majdnem el sem készült – aztán kétszázezren nézték meg

– A videókat forgatod, vágod, szerepelsz is bennük, aztán reklámozod. Ez óriási munka és óriási szabadság is, mert a végeredmény olyan lesz, amilyennek te szeretnéd.