Nincs vége a havazásnak, kiadták a riasztást + videó

Délelőtt nyugat felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik, majd határozottan csökken is a felhőzet. Az esti órákra a Dunántúlon többfelé ki is derülhet az ég, míg a Dunától keletre nagyrészt borult marad az idő – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Vasárnap is sokfelé várható havazás (Forrás: HungaroMet)

Az északkeleti megyékben időszakos gyengülő havazás, hószállingózás még előfordulhat.

Élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet.

A hőmérséklet csúcsértéke mínusz 2 és plusz 4 fok között valószínű.

Késő estére általában mínusz 5 és plusz 1 közé hűl le a levegő, de a derült, hóval borított tájakon ennél hidegebb is előfordulhat.