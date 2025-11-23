havazásidőjárástél

Nincs vége a havazásnak, kiadták a riasztást + videó

Vékonyodik, szakadozik, majd határozottan csökken is a felhőzet vasárnap délelőtt. A Dunántúlon többfelé ki is derülhet az ég.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 7:49
Délelőtt nyugat felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik, majd határozottan csökken is a felhőzet. Az esti órákra a Dunántúlon többfelé ki is derülhet az ég, míg a Dunától keletre nagyrészt borult marad az idő – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Vasárnap is sokfelé várható havazás (Forrás: HungaroMet)

Az északkeleti megyékben időszakos gyengülő havazás, hószállingózás még előfordulhat.

Élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet.

A hőmérséklet csúcsértéke mínusz 2 és plusz 4 fok között valószínű.

Késő estére általában mínusz 5 és plusz 1 közé hűl le a levegő, de a derült, hóval borított tájakon ennél hidegebb is előfordulhat.

Kiadták a riasztást

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki gyenge hófúvás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat – figyelmeztet a katasztrófavédelem.

Az érintett térségek friss hóval fedett területein

a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

A legtöbb helyen már csak gyenge hóesés fordulhat elő, az északi tájakon is esetleg lepel-egy centiméteres hónövekménnyel.

 

Milyen idő lesz jövő héten?

Hétfőn borongós idő lesz, a déli óráktól egyre többfelé csapadékkal. Eső várható, de az Északi-középhegységben havazás valószínű eleinte. Reggel országos fagy lesz, délután pedig fokozatosan enyhül majd az idő. A hőmérséklet 0 és 7 fok között mozog.

Kedden délnyugat felől több hullámban érkeznek a csapadéktömbök, sokfelé várható eső.

A levegő plusz 10 fok köré enyhül.

A délnyugati szél többfelé lesz élénk.

Szerdán reggel, délelőtt még eshet, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet a viharossá fokozódó szél hatására. Délután már csak zápor, hózápor fordulhat elő. A hőmérséklet 3 és 7 fok közé esik vissza.

Csütörtökön változóan felhős időre van kilátás, csak néhol lehet gyenge csapadék. Élénk marad a szél. Napközben plusz 5 fok körüli értékeket mérhetünk – írja a Köpönyeg.

