Súlyos a káderhiány a Tisza Pártnál, az adatbotrány egyik főszereplőjét is indítják

Az adatbotrányban érintett Gyuk Zsolt is a Tisza Párt jelöltaspiránsai között van. A párt informatikusa és koordinátora a Zala vármegyei 1-es körzetben indulna, miközben szerepet játszott a Tisza Világ alkalmazás fejlesztésében és tesztelésében, amelyből mintegy kétszázezer magyar ember adata szivárgott ki. A botrány nyomán a rendőrség vizsgálatot indított. Mindezek után most a választók bizalmáért száll ringbe a Tisza politikusa. A jelenség arra utal, hogy a Tisza Párt súlyos káderhiánnyal küzd.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 6:12
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián) adatbotrány
Fotó: Máté Krisztián
Az adatbotrányban érintett Gyuk Zsolt is a Tisza Párt jelöltaspiránsai között van, méghozzá Zala vármegye 1. sz. országgyűlési egyéni választókerületében – derül ki a Tisza Párt oldaláról.

Tisza Párt, káderhiány, Gyuk Zsolt
Az adatbotrányban érintett Gyuk Zsolt is a Tisza Párt jelöltaspiránsai között van Fotó: Facebook

Mint ismert, a Tisza Párt a halasztások után az eredetileg tervezettnél később, november 17-én éjszakába nyúlóan tette közzé azoknak a neveit, akik az előválasztáson megküzdenek a képviselő-jelöltségért. Választókerületenként három aspiráns van, egy kivétellel.  A  Zala vármegyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerületben induló Gyuk Zsolt az adatbotrányban is érintett: ő a párt egyik koordinátora, aki egyébként informatikusként dolgozik és részt vett a Tisza Világ tesztelésében.

 

Tervek a Tisza Pártban

Amint arról a Magyar Nemzet beszámolt, kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki a Tiszától. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. 

A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek

Az esetet immár a rendőrség vizsgálja, az adatszivárgás ügyében ugyanis feljelentés született. Gyuk Zsolt egy hangfelvételen korábban elmondta, a Tisza Világ applikáció elég sok sebből vérzik,

nem engedte volna ki még ezt az appot, de az idő már szorította őket.

Azt állította: a Tisza Párt vezetésének az volt a terve, hogy az összes követőjüket rábírják a Tisza Világ applikáció letöltésére.

 

Súlyos káderhiány Magyar Péteréknél

Mindez arra mutat, hogy a Tisza Pártban súlyos káderhiány van. Erre utalt a Magyar Nemzetnek Pálfalvi Milán is

A Nézőpont Intézet elemzője azt mondta, sokan csak arra kellettek, hogy meglegyen az előre beígért létszám. 

Magyar Péter korábban a jelöltjeire egyébként kólásdobozként hivatkozott, utalva arra, hogy szerinte csak a nevükre és arcukra van szükség, érdemi beleszólásuk nem lesz a párt politikájába. A politikus most interjút adott a Telexnek, amelyben elmondta, továbbra is rövid pórázon fogja tartani a Tisza Párt jelöltjeit. Magyar Péter kiemelte, véleménye szerint az előválasztás a Tisza Párt belügye, így egyetlen jelölt sem szólalhat majd meg a sajtónak. 

Az elemző egyébként elmondta azt is, hogy minden jelöltjelölt baloldali, ennek megfelelően az előre meghatározott győztes az előválasztáson baloldali lesz. 

A többiek pedig áldozatául fognak esni az MLM-rendszerű Tisza-tákolmánynak.

Pálfalvi Milán arra is kitért, hogy Magyar Péter egy fogott ember. Mint mondta, 

Manfred Weberék nélkül nem lenne mentelmi joga, és számot kellene adnia a bíróságon az általa elkövetett köztörvényes bűncselekményekről, amivel a hatóságok megalapozottan vádolják.  

– Mindannyian láthattuk, hogyan viselkedett a táncparketten, ittasan, fiatal lányok lába között kúszva-mászva, aztán pedig Ursula von der Leyen és Manfred Weber társaságában. Csak az nem látja, aki nem akarja, hogy Magyar Péter igenis Brüsszel bábja, fogott ember – tette hozzá.

