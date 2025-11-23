Súlyos a káderhiány a Tisza Pártnál, az adatbotrány egyik főszereplőjét is indítják

Az adatbotrányban érintett Gyuk Zsolt is a Tisza Párt jelöltaspiránsai között van, méghozzá Zala vármegye 1. sz. országgyűlési egyéni választókerületében – derül ki a Tisza Párt oldaláról.

Az adatbotrányban érintett Gyuk Zsolt is a Tisza Párt jelöltaspiránsai között van Fotó: Facebook

Mint ismert, a Tisza Párt a halasztások után az eredetileg tervezettnél később, november 17-én éjszakába nyúlóan tette közzé azoknak a neveit, akik az előválasztáson megküzdenek a képviselő-jelöltségért. Választókerületenként három aspiráns van, egy kivétellel. A Zala vármegyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerületben induló Gyuk Zsolt az adatbotrányban is érintett: ő a párt egyik koordinátora, aki egyébként informatikusként dolgozik és részt vett a Tisza Világ tesztelésében.

Tervek a Tisza Pártban

Amint arról a Magyar Nemzet beszámolt, kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki a Tiszától. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében.

A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek.

Az esetet immár a rendőrség vizsgálja, az adatszivárgás ügyében ugyanis feljelentés született. Gyuk Zsolt egy hangfelvételen korábban elmondta, a Tisza Világ applikáció elég sok sebből vérzik,

nem engedte volna ki még ezt az appot, de az idő már szorította őket.

Azt állította: a Tisza Párt vezetésének az volt a terve, hogy az összes követőjüket rábírják a Tisza Világ applikáció letöltésére.

Súlyos káderhiány Magyar Péteréknél

Mindez arra mutat, hogy a Tisza Pártban súlyos káderhiány van. Erre utalt a Magyar Nemzetnek Pálfalvi Milán is.

A Nézőpont Intézet elemzője azt mondta, sokan csak arra kellettek, hogy meglegyen az előre beígért létszám.

Magyar Péter korábban a jelöltjeire egyébként kólásdobozként hivatkozott, utalva arra, hogy szerinte csak a nevükre és arcukra van szükség, érdemi beleszólásuk nem lesz a párt politikájába. A politikus most interjút adott a Telexnek, amelyben elmondta, továbbra is rövid pórázon fogja tartani a Tisza Párt jelöltjeit. Magyar Péter kiemelte, véleménye szerint az előválasztás a Tisza Párt belügye, így egyetlen jelölt sem szólalhat majd meg a sajtónak.