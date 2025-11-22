Bódis KrisztaTisza PárBorsós Gabriella

Fellázadtak a tiszás romák is, Bódis Kriszta is kapott egy kis baráti tüzet

A VIII. kerület politikai súlya miatt csak támadhatatlan, helyben beágyazott jelöltet tart elfogadhatónak a Tisza Párt – állítja Balog Artúr, a Roma Tagozat Civil Szervezet bejegyzésében. A Tisza Párt szakértője szerint Bódis Kriszta nem rendelkezik valós helyi kapcsolatokkal, több korábbi ügye komoly kockázatot jelentene.

2025. 11. 22. 22:50
Miért nem javasoljuk Bódis Kriszta jelölését a Budapest 2. választókerületben és miért támogatjuk Borsós Gabriellát? – teszi fel a kérdést a Roma Tagozat Civil Szervezet Facebook-bejegyzésében Balogh Artúr politológus, akit a Tisza Párt az MSZP-től igazolt le.

A Tisza Párt szakértője kifejti:  Budapest 2. számú választókerületben – amelynek súlypontja a VIII. kerület – a Tisza Párt számára kiemelt tétje lesz a jelöltállításnak.  

Itt szerinte nem elegendő a szoros győzelem; a politikai realitás azt követeli meg, hogy a Tisza legalább 60–40 arányban múlja felül a Fideszt.  

Hozzátette: a kerületben csak olyan jelölt indulhat, aki képes rendkívül széles társadalmi bizalmat kialakítani, és akinek személye nem jelent politikai vagy morális kockázatot.

 

Mi kell egy jó jelölthöz a VIII. kerületben a Tisza szakértője szerint?

A szakértő szerint a körzet sajátos társadalmi kultúrája miatt a jelölttel szemben több követelmény fogalmazódik meg, ismernie kellene:

  • az utcák karakterét, 
  • a lakók mindennapi kultúráját,
  • a közösségek hálózatait és a kerület sajátos társadalmi dinamizmusát.

Balogh Artúr szerint a Fidesz várhatóan erős jelöltet állít ebben a kerületben. Ezért csak olyan tiszás jelölt indulhat, aki ellen sem morális, sem politikai, sem pénzügyi támadást nem lehet érdemben megfogalmazni, és aki hitelesen képes megjeleníteni a kerület komplex identitását.

 

Miért nem felel meg ennek Bódis Kriszta?

Balog Artúr szerint több okból sem ennek Bódis Kriszta.

  • A Tisza politikusa ugyanis nem rendelkezik helyi beágyazottsággal; a VIII. kerület lakói nem ismerik őt, nem alakult ki kapcsolata sem a roma közösséggel, sem a helyi civil és kulturális intézményekkel, sem a kerület informális társadalmi tereivel. 
  • Társadalomelméleti gondolkodása – amely az individualizmusra, a személyes kritikai autonómiára és az atomizált társadalomképre épít – éles ellentétben áll a kerület szociális valóságával, ahol a közösségi együttműködés és a lojalitás számít elsődleges értéknek.

Kiemelte: A Tisza elmúlt fél évében Bódis nem a konfliktusok rendezését vagy a közösségi integráció erősítését szolgálta. Több alkalommal kerülte a tisztázó vitát, a roma közösség és a párt irányába sem tudott megnyugtató válaszokat adni, sőt számos esetben maga generált feszültséget. Ez a kerületben különösen súlyos deficit, mert itt a politizálás kultúrája a nyílt beszéden, a közvetlen kapcsolatokon és a hiteles jelenléten alapul.

 

Kit támogatna a szakértő?

A szakértő úgy fogalmaz: a kerületben élő, ott szocializálódott jelöltre van szükség – olyasvalakire, aki személyesen ismeri a Józsefváros közösségi hálózatait, kulturális normáit, és akinek személye minden irányból védhető.

Balog szerint Borsós Gabriella ilyen jelölt:

  • helyben él és beágyazott,
  • hiteles roma és nem roma közösségek felé egyaránt,
  • tiszta, támadhatatlan háttérrel rendelkezik,
  • képes a 60 százalékos eredményhez szükséges széles társadalmi bázist integrálni.

Mint korábban beszámoltunk róla: miközben Magyar Péter rendszeresen dicsekszik azzal, hogy Európában egyedülálló rendszerben választják ki a Tisza Párt képviselőit, a folyamat egyre inkább antidemokratikussá válik lapunk információi szerint.  A Tisza elnöke ugyan a párt elnökségére hivatkozik, de valójában egyedül hozza a döntéseket. Így tesz a képviselőjelöltek esetében is. Informátorunk az előválasztás kapcsán kifejtette, egyértelmű lesz, hogy az egyes körzetekben kire kell majd szavazni, a másik két jelölt csak kirakatbábuként lesz ott.  Így vélhetően a romák kifakadása is csak egy kis színes epizód lesz Magyar Péterék kutyakomédiájában, végül Bódist indítják majd a belvárosban. Ennek ellenére az esélytelen jelöltek már több helyen fellázadtak a pártvezetés ellen. 

Itt egyébként jelenleg is ellenzéki egyéni országgyűlési képviselő van hivatalban, Csárdi Antal személyében, aki szintén újraindul. A Fidesz-KDNP legutóbb Sára Botondot indította itt. 

Borítókép: Magyar Péter és Bódis Kriszta (Forrás: Facebook)

