Fellázadtak a tiszás romák is, Bódis Kriszta is kapott egy kis baráti tüzet

Miért nem javasoljuk Bódis Kriszta jelölését a Budapest 2. választókerületben és miért támogatjuk Borsós Gabriellát? – teszi fel a kérdést a Roma Tagozat Civil Szervezet Facebook-bejegyzésében Balogh Artúr politológus, akit a Tisza Párt az MSZP-től igazolt le.

A Tisza Párt szakértője kifejti: Budapest 2. számú választókerületben – amelynek súlypontja a VIII. kerület – a Tisza Párt számára kiemelt tétje lesz a jelöltállításnak.

Itt szerinte nem elegendő a szoros győzelem; a politikai realitás azt követeli meg, hogy a Tisza legalább 60–40 arányban múlja felül a Fideszt.

Hozzátette: a kerületben csak olyan jelölt indulhat, aki képes rendkívül széles társadalmi bizalmat kialakítani, és akinek személye nem jelent politikai vagy morális kockázatot.

Mi kell egy jó jelölthöz a VIII. kerületben a Tisza szakértője szerint?

A szakértő szerint a körzet sajátos társadalmi kultúrája miatt a jelölttel szemben több követelmény fogalmazódik meg, ismernie kellene:

az utcák karakterét,

a lakók mindennapi kultúráját,

a közösségek hálózatait és a kerület sajátos társadalmi dinamizmusát.

Balogh Artúr szerint a Fidesz várhatóan erős jelöltet állít ebben a kerületben. Ezért csak olyan tiszás jelölt indulhat, aki ellen sem morális, sem politikai, sem pénzügyi támadást nem lehet érdemben megfogalmazni, és aki hitelesen képes megjeleníteni a kerület komplex identitását.

Miért nem felel meg ennek Bódis Kriszta?

Balog Artúr szerint több okból sem ennek Bódis Kriszta.

A Tisza politikusa ugyanis nem rendelkezik helyi beágyazottsággal; a VIII. kerület lakói nem ismerik őt, nem alakult ki kapcsolata sem a roma közösséggel, sem a helyi civil és kulturális intézményekkel, sem a kerület informális társadalmi tereivel.

Társadalomelméleti gondolkodása – amely az individualizmusra, a személyes kritikai autonómiára és az atomizált társadalomképre épít – éles ellentétben áll a kerület szociális valóságával, ahol a közösségi együttműködés és a lojalitás számít elsődleges értéknek.

Kiemelte: A Tisza elmúlt fél évében Bódis nem a konfliktusok rendezését vagy a közösségi integráció erősítését szolgálta. Több alkalommal kerülte a tisztázó vitát, a roma közösség és a párt irányába sem tudott megnyugtató válaszokat adni, sőt számos esetben maga generált feszültséget. Ez a kerületben különösen súlyos deficit, mert itt a politizálás kultúrája a nyílt beszéden, a közvetlen kapcsolatokon és a hiteles jelenléten alapul.