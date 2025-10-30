Magyar PéterMSZPTisza Párt

Brutális válságban van Magyar Péter, már az MSZP-től toboroz embereket

„Két karizmatikus roma szakértő” – így harangozta be a Roma Tagozat Civil Szervezet a Tisza Párt két politikai elemzőjének online műsorát. A poszt főszereplője nem más, mint a Tisza környékén frissen feltűnt Balogh Artúr politológus — aki korábban az MSZP Roma Tagozatának elnöke volt, és akinek vissza kellett lépnie a a szocialisták jelöltségétől. Balogh a világlátása alapján beleillik Magyar Péter politikai gárdájába, korábban például nyíltan agitált a rezsicsökkentés ellen. Most azt is elmondta Magyar Péternek: a Tisza nem népszerű a romák körében.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 5:16
Magyar Péter az MSZP-től húzhat el embereket a Tisza Pártba.
Fotó: Facebook
„Két karizmatikus roma szakértő – Balogh Artúr  politológus és Pintér Szabolcs szociálpolitikus, politikai elemző (ELTE ) – hétről hétre kendőzetlenül, tabuk nélkül mondják el a valóságot a Tisza Párt politikai szakértői” – így mutatott be egy online rendezvényt a Roma Tagozat Civil Szervezet, amelyhez egy mesterséges intelligencia által generált fotót posztoltak. 

Balogh Artúr, MSZP, szocialista, Magyar Péter, Tisza Párt
Magyar Péter már az MSZP-ből is hoz embereket Fotó: Hír TV

A gyanútlan szemlélő számára első ránézésre úgy tűnhet, hogy a bejegyzésben semmi különleges nincs. A politikában jártasak viszont emlékezhetnek még a Tisza háza táján frissen feltűnő Balogh Artúr politológus nevére.

 

Kicsoda Balogh Artúr?

Balogh Artúr korábban az MSZP Roma Tagozatának elnöke volt. A neve 2014-ben 106. helyen szerepelt a baloldali pártok közös országos listáján, később azonban levették róla

A Nemzeti Választási Iroda ugyanis megállapította, hogy Balogh Artúrnak nincs magyarországi lakcíme, így nem lehet képviselőjelölt. 

A szocialista politikus ezek után visszalépett a jelöltségtől. A hírek szerint Balogh Artúr akkoriban egy szélsőséges hangvételű blogot is vezetett. A Cigányország Királya című blogon többek között

  •  „a cigány megélhetési bűnözést el kell tűrnötök” 
  • és  „a cigányokra filozófiai és igazságossági értelemben nem vonatkoznak a törvények” mondatok olvashatók. 

Noha Balogh azt állította, hogy nem tőle származnak ezek az írások, már korábban is gondok voltak az MSZP-s politikus bejegyzéseivel, 2009-ben ugyanis éppen ezért szüntették meg a Hírszerzőn vezetett blogját. Balogh akkoriban a rezsicsökkentésről is adott ki közleményt. 

Mint írta: „a nyomorgókon nem segít a rezsicsökkentés”.

Bár esélyes, hogy Balogh Artúr hamarosan kiverheti a biztosítékot Magyar Péternél, ugyanis közzétett egy elemzést, amely fájhat a Tisza-vezérnek. 

Baloghék megmérték, hogy jelenleg hány roma szavazhat a Tisza Pártra, és miként lehetne ezt a számot növelni. 

A hosszas vizsgálódás fájdalmas eredményt hozott számukra: főként a kistelepüléseken nagyon alacsony a támogatottság. Azt is írta, hogy a „roma Tisza-szigetek” jelenleg nem érik el a cigányságot, sőt gyengülő tendenciát mutatnak. Az ózdi modellprogram nem vonzó a romák számára, a Partizán-interjúk pedig – a korábbi rasszista megjegyzések miatt – inkább taszítanak, mint vonzanak.

 

Kétes múltú alakok a Tisza Pártnál

Úgy tűnik tehát, hogy Magyar Péterék súlyos válságban vannak a humán erőforrások szempontjából.

 Nemcsak azért, mert a politikus csúszik a jelöltállítással, de egyre több kétes múltú ember jelenik meg a Tisza Párt holduvarában. 

Emlékezetes: nemrégiben a múltja miatt került kínos helyzetbe Szabó Loránd, Dombóvár korábbi gyurcsányista polgármestere, aki Tisza-szigetet alapított a dunántúli városban. Szabó Lorándot évekkel ezelőtt hivatali visszaélés miatt marasztalta el a bíróság, és 750 ezer forint pénzbüntetést kapott, miután egy önkormányzati képviselőnek jól jövedelmező állást és pénzt ajánlott azért, hogy álljon el egy ellene indítandó rágalmazási pertől. 

Szabó Lorándot emellett 2012-ben felbujtóként elítélték sikkasztás miatt is, amiért jogerősen két év, három évre felfüggesztett börtönbüntetést rótt ki rá a Kúria.

Erőszakos bűncselekményben volt érintett például Magyar egyik testőre, aki csoportosan elkövetett rablásban vett részt a 2000-es években. A bűncselekmény miatt K. Z.-nak több évet rács mögött kellett töltenie. A Tisza Párt elnökének embere az egyik, az MTVA székházánál tartott tüntetésen is felbukkant, és jól láthatóan Magyar Péterre vigyázott.

 

Magyar Péter emberei

Emlékezetes az is, hogy tavaly októberben Szolnokon Magyar Péter munkatársát, a pártelnök szolnoki koordinátorát, Cs. S.-t és három bűntársát fogták el, majd tartóztatták le, mivel a gyanú szerint csempészett cigarettával kereskedtek. Az ügyészség a nyomozás tényét már a hír napvilágra kerülése napján megerősítette. Mint írták:

 jövedéki adózás alól elvont dohány és cigaretta megszerzése, illetve azzal való kereskedés merült fel, és az érintettek pénzmosással lettek meggyanúsítva. Cs. S. azóta szabadlábon védekezik.

Korábban jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt rabosította és gyanúsítottként hallgatta ki a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága Zelcsényi Miklóst, a Tisza Párt programkoordinátorát. Feljelentették emellett Magyar Péter „információgyűjtő” embereit is kényszerítés gyanújával. 

Sajtóinformációk szerint Radnai Márk, a Tisza alelnöke, Gál András ügyvéd és Vályi-Nagy Vilmos korábbi államtitkár egy lakásba invitált egy korábban az államigazgatásban dolgozó nőt, akitől a kormányra nézve kompromittáló adatokat akartak megszerezni, ezért rámenősen faggatni kezdték. 

Korábban pedig közérdekű üzem működése megzavarásának előkészülete miatt hallgatták ki gyanúsítottként 2024-ben Magyar Péter egyik „rohamosztagosát”, akit a lakásáról állítottak elő a rendőrök. A férfi a közösségi médiába egy csákánnyal a kezében jelentkezett be, és közölte, szombaton mennek tüntetni a közmédia székháza elé. Később egy videóban arról beszélt, hogy szét fogják verni a székházat, és erre hívta fel Magyar Péter és a Tisza Párt többi hívét is. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

