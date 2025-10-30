Brutális válságban van Magyar Péter, már az MSZP-től toboroz embereket

„Két karizmatikus roma szakértő – Balogh Artúr politológus és Pintér Szabolcs szociálpolitikus, politikai elemző (ELTE ) – hétről hétre kendőzetlenül, tabuk nélkül mondják el a valóságot a Tisza Párt politikai szakértői” – így mutatott be egy online rendezvényt a Roma Tagozat Civil Szervezet, amelyhez egy mesterséges intelligencia által generált fotót posztoltak.

Magyar Péter már az MSZP-ből is hoz embereket Fotó: Hír TV

A gyanútlan szemlélő számára első ránézésre úgy tűnhet, hogy a bejegyzésben semmi különleges nincs. A politikában jártasak viszont emlékezhetnek még a Tisza háza táján frissen feltűnő Balogh Artúr politológus nevére.

Kicsoda Balogh Artúr?

Balogh Artúr korábban az MSZP Roma Tagozatának elnöke volt. A neve 2014-ben 106. helyen szerepelt a baloldali pártok közös országos listáján, később azonban levették róla.

A Nemzeti Választási Iroda ugyanis megállapította, hogy Balogh Artúrnak nincs magyarországi lakcíme, így nem lehet képviselőjelölt.

A szocialista politikus ezek után visszalépett a jelöltségtől. A hírek szerint Balogh Artúr akkoriban egy szélsőséges hangvételű blogot is vezetett. A Cigányország Királya című blogon többek között

„a cigány megélhetési bűnözést el kell tűrnötök”

és „a cigányokra filozófiai és igazságossági értelemben nem vonatkoznak a törvények” mondatok olvashatók.

Noha Balogh azt állította, hogy nem tőle származnak ezek az írások, már korábban is gondok voltak az MSZP-s politikus bejegyzéseivel, 2009-ben ugyanis éppen ezért szüntették meg a Hírszerzőn vezetett blogját. Balogh akkoriban a rezsicsökkentésről is adott ki közleményt.

Mint írta: „a nyomorgókon nem segít a rezsicsökkentés”.

Bár esélyes, hogy Balogh Artúr hamarosan kiverheti a biztosítékot Magyar Péternél, ugyanis közzétett egy elemzést, amely fájhat a Tisza-vezérnek.

Baloghék megmérték, hogy jelenleg hány roma szavazhat a Tisza Pártra, és miként lehetne ezt a számot növelni.

A hosszas vizsgálódás fájdalmas eredményt hozott számukra: főként a kistelepüléseken nagyon alacsony a támogatottság. Azt is írta, hogy a „roma Tisza-szigetek” jelenleg nem érik el a cigányságot, sőt gyengülő tendenciát mutatnak. Az ózdi modellprogram nem vonzó a romák számára, a Partizán-interjúk pedig – a korábbi rasszista megjegyzések miatt – inkább taszítanak, mint vonzanak.