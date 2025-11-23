Volodimir ZelenszkijUkrajnaRusztem UmerovDenisz Smihal

Zelenszkij megvizsgálná a védelmi megállapodásokat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részletes ellenőrzést rendelt el a külföldi partnerekkel kötött védelmi megállapodásokkal kapcsolatban – hívja fel a figyelmet az Origo. Zelenszkij a volt és a jelenlegi védelmi minisztertől is részletes jelentést vár.

Munkatársunktól
2025. 11. 23. 18:39
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen Fotó: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton átfogó ellenőrzést rendelt el az ország külföldi partnerekkel kötött védelmi megállapodásai kapcsán – számol be róla az Origo az Anadolu török hírügynökségre hivatkozva.

Umerovtól is várja a jelentést Zelenszkij
Umerovtól is várja a jelentést Zelenszkij. Fotó: NurPhoto via AFP

Zelenszkij a kormányülésen bejelentette, hogy részletes jelentést vár Denisz Smihal védelmi minisztertől és Rusztem Umerovtól, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárától, korábbi védelmi minisztertől az audit eredményeiről és a megállapodások végrehajtásának ütemtervéről. Az átvilágítás kiterjed minden kulcsfontosságú egyezményre, beleértve a kétoldalú megállapodásokat és a partnerországokban létesítendő fegyvergyárak közös projektjeit is.

Pontos ütemtervre van szükségünk a végrehajtáshoz. A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával és a külügyminiszterrel együtt fokozzuk az együttműködést partnereinkkel a már meglévő formátumokban

– hangsúlyozta Zelenszkij.

Az ukrán elnök külön kiemelte a partnerekkel való együttműködés fokozásának fontosságát a már bevált kereteken belül, különös tekintettel az Ukrajna Védelmi Kontaktcsoportra, amely a „Ramstein-formátum” néven is ismert. Ez a fórum kulcsfontosságú szerepet játszik Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésében és a nyugati támogatás koordinálásában.

Zelenszkij bejelentése szerint szombaton miniszteri szintű találkozót tartanak a további lépések megvitatására. Ez a találkozó várhatóan részletesen foglalkozik majd az audit eredményeivel és a szükséges intézkedésekkel.

Miközben az ukrán elnök a védelmi megállapodások átvilágításán dolgozik, a hozzá közel álló vezetők sorra buknak bele az úgynevezett Mindics-ügybe, abba a korrupciós botrányba, amelynek során mintegy százmillió dolláros visszaosztási rendszert lepleztek le az energiaszektorban. 

Az ügy központi figurája Timur Mindics, Zelenszkij korábbi üzlettársa és barátja, aki épp az ügy kapcsán tartott házkutatás előtt menekült el az országból. A hatóságok előzetes letartóztatásban helyezték Olekszij Csernyisov volt miniszterelnök-helyettest, de az ügyben felbukkant az elnöki hivatal vezetőjének, Andrij Jermaknak a neve is, akit azonban az államfő ennek ellenére sem hajlandó leváltani.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

