Orbán Viktor: A Tisza azt a feladatot kapta, hogy megtörje a magyarok ellenállását + videó

– A megválasztottak helyett Brüsszel kormányoz Magyarországon, amikor hazánkban a baloldali erők vannak hatalmon – mondta a közösségi oldalán közzétett videójában Orbán Viktor.

Ez a helyzet a Tiszánál is. Teljesen nyilvánvaló, a brüsszeli eseményekből kiolvasható, hogy Brüsszelnek két dologra van megbízása

– mutatott rá a miniszterelnök. Szerinte a Tisza Párt feladata, hogy megtörje a magyarok ellenállását a háború és a migráció ügyében.

– A baloldalt Brüsszel irányítja, nincs ez másként a Tisza esetében sem – szögezte le Orbán Viktor.