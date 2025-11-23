Orbán ViktorBrüsszelTisza Pártháborúmigráció

Orbán Viktor: A Tisza azt a feladatot kapta, hogy megtörje a magyarok ellenállását + videó

A miniszterelnök leleplezte a brüsszeli elit céljait.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 18:39
Brüsszel nem áll le: saját béketervet küldtek Washingtonba AFP
– A megválasztottak helyett Brüsszel kormányoz Magyarországon, amikor hazánkban a baloldali erők vannak hatalmon – mondta a közösségi oldalán közzétett videójában Orbán Viktor.

Ez a helyzet a Tiszánál is. Teljesen nyilvánvaló, a brüsszeli eseményekből kiolvasható, hogy Brüsszelnek két dologra van megbízása

– mutatott rá a miniszterelnök. Szerinte a Tisza Párt feladata, hogy megtörje a magyarok ellenállását a háború és a migráció ügyében.

– A baloldalt Brüsszel irányítja, nincs ez másként a Tisza esetében sem – szögezte le Orbán Viktor.

 

Borítókép: Brüsszel kitart Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

